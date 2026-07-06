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Hátborzongató álma volt a férfinak – 2 héttel később bekövetkezett a tragédia

igaz történet baleset tragédia vészjósló álom
Váradi Melinda
2026.07.06.
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Egy amerikai férfival egészen elképesztő dolog történt. Úgy véli, egy álom előre jelzett egy szörnyűséget, ami valóban bekövetkezett.

Sean Simmer egy éjszakán azt álmodta, hogy Massachusetts állambeli otthona közelében egy erdei úton haladva egy fa átdöfi a testét. Bár riadtan ébredt, és felkavarta az álom, nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Később azonban teljesen átértelmezte az éjszakai élményt, ugyanis olyan tragédia történt, ami miatt látomásként tekintett rá.

férfi álom
A férfi hátborzongató álma megjósolta a tragikus balesetet.
Forrás: 123rf.

 

Hátborzongató álom: tragédiát jósolt meg

Két héttel később ugyanarra indult terepjárójával. Vele tartott 13 éves unokaöccse és annak barátja is. Az út során ismét az útjukba került ugyanaz a kidőlt fa, ám ezúttal már nem tudták elkerülni a tragédiát. A fatörzs a járművön keresztül áthatolt a bal lábán, a medencéjén és a hasán is, végül a hátánál tört utat magának. A férfi később úgy emlékezett vissza, hogy azonnal tudta, milyen súlyos a helyzet, mégis igyekezett nyugodt maradni.

A mentőegységek közel háromnegyed órán át próbálták kiszabadítani a férfit, majd helikopterrel kórházba szállították. Az orvosok szerint elképesztően nagy szerencséje volt. A fatörzs elkerülte a combverőeret, a májat, a veséket, a gyomrot és más létfontosságú szerveket is. Bár a medencéje súlyosan megsérült, és több műtétre volt szüksége, túlélte a balesetet. A felépülés hosszú hónapokig tartott: nyolc műtéten esett át, 38 napot töltött kórházban, emellett pedig egy súlyos MRSA-fertőzést is elkapott. A rehabilitáció során újra kellett tanulnia járni.

Ma már úgy érzi, a baleset teljesen átformálta a gondolkodását. Sokkal nagyobb értéket tulajdonít a családjának, a mindennapoknak, valamint azoknak az orvosoknak, ápolóknak és elsősegélynyújtóknak, akik megmentették az életét. A legkülönösebb részlet azonban továbbra is az álom: azóta sem érti, hogy jósolhatta meg előre a történteket.

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