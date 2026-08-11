Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 12., szerda Klára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
buli

Így fesztiváloztunk régen: elképesztő fotókon a magyar bulik hőskora

Fortepan / Kereki Sándor -
buli fesztivál retró
Nagy Anna
2026.08.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Sár, tömeg, rockzene és olyan helyszínek, amelyek ma már egészen szokatlannak tűnnek – évtizedekkel ezelőtt egészen más arcát mutatta a hazai fesztiválélet. Ha kíváncsi vagy, milyen volt egy fesztivál régen, galériánk igazi időutazásra visz.

Miközben 2026. augusztus 11. és 15. között a 32. Sziget Fesztivál zajlik, érdemes visszatekinteni arra, hogyan is buliztunk egykor. A fesztivál régen nem feltétlenül jelentett óriási épített színpadokat, látványos installációkat és minden kényelmet kiszolgáló helyszíneket: olykor egy vásártér, egy gyárcsarnok vagy éppen egy völgykatlan vált néhány napra a zene központjává.

Fesztivál régen: így buliztak a Szolidaritási Rock Fesztiválon 1978-ban.
Fesztivál régen: így buliztak a Szolidaritási Rock Fesztiválon 1978-ban.
Forrás: Fortepan / Kereki Sándor

Fesztivál régen: amikor egy gyárcsarnok is tökéletes helyszín volt

Nem volt applikáció, feltölthető karszalag, VIP-részleg és gondosan megtervezett Instagram-fotópont. Volt viszont zene, hatalmas tömeg és az az érzés, hogy néhány órára vagy napra minden más megszűnik létezni. Ha egy fesztivál régen összehozta a fiatalokat, még az sem számított különösebben, ha ehhez egy vásártérre vagy éppen egy gyárépületbe kellett menni.

1978-ban például az Albertirsai úti vásárterület telt meg zenével a kétnapos III. Szolidaritási Rock Fesztivál idején. A névsor ma már önmagában felér egy időutazással: az LGT, a Neoton Família, a V’ Moto-Rock, a P. Mobil, a Piramis és Zorán is fellépett.

A Szolidaritási Rock Fesztivál 1978-ban.
Forrás: Fortepan / Kereki Sándor

Négy évvel később még szokatlanabb helyen gyűlt össze a közönség. 1982 augusztusában a Magyar Hajó- és Darugyár balatonfüredi üzemcsarnokában rendezték meg az Új hullámos együttesek fesztiválját. A gyári környezet egy hétvégére koncerthelyszínné változott, ahol többek között a Rolls Frakció és a Modell „S” zenélt.

Magyarország, Balatonfüred a Magyar Hajó- és Darugyár Balatonfüredi Gyáregységének üzemcsarnoka. Új hullámos együttesek fesztiválja 1982. augusztus 7-én. Kilián János a Modell "S" punkzenekar gitárosa.
Forrás: Fortepan / Urbán Tamás

A fesztivál, amely egészen más volt, mint aminek látszott

Ha van történet, amely tökéletesen megmutatja, mennyire kiszámíthatatlan tudott lenni a korszak fesztiválélete, akkor az 1983-as Fenevad Fesztivál biztosan ilyen. Pilisborosjenőn mintegy húszezer fiatal gyűlt össze az ingyenes rockkoncertek hírére. Csakhogy a háttérben egy amerikai horrorfilm, a Grizzly II: The Concert forgatása zajlott, a közönség pedig egy gigantikus tömegjelenet részévé vált. Még a zuhogó eső sem állította meg a bulit: színpadra lépett a Nazareth, az EAST, az Új Skorpió és a P. Box is.

A nyolcvanas években persze nem csak a rock mozgatta meg a várost. Az 1981-es Magyar–Szovjet Ifjúsági Barátságfesztivál idején Budapest belvárosában utcai színpadok és előadások várták az embereket, az 1986-os Budapesti Tavaszi Fesztivál pedig koncertekkel, kiállításokkal és színházi programokkal töltötte meg a fővárost.

