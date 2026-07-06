Hátborzongató álma volt a férfinak – 2 héttel később bekövetkezett a tragédia

Sean Simmer egy éjszakán azt álmodta, hogy Massachusetts állambeli otthona közelében egy erdei úton haladva egy fa átdöfi a testét. Bár riadtan ébredt, és felkavarta az álom, nem tulajdonított neki túl nagy jelentőséget. Később azonban teljesen átértelmezte az éjszakai élményt, ugyanis olyan tragédia történt, ami miatt látomásként tekintett rá.

A férfi hátborzongató álma megjósolta a tragikus balesetet.

Forrás: 123rf.

Hátborzongató álom: tragédiát jósolt meg

Két héttel később ugyanarra indult terepjárójával. Vele tartott 13 éves unokaöccse és annak barátja is. Az út során ismét az útjukba került ugyanaz a kidőlt fa, ám ezúttal már nem tudták elkerülni a tragédiát. A fatörzs a járművön keresztül áthatolt a bal lábán, a medencéjén és a hasán is, végül a hátánál tört utat magának. A férfi később úgy emlékezett vissza, hogy azonnal tudta, milyen súlyos a helyzet, mégis igyekezett nyugodt maradni.

A mentőegységek közel háromnegyed órán át próbálták kiszabadítani a férfit, majd helikopterrel kórházba szállították. Az orvosok szerint elképesztően nagy szerencséje volt. A fatörzs elkerülte a combverőeret, a májat, a veséket, a gyomrot és más létfontosságú szerveket is. Bár a medencéje súlyosan megsérült, és több műtétre volt szüksége, túlélte a balesetet. A felépülés hosszú hónapokig tartott: nyolc műtéten esett át, 38 napot töltött kórházban, emellett pedig egy súlyos MRSA-fertőzést is elkapott. A rehabilitáció során újra kellett tanulnia járni.

Ma már úgy érzi, a baleset teljesen átformálta a gondolkodását. Sokkal nagyobb értéket tulajdonít a családjának, a mindennapoknak, valamint azoknak az orvosoknak, ápolóknak és elsősegélynyújtóknak, akik megmentették az életét. A legkülönösebb részlet azonban továbbra is az álom: azóta sem érti, hogy jósolhatta meg előre a történteket.

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