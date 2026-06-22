Szlovénia tengerpartja rövid, ám ennek ellenére meglepően sokarcú. Piran, Portorož, Izola, Koper és a környező falvak egészen más ritmust diktálnak, mint a nagy adriai üdülőhelyek. Persze, itt is vannak kötelező látnivalók, de az igazi élményt az adja, ha elmerülünk a hangulatban. Időzzünk a piacokon, legyen időnk egy pohárka malvazijára, kósoljuk meg a helyi ételeket. Ne siessünk, legyen időnk egy kis tengerparti ücsörgésre is.

Mutatjuk azt az öt különleges élményt, amit csak a szlovén Isztrián tapasztalhatsz meg:

1. Piran, ahol a sóból város lett

Piran a szlovén tengerpart ékszerdoboza, a nevét biztosan már mindenki hallotta, ám sokkal több egy kötelező turistalátványosságnál. Ez az a hely, ahol még mindig érezni a régi kikötővárosok hangulatát. A szűk utcák futnak fel a meredek domboldalra, házak dőlnek egymás vállára, a Tartini tér pedig úgy nyílik ki a város közepén, mintha egy csodás virág.

Piran, a szlovén tengerpart ékszerdoboza

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A város történetét mindig a só határozta meg. Piran környékén évszázadokon át a sólepárlás volt az egyik legfontosabb megélhetési forrás, és a híres pirani só ma is a környék egyik legismertebb kincse. A várostól nem messze található Sečovljei-sólepárlókban nemcsak azt lehet megnézni, hogyan formálta át az ember a tájat, hanem azt is, hogyan lett egy egyszerű alapanyagból kulturális örökség.

2. Olívaolaj-kóstoló a dombok között

A szlovén Isztria a dombok között mutatja meg a legszebb arcát. Koper és Piran környékén olajfaligetek borítják a lejtőket, a táj olyan, mint a legszebb romantikus filmekben: kőházak, szőlősorok, olajfák, keskeny utak, a távolban pedig fel-felvillan a tenger.

A helyi gasztronómiához és a mindennapi élethez az itt tartott olívaolaj-kóstolókon keresztül kerülhetünk a legközelebb. A jó isztriai olaj friss, zöld, néha enyhén csípős, egészen más élményt ad, mint a bolti változatok. A kóstolókon sokszor azt is megmutatják, hogyan kell az olajat illatolni, ízlelni, mire utalnak az egyes ízjegyek. Ha van az olaj mellé friss kenyér, sajt, sonka vagy egy kevés helyi bor, fejedelmi lakomában lehet részünk.