Aztán közeledett az évtized vége, és vele együtt egy egészen más világ. A Golgota úti Fekete Lyuk ugyan nem fesztivál volt, mégsem maradhat ki ebből az időutazásból. A Vörösmarty Művelődési Ház pincéjében működő klub 1989-re az underground egyik legendás budapesti találkozóhelyévé vált. Punkok, metálosok, dark wave-rajongók és az alternatív zene követői fértek meg egymás mellett – egy helyen, amely egy egész generáció számára jelentette a szabadságot és a valahová tartozás érzését.

Kattints a képre a galériáért:

Albertirsai (Dobi István) úti vásárterület, a felvétel a Szolidaritási Rock Fesztiválon készült.
A Magyar Hajó- és Darugyár Balatonfüredi Gyáregységének üzemcsarnoka. Új hullámos együttesek fesztiválja, a Rolls Frakció fellépése 1982. augusztus 7-én.
Magyarország, Budapest X. - Albertirsai (Dobi István) úti vásárterület, a felvétel a Szolidaritási Rock Fesztiválon készült 1978-ban.
Magyarország, Pilisborosjenő - A felvétel a Fenevad Fesztiválon, a Grizzly II: The Concert című film forgatása alkalmával készült 1983-ban.
Magyarország, Budapest X. - Albertirsai (Dobi István) úti vásárterület, a felvétel a Szolidaritási Rock Fesztiválon készült 1978-ban.
Magyarország, Budapest V. - Semmelweis utca, Dinnyés József daltulajdonos. Magyar - Szovjet Ifjúsági Barátság Fesztivál, "Barátság-utca"-i ünnepség 1981-ben.
Magyarország, Balatonfüred - A Magyar Hajó- és Darugyár Balatonfüredi Gyáregységének üzemcsarnoka. Új hullámos együttesek fesztiválja, a Rolls Frakció fellépése 1982. augusztus 7-én.
Magyarország, Pilisborosjenő - A felvétel a Fenevad Fesztiválon, a Grizzly II: The Concert című film forgatása alkalmával készült 1983-ban.
Magyarország, Pilisborosjenő - A felvétel a Fenevad Fesztiválon, a Grizzly II: The Concert című film forgatása alkalmával készült 1983-ban.
Magyarország, Budapest V. - Ferenciek tere (Felszabadulás tér) a Petőfi Sándor utca torkolatánál. A felvétel a Budapesti Tavaszi Fesztivál alkalmával készült 1986-ban.
Magyarország, Budapest VIII. - Golgota út, Fekete Lyuk, alternatív klub a Vörösmarty Művelődési Ház pincéjében. Balról a második Kelényi Tódor fesztiválszervező, előtte ülnek a Kampec Dolores tagjai, közülük bal szélen Hajnóczy Csaba. Hátul állnak Király Tamás divattervező és Kilián János punkzenész 1989-ben.
1 / 11
Albertirsai (Dobi István) úti vásárterület, a felvétel a Szolidaritási Rock Fesztiválon készült.
Fortepan / Kereki Sándor

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

7 retró játék, amiért minden gyerek könyörgött a 90-es években – Neked hány volt meg?

Volt idő, amikor egy apró műanyag baba vagy egy furcsán pislogó szőrmók is elég volt ahhoz, hogy órákra eltűnjünk a saját világunkban. A retró játékok között akad néhány, amelynek már a látványa is azonnal visszarepít a gyerekkorba. Te hányat ismersz fel közülük?

Most kiderül, mennyire vagy a '80-as évek gyereke! Felismersz minden retró tárgyat ebben a kvízben?

A 80-as évek különleges hangulatát ma is sokan őrzik szívükben, legyen szó zenéről, divatról vagy technikai újdonságokról.

Tudod, mit jelent a lóca vagy a vajling? – Régi magyar szavak kvíze

Felkészültél egy kis retró kvízre? Ugorjunk fejest a magyar szavak archaikus világába! Ezeket a régi magyar szavakat már csak a legműveltebbek ismerik. Te köztük vagy?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu