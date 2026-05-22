Jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy a betörők már kinézték maguknak a lakásodat

biztonság betörés bűncselekmény
Tóth Hédi
2026.05.22.
Furcsa idegenek, fotózkodás vagy hirtelen elromló kültéri lámpa? Igen, ezekre érdemes odafigyelni.

A lakásbetörések sokszor nem véletlenszerűek. A betörők előre kinézik a célpontot, figyelik a szokásaidat, és apró trükkökkel tesztelik, mennyire könnyű dolguk lenne. Vannak jelek, amelyekből időben rájöhetsz, hogy valaki a lakásodat figyeli.

  • A betörők gyakran napokig figyelik a kiszemelt lakást.
  • A tele postaláda és a nyaralós posztok is árulkodóak lehetnek.
  • Gyanús idegenek és furcsa „szerelők” is felmérhetik a terepet.

A betörők nem mindig impulzusból dolgoznak. Sokszor napokig, sőt hetekig figyelik a kiszemelt házat vagy lakást, mielőtt lecsapnak. És közben olyan apró jeleket hagynak maguk után, amiket a legtöbben észre sem vesznek.

Gyanús alakok, fotózkodás és furcsa véletlenek

Ha ugyanaz az idegen többször felbukkan a ház körül, beles a kertekbe, lassan sétálgat az utcában vagy egy autó rendszeresen ott parkol a közelben, érdemes résen lenni. Főleg, ha a sofőr ki sem száll.
Az sem jó jel, ha valaki a házatokat fotózza. Lehet, hogy csak nézelődik, de az is lehet, hogy a kamerákat, a bejáratokat vagy a zárakat méri fel.
A betörők néha durvább módszerekkel tesztelnek. Előfordul, hogy bedobnak egy ablakot, csak hogy lássák, megszólal-e a riasztó, ugat-e a kutya, reagál-e valaki. Ha nagy a csend, könnyen lehet, hogy később visszatérnek.
A kültéri lámpák is árulkodók lehetnek. Ha hirtelen nem működik a világítás, nézd meg az égőt: lehet, hogy egyszerűen csak kilazították, hogy sötétben könnyebb legyen mozogniuk.
És ott vannak a „kopogtatók” is. Kamu ügynökök, álszerelők vagy álértékesítők csengetnek be, csak hogy benézhessenek a lakásba. Elég pár másodperc, és már tudják is, mit érdemes elvinni.
A legijesztőbb pedig talán az, amikor a kutya tűnik el rejtélyes módon. Egyes betörők ugyanis előre megszabadulnak a négylábú „riasztótól”.

Mi magunk is segíthetjük a betörőket

Sokszor akaratlanul is túl sok információt adunk ki magunkról. A postaládából kifolyó levelek például ordítanak arról, hogy napok óta nincs otthon senki.
A közösségi média még ennél is veszélyesebb lehet. A nyaralós posztokkal gyakorlatilag bejelented, hogy üres a lakás, az otthon készült fotók pedig megmutathatják, hol vannak az értékeid.
Az egyik legpofátlanabb trükk pedig az álköltöztetés. A betörők simán odaállnak egy furgonnal a ház elé, és úgy pakolják ki a lakást, mintha teljesen hivatalosan lennének ott. Ha a szomszédok nem ismerik egymást, sokszor senkinek sem lesz gyanús a dolog.
A szakértők szerint nem kell rögtön pánikba esni, de az apró jeleket nem érdemes félvállról venni. Mert mire rájössz, hogy figyeltek, lehet, hogy a betörők már rég kiterveltek mindent.

Milliókat érnek ezek a régi mobilok - Lehet, hogy nálad is rejtőzik egy?

A régi készülékek sokkal többet érhetnek, mint gondolnád. A mobiltelefon ma már gyűjtői kincs is lehet, nem csak emlék.

Ismeretlen gyanús számról hívnak? Ezzel a trükkel azonnal lebuktathatod a telefonos csalókat

Egyre többet kapunk olyan váratlan hívásokat, amelyek elsőre teljesen ártalmatlannak tűnhetnek. Ezek az ismeretlen számok azonban sok esetben csalási kísérlethez vagy adathalász próbálkozáshoz kapcsolódnak, ezért érdemes óvatosan kezelni az ilyen megkereséseket. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz!

17 millió forintot bukott a magyar nyugdíjas: azt hitte, a Szulejmán sztárja udvarol neki – Videó

Egy magyar kisnyugdíjas hónapokig abban a hitben élt, hogy Burak Özçivit udvarol neki. A csaló végig az állította, ő a Szulejmán sztárja: a romantikus történet súlyos csalásba torkollott, és a pórul járt asszony milliókat veszített.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
