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turista

Így verik át az utcán a turistákat a csalók: egy kis figyelmetlenség, és már ki is rabolnak

Shutterstock - Lizavetta
turista átverés turistacsapda külföldi ország
Tóth Hédi
2026.06.06.
Egy pillanat figyelmetlenség, és már el is tűnik a pénztárcád vagy a telefonod. A turistacsapdák bárhol ott vannak, és könnyű belesétálni.

A turistacsapdák szinte minden népszerű európai városban ott vannak, és pont arra építenek, hogy az utazó nem figyel eléggé, épp kikapcsolódik, otthon hagyja a gondokat és az éberségét is. Egy kis káosz, egy segítőkész idegen, egy véletlen helyzet, és már meg is történt az átverés. Nem árt tudni, mire figyelj.

Turistacsapdák: így fosztják ki a gyanútlan utazókat a zsúfolt városokban.
Turistacsapdák: így fosztják ki a gyanútlan utazókat a zsúfolt városokban.
Forrás: Shutterstock
  • A turistacsapdák gyakran ártalmatlannak tűnő helyzetekből indulnak. 
  • A cél mindig a figyelem elterelése, és a gyors lopás vagy pénzszerzés. 
  • Egy kis odafigyeléssel a legtöbb átverés könnyen elkerülhető.

Turistacsapdák, amikbe bárki belesétálhat az utazása során

A turistákat célzó átverések sajnos szinte minden népszerű európai városban jelen vannak. Róma, Párizs, Barcelona vagy épp London ugyanaz. A csalók pontosan tudják, hogy az utazók fáradtak, figyelmetlenek, és nem ismerik a helyi szokásokat. Ez pedig nekik maga a lehetőség, a kínálkozó alkalom: az átverésre, lopásra alkalmas helyzet. A leggyakoribb trükkök sokszor teljesen ártalmatlannak tűnnek, egészen addig, amíg már nem késő. Bemutatunk pár tipikus átverős helyzetet. 

Madárpiszok és a segítőkész idegen

Az egyik klasszikus átverés, amikor „véletlenül” madárürüléknek látszó kosz kerül a ruhádra. Ekkor azonnal megjelenik egy készséges idegen, aki segít letakarítani… miközben a figyelmed eltereli, és közben kirabol.

Barátságkarkötő, ami már nem is annyira barátságos

Párizsban vagy Rómában gyakori, hogy „ajándékba” adnak egy karkötőt. Aztán hirtelen pénzt követelnek érte, egyre agresszívebben. Sokszor többen veszik körbe az áldozatot, hogy nyomást gyakoroljanak. 

Fotózás, ami nem ingyen van ám 

Egyiptomban és Marokkóban gyakori trükk, hogy teljesen barátságosan odamennek hozzád, és felajánlják, hogy lefotóznak egy állattal vagy valamilyen helyi látványossággal. Elsőre ez egy sima, kedves gesztusnak tűnik, aztán amikor kész a fotó, hirtelen kiderül, hogy ez bizony pénzbe kerül. És ha nem akarsz fizetni, hirtelen nagyon keményen neked mennek, és nem hagynak békén.

A klasszikus zsebtolvaj-trükkök

Nem mindig zsebbe nyúlnak. Inkább kiöntenek rád egy italt, elejtenek valamit eléd, vagy véletlenül neked ütköznek. A cél: zavar, káosz, figyelemelterelés, és már el is tűnt a telefon vagy a pénztárca.

Úgy húznak le, hogy észre sem veszed: a túlárazott ebéd és a rejtett költségek

A látványosságok mellett könnyű belefutni túlárazott éttermekbe. De nem csak ez a veszély: utcai kártyás fizetésnél vagy ATM-nél is lehet gond, például rossz váltás, rejtett díj vagy adathalásza

Hamis jegyek és „skip the line” átverések 

A nevezetességeknél sokszor hivatalosnak tűnő jegyüzérek adnak el túlárazott vagy érvénytelen belépőket. A turisták csak a bejáratnál szembesülnek azzal, hogy a jegyük nem ér semmit, a jegyüzérek meg addigra mát köddé váltak. 

Taxik, pénz és PIN-kódos trükkök

Előfordul, hogy a taxi kerülővel visz, vagy manipulálják az árat. ATM-nél is gyakori trükk, hogy valaki mögéd vagy melléd áll, és úgy próbálja ellesni a PIN-kódodat. Ezért mindig takard el a kezed, amikor pénzt veszel fel. 

Hamis rendőrök és telefonos csalók

Egyesek rendőrnek adják ki magukat, és ellenőrzés címen kérnek pénzt vagy iratokat. A szállodában pedig gyakori trükk, hogy a szoba telefonján felhívnak, és úgy tesznek, mintha a recepcióról hívnának. Azt mondják, hogy valami gond van a foglalással vagy a bankkártyával, és az ellenőrzéshez elkérik az adataidat. Na azokat sose add meg!

Mindig legyél gyanakvó, sose veszítsd el a figyelmed!

A legtöbb átverés közös pontja ugyanaz: elterelik a figyelmed, siettetnek vagy kellemetlen helyzetbe hoznak. Ha valami túl barátságos, túl sürgős vagy túl jó ajánlatnak tűnik, valószínűleg nem véletlen. Egy kis figyelemmel viszont ezek a trükkök könnyen elkerülhetők, és a nyaralás marad élmény, nem pedig kellemetlen emlék.

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