Retró bikiniben mutatta meg alakját az 57 éves Jennifer Lopez − Hamisítatlan pin-up lány az énekesnő: SZEXI FOTÓK

Ha már azt hisszük, mindent láttunk, tévedünk, pláne, ha Jennifer Lopezről van szó. Az énekesnő ezúttal retró stílusban, fehér bikiniben és vintage kiegészítőkkel pózolt, megjelenése ezekkel a 1950-es évek pin-up hangulatát idézte.

Jennifer Lopez mindig mutat valami újat.

Forrás: Northfoto

Az 57 éves Jennifer Lopez törtfehér bikiniben állt kamera elé

Jennifer Lopez hétfőn osztotta meg a képeket az Instagramon, és néhány óra alatt csak úgy záporoztak a kommentek és a lájkok a felvételekhez. Barátnője, Jessica Alba például egy szív, egy szem, és egy tűz emojival reagált a bejegyzésre, egy másik kommentelő pedig egyszerűen azt írta: „gyönyörű”, sokan pedig azt üzenték Jennifernek, hogy igazi példakép. Az énekesnő a fotókon egy ruhaállvány előtt pózol, outfitje pedig a régi Hollywood csillogását idézi meg. Lopez a lapozható posztban egy polaroid képet is megosztott, amelyen mélyen dekoltált, kivágott fehér ruhában látható.

Családi nyaraláson volt ikreivel

Mindeközben Jennifer Lopez gyerekei életük egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkeztek: a középiskola után hamarosan megkezdik egyetemi tanulmányaikat. Az énekesnő ezért úgy döntött, hogy még egyszer együtt utazik velük, mielőtt új fejezet kezdődik a család életében. Olaszországban voltak, amelyről Lopez fel is tett képeket az Instagramra. A bejegyzéshez ezt írta: „Egy utolsó közös autós kaland a kis drágáimmal, mielőtt elindulnak az egyetemre.”

Erről a képeket az alábbi posztban nézheted meg.

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