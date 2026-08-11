Így fesztiváloztunk régen: elképesztő fotókon a magyar bulik hőskora

Miközben 2026. augusztus 11. és 15. között a 32. Sziget Fesztivál zajlik, érdemes visszatekinteni arra, hogyan is buliztunk egykor. A fesztivál régen nem feltétlenül jelentett óriási épített színpadokat, látványos installációkat és minden kényelmet kiszolgáló helyszíneket: olykor egy vásártér, egy gyárcsarnok vagy éppen egy völgykatlan vált néhány napra a zene központjává.

Fesztivál régen: így buliztak a Szolidaritási Rock Fesztiválon 1978-ban.

Forrás: Fortepan / Kereki Sándor

Fesztivál régen: amikor egy gyárcsarnok is tökéletes helyszín volt

Nem volt applikáció, feltölthető karszalag, VIP-részleg és gondosan megtervezett Instagram-fotópont. Volt viszont zene, hatalmas tömeg és az az érzés, hogy néhány órára vagy napra minden más megszűnik létezni. Ha egy fesztivál régen összehozta a fiatalokat, még az sem számított különösebben, ha ehhez egy vásártérre vagy éppen egy gyárépületbe kellett menni.

1978-ban például az Albertirsai úti vásárterület telt meg zenével a kétnapos III. Szolidaritási Rock Fesztivál idején. A névsor ma már önmagában felér egy időutazással: az LGT, a Neoton Família, a V’ Moto-Rock, a P. Mobil, a Piramis és Zorán is fellépett.

A Szolidaritási Rock Fesztivál 1978-ban.

Forrás: Fortepan / Kereki Sándor

Négy évvel később még szokatlanabb helyen gyűlt össze a közönség. 1982 augusztusában a Magyar Hajó- és Darugyár balatonfüredi üzemcsarnokában rendezték meg az Új hullámos együttesek fesztiválját. A gyári környezet egy hétvégére koncerthelyszínné változott, ahol többek között a Rolls Frakció és a Modell „S” zenélt.

Magyarország, Balatonfüred a Magyar Hajó- és Darugyár Balatonfüredi Gyáregységének üzemcsarnoka. Új hullámos együttesek fesztiválja 1982. augusztus 7-én. Kilián János a Modell "S" punkzenekar gitárosa.

Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

A fesztivál, amely egészen más volt, mint aminek látszott

Ha van történet, amely tökéletesen megmutatja, mennyire kiszámíthatatlan tudott lenni a korszak fesztiválélete, akkor az 1983-as Fenevad Fesztivál biztosan ilyen. Pilisborosjenőn mintegy húszezer fiatal gyűlt össze az ingyenes rockkoncertek hírére. Csakhogy a háttérben egy amerikai horrorfilm, a Grizzly II: The Concert forgatása zajlott, a közönség pedig egy gigantikus tömegjelenet részévé vált. Még a zuhogó eső sem állította meg a bulit: színpadra lépett a Nazareth, az EAST, az Új Skorpió és a P. Box is.

A nyolcvanas években persze nem csak a rock mozgatta meg a várost. Az 1981-es Magyar–Szovjet Ifjúsági Barátságfesztivál idején Budapest belvárosában utcai színpadok és előadások várták az embereket, az 1986-os Budapesti Tavaszi Fesztivál pedig koncertekkel, kiállításokkal és színházi programokkal töltötte meg a fővárost.