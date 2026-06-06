Így verik át az utcán a turistákat a csalók: egy kis figyelmetlenség, és már ki is rabolnak

A turistacsapdák szinte minden népszerű európai városban ott vannak, és pont arra építenek, hogy az utazó nem figyel eléggé, épp kikapcsolódik, otthon hagyja a gondokat és az éberségét is. Egy kis káosz, egy segítőkész idegen, egy véletlen helyzet, és már meg is történt az átverés. Nem árt tudni, mire figyelj.

Turistacsapdák: így fosztják ki a gyanútlan utazókat a zsúfolt városokban.

Forrás: Shutterstock

A turistacsapdák gyakran ártalmatlannak tűnő helyzetekből indulnak.

A cél mindig a figyelem elterelése, és a gyors lopás vagy pénzszerzés.

Egy kis odafigyeléssel a legtöbb átverés könnyen elkerülhető.

Turistacsapdák, amikbe bárki belesétálhat az utazása során

A turistákat célzó átverések sajnos szinte minden népszerű európai városban jelen vannak. Róma, Párizs, Barcelona vagy épp London ugyanaz. A csalók pontosan tudják, hogy az utazók fáradtak, figyelmetlenek, és nem ismerik a helyi szokásokat. Ez pedig nekik maga a lehetőség, a kínálkozó alkalom: az átverésre, lopásra alkalmas helyzet. A leggyakoribb trükkök sokszor teljesen ártalmatlannak tűnnek, egészen addig, amíg már nem késő. Bemutatunk pár tipikus átverős helyzetet.

Madárpiszok és a segítőkész idegen

Az egyik klasszikus átverés, amikor „véletlenül” madárürüléknek látszó kosz kerül a ruhádra. Ekkor azonnal megjelenik egy készséges idegen, aki segít letakarítani… miközben a figyelmed eltereli, és közben kirabol.

Barátságkarkötő, ami már nem is annyira barátságos

Párizsban vagy Rómában gyakori, hogy „ajándékba” adnak egy karkötőt. Aztán hirtelen pénzt követelnek érte, egyre agresszívebben. Sokszor többen veszik körbe az áldozatot, hogy nyomást gyakoroljanak.

Fotózás, ami nem ingyen van ám

Egyiptomban és Marokkóban gyakori trükk, hogy teljesen barátságosan odamennek hozzád, és felajánlják, hogy lefotóznak egy állattal vagy valamilyen helyi látványossággal. Elsőre ez egy sima, kedves gesztusnak tűnik, aztán amikor kész a fotó, hirtelen kiderül, hogy ez bizony pénzbe kerül. És ha nem akarsz fizetni, hirtelen nagyon keményen neked mennek, és nem hagynak békén.

A klasszikus zsebtolvaj-trükkök

Nem mindig zsebbe nyúlnak. Inkább kiöntenek rád egy italt, elejtenek valamit eléd, vagy véletlenül neked ütköznek. A cél: zavar, káosz, figyelemelterelés, és már el is tűnt a telefon vagy a pénztárca.