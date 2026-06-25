Új akciókkal készül a Spar: több termék is féláron kerül a polcokra

A következő napokban várhatóan továbbra is kitart a hőség, ezért sokan keresik a frissítő desszerteket és italokat. A Spar ehhez igazodva több kedvelt terméket kínál kedvezményes áron, miközben az év feléhez érkezve féláras akcióval is várja a vásárlókat.

Jégkrémek akciós áron a nyári napokra

Nyáron szinte kötelező, hogy legyen néhány doboz jégkrém a fagyasztóban. Június 25-től a Sparban a Carte d’Or jégkrémek 25%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg MySPAR kupon felhasználásával. Az akció több népszerű ízre is érvényes, így könnyen megtalálhatjuk a család kedvencét.

A Carte d'Or jégkrémek 25%-kal olcsóbban szerezhetők be a Sparban.

Forrás: SPAR

Féláras ajánlatok az év felének alkalmából

Az év felének alkalmából meghirdetett „Félév. Félár” akcióban számos termék ára a felére csökken. A kedvezményes kínálatban megtalálható többek között a Magnum poharas jégkrém, különböző Globus konzervek, étkezési sárga újburgonya, Dallmayr Prodomo őrölt kávé, valamint többféle szénsavas üdítőital is.

Az akció azonban nem csak az élelmiszerekről szól. Jelentős kedvezménnyel vásárolható meg macskaalom, valamint az Alpina tárolódoboz is, amely most mindössze 999 forintért vihető haza. Érdemes alaposan átböngészni az akciós kínálatot, hiszen több hétköznapi terméken is sokat lehet spórolni.

Jön a „Félév. Félár” akció

Forrás: SPAR

Ezek az újdonságok elsőként a Spar polcaira kerülnek

A gabonapelyhek kedvelői is találnak majd izgalmas újdonságokat. Június 25-től két új Nestlé termék a Spar üzleteiben mutatkozik be elsőként. A népszerű KitKat gabonapehely mellett érkezik a Cini Minis fehérjében gazdag, proteines változata is, így azok is kipróbálhatnak valami újat, akik a reggelijükbe egy kis plusz fehérjét csempésznének.

Újdonságok, először a Sparban

Forrás: SPAR

Érdemes feltölteni a hűtőt

A nyári szünetben a gyerekek is szívesen nyúlnak egy-egy hűtött desszert után, ezért most jó alkalom lehet feltölteni a hűtőt a kedvenceikkel. Csütörtöktől minden Zott Monte termék 20%-os kedvezménnyel lesz elérhető a Spar üzleteiben.

A növényi alapú termékeket választóknak sem kell lemondaniuk a nyári finomságokról: a Planton vegán termékekre szintén 20%-os kedvezmény vár, így a vegán alternatívák kedvelői is kedvező áron válogathatnak a kínálatból – írja a Mindmegette.



