Szlovénia tengerpartja rövid, ám ennek ellenére meglepően sokarcú. Piran, Portorož, Izola, Koper és a környező falvak egészen más ritmust diktálnak, mint a nagy adriai üdülőhelyek. Persze, itt is vannak kötelező látnivalók, de az igazi élményt az adja, ha elmerülünk a hangulatban. Időzzünk a piacokon, legyen időnk egy pohárka malvazijára, kósoljuk meg a helyi ételeket. Ne siessünk, legyen időnk egy kis tengerparti ücsörgésre is.
Mutatjuk azt az öt különleges élményt, amit csak a szlovén Isztrián tapasztalhatsz meg:
1. Piran, ahol a sóból város lett
Piran a szlovén tengerpart ékszerdoboza, a nevét biztosan már mindenki hallotta, ám sokkal több egy kötelező turistalátványosságnál. Ez az a hely, ahol még mindig érezni a régi kikötővárosok hangulatát. A szűk utcák futnak fel a meredek domboldalra, házak dőlnek egymás vállára, a Tartini tér pedig úgy nyílik ki a város közepén, mintha egy csodás virág.
A város történetét mindig a só határozta meg. Piran környékén évszázadokon át a sólepárlás volt az egyik legfontosabb megélhetési forrás, és a híres pirani só ma is a környék egyik legismertebb kincse. A várostól nem messze található Sečovljei-sólepárlókban nemcsak azt lehet megnézni, hogyan formálta át az ember a tájat, hanem azt is, hogyan lett egy egyszerű alapanyagból kulturális örökség.
2. Olívaolaj-kóstoló a dombok között
A szlovén Isztria a dombok között mutatja meg a legszebb arcát. Koper és Piran környékén olajfaligetek borítják a lejtőket, a táj olyan, mint a legszebb romantikus filmekben: kőházak, szőlősorok, olajfák, keskeny utak, a távolban pedig fel-felvillan a tenger.
A helyi gasztronómiához és a mindennapi élethez az itt tartott olívaolaj-kóstolókon keresztül kerülhetünk a legközelebb. A jó isztriai olaj friss, zöld, néha enyhén csípős, egészen más élményt ad, mint a bolti változatok. A kóstolókon sokszor azt is megmutatják, hogyan kell az olajat illatolni, ízlelni, mire utalnak az egyes ízjegyek. Ha van az olaj mellé friss kenyér, sajt, sonka vagy egy kevés helyi bor, fejedelmi lakomában lehet részünk.
3. Szarvasgomba és házi tészta
Aki csak a parton marad, a szlovén Isztria egyik legizgalmasabb részét hagyja ki. A dombvidéki falvakban a föld, az erdő, a szőlő és a konyha diktálja a tempót, ez a szarvasgomba és a bor világa. A szarvasgombás fogások közül a legegyszerűbbek a legnagyszerűbbek. Egy tányér friss tészta reszelt szarvasgombával, kevés vajjal vagy olívaolajjal nem akar többnek látszani annál, ami: illatos étel, amely a helyi alapanyagok nagyszerűségét hangsúlyozza. Aki szereti a rusztikusabb ételeket, keressen vadspárgás fritaját, vagy próbálja ki a tartalmasabb isztriai leveseket, egytálételeket.
4. Izola, az igazi a halászváros
Izola sokkal csendesebb és hétköznapibb hely, mint Piran, és ettől szerethető. Régi halászváros, itt a kikötő nemcsak szép háttér a fotókhoz, hanem a város karakterének része. A színes házak, a szűk utcák, a tenger felől érkező szél és a nyugalom Izolát ideális hellyé teszik azok számára, akik az élhetőbb tengerparti élményt keresik.
Itt érdemes korán kelni, megnézni a kikötőben a halászokat, majd beülni egy kis étterembe az első kávéra. Itt fogyaszthatjuk el a mediterrán ebédet is: a friss hal, a kagyló, a tintahal, a rák mellé egy pohár hideg fehérbor fogyasszunk: ennél többet nem is kívánhatna a nyaraló. A tengeri ételek mellé a helyi malvazija bor illik legjobban, frissessége és mediterrán karaktere az egekbe emeli a sós, olívaolajos, halas fogásokat. Aki inkább vörösbort kóstolna, az keresse a refoškot, ez szintén az isztriai borvidék egyik jellegzetes fajtája.
5. Koper és a piacozás öröme
Koper sokszor háttérbe szorul Piran és Portorož mellett, pedig nagyon is megér egy kirándulást. A város Velencét idézi, de nemcsak sétálgatni lehet itt. A legjobb programok közé tartozik a piacozás. A olívaolajok, sajtok és borok között sétálva gyorsan kiderül, hogy a szlovén Isztria konyhája igen sokoldalú. A környéken terem füge, datolyaszilva, szőlő, olajbogyó, fűszernövények, és mindez ott van a tányérokon is. Koperből érdemes kilátogatni a környező falvakba is, ahol családi gazdaságok, borászatok és kisebb vendéglők várják az utazókat.
A szlovén Isztria igazi különlegessége, hogy viszonylag kis területen sűríti össze mindazt, amit a mediterrán utazásokban szeretünk: történelmi városokat, sós levegőt, apró falvakat, jó borokat, olívaolajat és egyszerű, de nagyszerű ételeket. Aki ide utazik, már hazafelé azon fog gondolkodni, mikor térhet vissza.
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