7 jel, hogy egy szeretted üzenni akar neked a túlvilágról – Vedd észre őket!

Többen érezték már úgy, mintha elhunyt szerettük a túlvilágról akarna üzenetet küldeni nekik. Különös, látszólag kusza élmények ezek, amik öntudatlanul is eszünkbe juttatják az elhunyt személyt. Egy kutatópáros, Bill és Judy Guggenheim még a kilencvenes években szedték csokorba, mik azok a jelek a halál után, melyekkel az elhunyt próbált üzenni.

Jelek a halál után, avagy 7 mód, ahogy a túlvilágról üzennek nekünk.

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A Guggenheim-páros 2000 ember bevonásával végezte kutatását.

7 jelet különítettek el, amivel szeretteink a túlvilágról üzennek.

A jelek a halál után jellemzően felidézik a közös emlékeket.

Hogyan üzen szerettünk a túlvilágról? Egy különös kutatás részletei

A '80-as, '90-es években járunk Amerikában, amikor Bill és Judy Guggenheim mintegy 2000 résztvevő adatait összesítették, akik úgy érezték, valamilyen módon kapcsolatba lépett velük egy szerettük. Ezek az élmények jellemzően stresszes pillanatokban, például évfordulókon, magányos időszakokban történtek. A kutatás eredményei szerint az amerikai lakosság mintegy 20-40 százaléka tapasztalt már túlvilági üzenetet.

A Schizophrenia Bulletin 2020-as kiadása ennél is messzebb ment: becsléseik szerint az emberek 30-60%-a kapott már üzenetet elhunyt szerettétől.

Jelek a halál után, avagy 7 dolog, amivel szerettünk üzen nekünk

A halott személyektől kapott üzenetek tartalma jellemzően tömör, pozitív. A „Jól vagyok”, „Szeretlek”, „Ne aggódj miattam” a leggyakoribb, de búcsúzást is többek megtapasztaltak már.

1. Furcsán viselkedő elektromos eszközök

A horrorfilmekből jól ismert vibráló lámpákat és kattogó készülékeket sokan bizony a valóságban is megtapasztalták. Meghibásodó tévé, magától bekapcsoló rádió, gyanús időpontban megszólaló telefon – ezek mind olyan jelek, amivel szeretteink üzennek a túlvilágról.

2. Egy szeretett személy illata

Szintén gyakori jel, amikor elhunyt szerettünk jellegzetes illatát érezzük egy elsőre teljesen indokolatlan helyen. Ez lehet parfüm, szappan vagy egy kedvelt arcszesz, a mintázat mindig ugyanaz: pár másodpercre bukkan fel a semmiből, hogy azon nyomban el is illanjon. A beszámolók szerint utána mindig nyugalom töltötte el az embert.