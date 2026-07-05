Megdőlt a nagymamákkal kapcsolatos legnagyobb mítosz: mutatjuk, mi az igazság

Szinte mindenkit siettettek már a szülei a gyerekvállalás terén, mert szerettek volna fiatalon unokázni. Ez nem véletlen, a felnőtt gyerekekkel rendelkező szülők között ugyanis hatalmas népszerűségnek örvend az a felfogás, mely szerint, ha valaki fiatalon válik nagymamává vagy nagypapává, akkor sokkal többet tud együtt programozni az unokákkal. Most azonban egy kutatás ennek pont az ellenkezőjét bizonyította be. Kiderült, hogy egy fiatalos nagymama kevésbé valószínű, hogy vigyázna az unokákra, mint egy idősebb, rosszabb egészségügyi állapottal rendelkező nagyi.

Egy fiatal nagymama sokkal kevesebb időt tölt az unokáival, mint az idősebb társai - derült ki egy kutatásból.

Forrás: 123rf

Egy fitt nagymama kevesebb időt tölt az unokáival

Megdöbbentő eredménnyel zárult egy nagyszülőket vizsgáló kutatás. A Yourtango hozta nyilvánosságra azt az amerikai felmérést, amely arra kereste a választ, hogy a nagymamák egészségügyi állapota, kora, és aktivitása mennyire befolyásolja az unokákkal együtt töltött időt. Az eredményből kiderült, hogy egy fitt nagyi általánosságban sokkal kevesebbszer vigyáz az unokákra, mint egy egészségügyi gondokkal rendelkező, vagy idősebb nagymama. Hogy miért? Már mutatjuk is!

Megdőlt a nagymama-mítosz

A kutatás 5500 nagymama életét követte nyomom 2010 és 2016 között. Az alanyok olyan hölgyek voltak, akiknek van már legalább egy unokája, és komoly kapcsolatban élnek egy legalább 50 év feletti partnerrel. Egyértelművé vált a vizsgálatból, hogy azok a nagyik, akik jobb fizikai egészséggel rendelkeztek, vagy már csak a korukból kifolyólag is aktívabbak voltak az idősebb társaiknál, kevesebb időt töltöttek az unokáikkal. Sőt! Egy aktív nagymama hatással volt a nagypapákra is, ugyanis ők is ritkában keresték az unokáik társaságát. Ez megdöbbentette a kutatókat, akik egyetértettek korábban azzal a feltevéssel, hogy az aktív nagyszülők szívesebben programoznak az unokákkal.

Ennek ellenére a valóság az, hogy

a fiatalos nagyszülők, vagy akik jobb egészségügyi állapottal rendelkeztek, szívesen töltötték mással az idejüket, mint a családjuk legfiatalabb tagjaival.

Egy otthon ülő, nehezebben mozgó nagymama viszont nagyon élvezte az unokái társaságát és kereste is az ilyen pillanatokat. Ráadásul szívesen vigyázott akkor is az unokákra, amikor a szülők nyaraltak vagy kikapcsolódtak. Ennek ellenére senkit nem buzdítunk arra, hogy várjon a gyerekvállalással emiatt, ugyanis korábbi kutatásokból azt már megtudhattuk, hogy az unokákkal együtt töltött idő rengeteg pozitív hatással lehet a nagyszülők fizikai és mentális egészségére.