Jelek, amelyek arra utalhatnak, hogy a betörők már kinézték maguknak a lakásodat

A lakásbetörések sokszor nem véletlenszerűek. A betörők előre kinézik a célpontot, figyelik a szokásaidat, és apró trükkökkel tesztelik, mennyire könnyű dolguk lenne. Vannak jelek, amelyekből időben rájöhetsz, hogy valaki a lakásodat figyeli.

A betörők sokszor napokig figyelik a kiszemelt házat vagy lakást.

A tele postaláda és a nyaralós posztok is árulkodóak lehetnek.

Gyanús idegenek és furcsa „szerelők” is felmérhetik a terepet.

Betörők trükkjei: ezekből a jelekből tudhatod, hogy már kinézték a lakásodat

A betörők nem mindig impulzusból dolgoznak. Sokszor napokig, sőt hetekig figyelik a kiszemelt házat vagy lakást, mielőtt lecsapnak. És közben olyan apró jeleket hagynak maguk után, amiket a legtöbben észre sem vesznek.

Gyanús alakok, fotózkodás és furcsa véletlenek

Ha ugyanaz az idegen többször felbukkan a ház körül, beles a kertekbe, lassan sétálgat az utcában vagy egy autó rendszeresen ott parkol a közelben, érdemes résen lenni. Főleg, ha a sofőr ki sem száll.

Az sem jó jel, ha valaki a házatokat fotózza. Lehet, hogy csak nézelődik, de az is lehet, hogy a kamerákat, a bejáratokat vagy a zárakat méri fel.

A betörők néha durvább módszerekkel tesztelnek. Előfordul, hogy bedobnak egy ablakot, csak hogy lássák, megszólal-e a riasztó, ugat-e a kutya, reagál-e valaki. Ha nagy a csend, könnyen lehet, hogy később visszatérnek.

A kültéri lámpák is árulkodók lehetnek. Ha hirtelen nem működik a világítás, nézd meg az égőt: lehet, hogy egyszerűen csak kilazították, hogy sötétben könnyebb legyen mozogniuk.

És ott vannak a „kopogtatók” is. Kamu ügynökök, álszerelők vagy álértékesítők csengetnek be, csak hogy benézhessenek a lakásba. Elég pár másodperc, és már tudják is, mit érdemes elvinni.

A legijesztőbb pedig talán az, amikor a kutya tűnik el rejtélyes módon. Egyes betörők ugyanis előre megszabadulnak a négylábú „riasztótól”.

Mi magunk is segíthetjük a betörőket

Sokszor akaratlanul is túl sok információt adunk ki magunkról. A postaládából kifolyó levelek például ordítanak arról, hogy napok óta nincs otthon senki.

A közösségi média még ennél is veszélyesebb lehet. A nyaralós posztokkal gyakorlatilag bejelented, hogy üres a lakás, az otthon készült fotók pedig megmutathatják, hol vannak az értékeid.

Az egyik legpofátlanabb trükk pedig az álköltöztetés. A betörők simán odaállnak egy furgonnal a ház elé, és úgy pakolják ki a lakást, mintha teljesen hivatalosan lennének ott. Ha a szomszédok nem ismerik egymást, sokszor senkinek sem lesz gyanús a dolog.

A szakértők szerint nem kell rögtön pánikba esni, de az apró jeleket nem érdemes félvállról venni. Mert mire rájössz, hogy figyeltek, lehet, hogy a betörők már rég kiterveltek mindent.