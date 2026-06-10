7 jel, hogy egy szeretted üzenni akar neked a túlvilágról – Vedd észre őket!

Többen érezték már úgy, mintha elhunyt szerettük a túlvilágról akarna üzenetet küldeni nekik. Különös, látszólag kusza élmények ezek, amik öntudatlanul is eszünkbe juttatják az elhunyt személyt. Egy kutatópáros, Bill és Judy Guggenheim még a kilencvenes években szedték csokorba, mik azok a jelek a halál után, melyekkel az elhunyt próbált üzenni.
- A Guggenheim-páros 2000 ember bevonásával végezte kutatását.
- 7 jelet különítettek el, amivel szeretteink a túlvilágról üzennek.
- A jelek a halál után jellemzően felidézik a közös emlékeket.
Hogyan üzen szerettünk a túlvilágról? Egy különös kutatás részletei
A '80-as, '90-es években járunk Amerikában, amikor Bill és Judy Guggenheim mintegy 2000 résztvevő adatait összesítették, akik úgy érezték, valamilyen módon kapcsolatba lépett velük egy szerettük. Ezek az élmények jellemzően stresszes pillanatokban, például évfordulókon, magányos időszakokban történtek. A kutatás eredményei szerint az amerikai lakosság mintegy 20-40 százaléka tapasztalt már túlvilági üzenetet.
A Schizophrenia Bulletin 2020-as kiadása ennél is messzebb ment: becsléseik szerint az emberek 30-60%-a kapott már üzenetet elhunyt szerettétől.
Jelek a halál után, avagy 7 dolog, amivel szerettünk üzen nekünk
A halott személyektől kapott üzenetek tartalma jellemzően tömör, pozitív. A „Jól vagyok”, „Szeretlek”, „Ne aggódj miattam” a leggyakoribb, de búcsúzást is többek megtapasztaltak már.
1. Furcsán viselkedő elektromos eszközök
A horrorfilmekből jól ismert vibráló lámpákat és kattogó készülékeket sokan bizony a valóságban is megtapasztalták. Meghibásodó tévé, magától bekapcsoló rádió, gyanús időpontban megszólaló telefon – ezek mind olyan jelek, amivel szeretteink üzennek a túlvilágról.
2. Egy szeretett személy illata
Szintén gyakori jel, amikor elhunyt szerettünk jellegzetes illatát érezzük egy elsőre teljesen indokolatlan helyen. Ez lehet parfüm, szappan vagy egy kedvelt arcszesz, a mintázat mindig ugyanaz: pár másodpercre bukkan fel a semmiből, hogy azon nyomban el is illanjon. A beszámolók szerint utána mindig nyugalom töltötte el az embert.
3. Ismerős dallamok
A jelek a túlvilágról hallásunkon keresztül is érkezhetnek: szerettünk kedvenc dalai vagy épp egy közös élmény zenei aláfestése mindig gyanús kell, hogy legyen. A váratlan helyeken és szituációkban felcsendülő muzsikán keresztül sokan érzik úgy, hogy szerettük velük van.
4. Érmék megjelenése random helyeken
A mai világban szinte mindenki bankkártyát használ, így a pénzérmék megjelenése szokatlan lehet, különösen a frissen megtisztított helyeken. Megmagyarázhatatlan, látszólag a semmiből előkerülő kis címletű érmék az elhunyt lelkének jelenlétéről tanúskodnak.
5. Furcsán viselkedő állatok
Egyes elméletek szerint az állatok látják, érzékelik a szellemeket, így talán nem akkora meglepetés, hogy ha viselkedésükben változás érhető tetten, jószerivel szerettünk akar velünk kapcsolatba lépni. Ha például egy kutya a semmibe bámul, és látszólag ok nélkül csóválja a farkát, jószerivel túlvilágról visszaért szerettünket figyeli.
6. Élénk álom az elhunyt személyről
A kutatás számos résztvevője beszámolt arról, hogy a gyász időszakában élénk, szinte már valóságosnak tűnő álomban találkozott az elhunyttal. Ebben a látomásban a túlvilágra került személy egészségesnek és boldognak látszott, megölelte élő rokonát, üzenetet adott át neki. Közös tulajdonsága ezeknek az álmoknak, hogy utána kipihenten és kiegyensúlyozottan ébredtek az emberek.
7. Mintha hozzánk érnének…
A leghátborzongatóbb túlvilági jelet a végére tartogattuk: sokan élték át azt, hogy gyengéd simogatást, érintést éreztek a vállukon – miközben egyedül tartózkodtak a helyiségben. Mások azt érezték, mintha valaki mellettük állna, ám rémület helyett szeretet és támogatottság érzése ébredt bennük.
A kutatást készítő házaspár szerint az üzenet a túlvilágról az élet természetes része, így nem kell félni tőle. Vizsgálataik eredményét azonban több kritika is érte, miszerint a fent tapasztalt jelek valójában csak a gyászoló elme által generált „élmények.”
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