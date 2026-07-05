Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 5., vasárnap Emese, Sarolta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
unoka

Megdőlt a nagymamákkal kapcsolatos legnagyobb mítosz: mutatjuk, mi az igazság

unoka nagymama kutatás cáfolat
Komáromi Bence
2026.07.05.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Régi közhiedelem, hogy egy fiatalos és fitt nagymama sokkal több időt tud és szeretne együtt tölteni az unokáival. Most azonban kiderült, hogy ez közel sem igaz. Mutatjuk, hogyan cáfolták meg a nagymama-mítoszt!

Szinte mindenkit siettettek már a szülei a gyerekvállalás terén, mert szerettek volna fiatalon unokázni. Ez nem véletlen, a felnőtt gyerekekkel rendelkező szülők között ugyanis hatalmas népszerűségnek örvend az a felfogás, mely szerint, ha valaki fiatalon válik nagymamává vagy nagypapává, akkor sokkal többet tud együtt programozni az unokákkal. Most azonban egy kutatás ennek pont az ellenkezőjét bizonyította be. Kiderült, hogy egy fiatalos nagymama kevésbé valószínű, hogy vigyázna az unokákra, mint egy idősebb, rosszabb egészségügyi állapottal rendelkező nagyi.

Egy fiatal nagymama sokkal kevesebb időt tölt az unokáival, mint az idősebb társai - derült ki egy kutatásból
Egy fiatal nagymama sokkal kevesebb időt tölt az unokáival, mint az idősebb társai - derült ki egy kutatásból.
Forrás: 123rf

Egy fitt nagymama kevesebb időt tölt az unokáival

Megdöbbentő eredménnyel zárult egy nagyszülőket vizsgáló kutatás. A Yourtango hozta nyilvánosságra azt az amerikai felmérést, amely arra kereste a választ, hogy a nagymamák egészségügyi állapota, kora, és aktivitása mennyire befolyásolja az unokákkal együtt töltött időt. Az eredményből kiderült, hogy egy fitt nagyi általánosságban sokkal kevesebbszer vigyáz az unokákra, mint egy egészségügyi gondokkal rendelkező, vagy idősebb nagymama. Hogy miért? Már mutatjuk is!

Megdőlt a nagymama-mítosz

A kutatás 5500 nagymama életét követte nyomom 2010 és 2016 között. Az alanyok olyan hölgyek voltak, akiknek van már legalább egy unokája, és komoly kapcsolatban élnek egy legalább 50 év feletti partnerrel. Egyértelművé vált a vizsgálatból, hogy azok a nagyik, akik jobb fizikai egészséggel rendelkeztek, vagy már csak a korukból kifolyólag is aktívabbak voltak az idősebb társaiknál, kevesebb időt töltöttek az unokáikkal. Sőt! Egy aktív nagymama hatással volt a nagypapákra is, ugyanis ők is ritkában keresték az unokáik társaságát. Ez megdöbbentette a kutatókat, akik egyetértettek korábban azzal a feltevéssel, hogy az aktív nagyszülők szívesebben programoznak az unokákkal. 

Ennek ellenére a valóság az, hogy 

a fiatalos nagyszülők, vagy akik jobb egészségügyi állapottal rendelkeztek, szívesen töltötték mással az idejüket, mint a családjuk legfiatalabb tagjaival. 

Egy otthon ülő, nehezebben mozgó nagymama viszont nagyon élvezte az unokái társaságát és kereste is az ilyen pillanatokat. Ráadásul szívesen vigyázott akkor is az unokákra, amikor a szülők nyaraltak vagy kikapcsolódtak. Ennek ellenére senkit nem buzdítunk arra, hogy várjon a gyerekvállalással emiatt, ugyanis korábbi kutatásokból azt már megtudhattuk, hogy az unokákkal együtt töltött idő rengeteg pozitív hatással lehet a nagyszülők fizikai és mentális egészségére.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A nagymama titkos kovászos uborka receptje, amiért mindenki megőrül – Lerántjuk róla a leplet!

A nagymamák nem viccelnek. Ez a kovászos uborka recept olyan, hogy még a szomszéd is átjár majd „csak egy kóstolóra”.

Rúdtánccal győzi le a csontritkulást a 75 éves nagymama: „Jobb a testem, mint 20 évesen"

Greta a nemzetközi rúdtánc- és rúdsport világ egyik kiemelkedő senior alakjává vált.

„Igen aktív vagyok" – Fésűs Nelly modern nagymamának tartja magát – VIDEÓ

Új és különleges szerepben találta magát a színésznő, miután a lánya, Horváth Csenge májusban életet adott az első gyermekének.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu