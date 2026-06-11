Akár 20 százalékot is spórolhatsz: ezek most a SPAR legjobb nyári ajánlatai

Beköszöntött az igazi nyári idő, ilyenkor pedig előkerülnek a strandtáskák, a piknikkosarak és a grillsütők is. A Spar június 11. és 17. között több olyan terméket is kedvezményesen kínál, amelyek jól jöhetnek a szabadtéri programokhoz, legyen szó kirándulásról, strandolásról vagy egy baráti grillezésről. Mutatjuk a Spar kihagyhatatlan nyári akciós ajánlatát!

Nyári akciókkal készül a SPAR – hűtőtáskák, grilltermékek és sok más kedvezmény várja a vásárlókat!

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Itt a nyár, itt a SPAR nyári akciója – mutatjuk, mire érdemes lecsapni

A meleg hónapok egyik legfontosabb kelléke kétségtelenül a megfelelő hűtés. A romlandó élelmiszerek és az italok tárolása nemcsak kényelmi kérdés, hanem a biztonságos fogyasztás miatt is fontos. A Spar aktuális kínálatában ezért több olyan termék is szerepel, amely segíthet a nyári utak és programok során.

Az akciós ajánlatok között megtalálható egy két darabból álló hűtőtáska-szett, amely jelenleg 20 százalékos kedvezménnyel, 3999 forintos áron érhető el. A különböző méretű táskák praktikus megoldást jelenthetnek családi kirándulásokhoz, strandoláshoz vagy akár egy egész napos szabadtéri programhoz is.

Akik hosszabb utazásokra készülnek, gyakran járnak kempingezni vagy autóval indulnak nyaralni, azok számára az akciós autós hűtő- és fűtőláda lehet érdekes. A készülék szintén 20 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg, így most 23 999 forintba kerül. A berendezés nemcsak hűteni képes, hanem az ételek melegen tartására is alkalmas, ráadásul hálózatról és autós csatlakozóról egyaránt működtethető.

A grillezés szerelmesei is örülhetnek az akcióknak

A nyári szezon természetesen nemcsak a kirándulásokról, hanem a kerti sütögetésekről is szól. A Spar aktuális akcióiban több grillezéshez kapcsolódó termék is helyet kapott. Kedvezményesen vásárolhatók különböző grillkolbászok, hamburgerhúsok, pácolt húsok és grillsajtok, de a kínálatból a különféle szószok és BBQ-kiegészítők sem hiányoznak.

A foci-vb idején különösen népszerűek lehetnek ezek a termékek

A sportesemények kedvelőire is gondolt az áruházlánc. A következő hetekben sok családnál és baráti társaságnál a közös meccsnézés kerül a középpontba, ilyenkor pedig a gyorsan elkészíthető grillételek, a snackek és a jól behűtött italok különösen népszerűek. Az akciós kínálatban ezért több olyan termék is szerepel, amelyek ideálisak lehetnek egy szurkolással egybekötött összejövetelhez.