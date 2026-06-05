Ez a nyaralás illik hozzád a csillagjegyed szerint – Lehet, hogy rossz helyre foglaltál eddig?

Amikor a nyaralás tervezése szóba kerül, általában a költségvetés, az időjárás és a szabadság hossza alapján döntünk. Pedig lehet, hogy van még egy tényező, amit érdemes figyelembe venni: a csillagjegyünk. Akár hiszel a horoszkópban, akár csak szórakoztató útmutatóként tekintesz rá, az tuti, hogy mindannyian másképp szeretünk kikapcsolódni.

A nagy utazás horoszkóp: hozzád melyik város illik?

Forrás: Shutterstock

Horoszkópos nyaraláskalauz: a csillagjegyed elárulja, hol töltődhetsz fel igazán A csillagjegyed alapján más-más típusú utazás kapcsol ki igazán.

Van, akinek a luxus wellness, másnak a hátizsákos kaland a tökéletes nyaralás.

Lehet, hogy idén érdemes a horoszkópodra bízni az úti cél kiválasztást.

Persze a nyaralás sikerét nem kizárólag a csillagok határozzák meg. De ha éppen tanácstalan vagy az idei úti célt illetően, miért ne hagynád, hogy egy kicsit a horoszkópod is beleszóljon? A legrosszabb esetben is kapsz egy jó sztorit arról, hogy a csillagjegyed miatt foglaltál repülőjegyet.

Van kedvenc városod?

Hogy érdekesebb legyen, kicsit megkavartuk az univerzum gépezetét ,és nem a csillagjegyeket soroltuk be a városokba, hanem pont fordítva. Így megnézheted azt is, hogy az adott kedvenc városod egyáltalán passzol-e a csillagjegyeddel!

Berlin

A Kos nehezen viseli az egy helyben ücsörgést. Ha rajta múlna, reggel hegyet mászna, délután búvárkodna, este pedig már egy új várost fedezne fel. Számára a kalandtúrák és az aktív nyaralások jelentik a tökéletes feltöltődést.

Miért Berlin? Mert itt mindig történik valami. Nappal kultúra, este bulik, éjjel pedig az a tipikus „még egy kör belefér” hangulat.

Lisszabon

A Bika ezzel szemben a kényelem nagykövete. Neki a nyaralás nem attól sikeres, hogy napi 25 ezer lépést tett meg, hanem attól, hogy kényelmes napágyon feküdt, finomakat evett és legalább egyszer azt mondta: „Még egy desszert belefér.”

Miért Lisszabon? Mert lassú, gyönyörű, finom és hangulatos. Kaja, bor, kilátás. Nagyjából ennyi elég is a boldogsághoz.

Barcelona

Az Ikreknek változatosság kell. Egyetlen helyen tölteni két hetet? Kizárt. Ők azok, akik három várost, két országot és egy váratlan kitérőt is beiktatnak ugyanabba az utazásba.