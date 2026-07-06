Kiszivárgott: ezzel a három szóval jellemezte Harry herceg Katalint az első találkozásukkor

Harry herceg memoárja sokaknak okozott meglepetéseket, az abban feltárt titkok ugyanis teljesen új megvilágításba helyezték a királyi családról alkotott képünket. A palota rejtett ügyei mellett a Spare című kötetben Harry herceg Katalin hercegnéről alkotott gondolatairól is beszámolt, ráadásul azt is elárulta, mi volt az a három konkrét szó, ami azonnal átfutott az agyán, mikor először meglátta.

Meghan Markle és Harry herceg kapcsolatának hivatalossá válása számos belső konfliktusokhoz, majd a monarchiából való viharos kiváláshoz vezetett.

Forrás: Northfoto

Harry herceg és a walesi hercegi pár kapcsolata egykor még egy szoros családi kötelék volt.

A herceg igazi testvéreként tekintett Vilmos feleségére, akivel kivételesen szoros kapcsolatot ápoltak.

A monarchiából való kiválása után azonban látványosan elhidegültek egymástól, a pár ráadásul Katalin bizalmát is teljesen elveszítette.

Rendkívül pozitívan élte meg az első találkozásukat Harry herceg

Vilmos herceg még a kapcsolatuk egészen korai szakaszában mutatta be egymásnak Katalint és Harryt, akik között szinte azonnal egy igazán jó viszony alakult ki. A herceget ugyanis már a legelső pillanatban lenyűgözte testvére választottjának személyisége, és egyből érezte, hogy Vilmos megtalálta a hozzá tökéletesen illő társat.

Harry saját bevallása szerint ugyanis gondtalannak, édesnek és kedvesnek látta Katalint, nem mellesleg valósággal imádta, hogy leendő sógornője mennyire ért a művészetekhez, a fotózáshoz vagy éppen a divathoz.

A legjobban mégis a lány rendkívüli humora fogta meg, és kifejezetten büszke volt arra, hogy szinte bármikor képes volt megnevettetni őt. Könyvében azt is elárulta, hogy sokkal inkább valódi testvéreként, mint sógornőjeként tekintett rá, ugyanis Katalin egy olyan nővér képét jelentette számára, akire Harry világ életében vágyott, de soha sem kaphatott meg.

Az egykori jó kapcsolatuk mára teljesen elmérgesedett

A Harry herceg és Katalin hercegné közötti egykori szoros kapcsolat azonban mára már teljesen megromlott, mivel a herceg a memoárjában olyan magán, privát titkaikat is a nyilvánosság elé tárta, amik csak és kifejezetten kettejükre tartoztak.

A legtitkosabb családi pillanatok, mint az esküvő előtti feszült, zárt ajtók mögötti üzenetváltások kitálalása olyan mély sebeket ejtettek, amelyeket a walesi hercegné azóta sem tudott megbocsátani a sógorának.

Katalin és Meghan Markle a személyiségükből adódó ellentétek miatt sosem jöttek ki jól egymással. A kettejük közti feszültség pedig idővel egyre nyilvánvalóbbá vált, ami rányomta a bélyegét a monarchia belső hangulatára is, és végül pedig Vilmost és Harry herceget is szembeállította egymással.

A kaput azonban mégis Harry és Meghan monarchiából való kiválása tette be igazán; a királyi családtól való elhidegülésük és a magántitkaik kibeszélése után ugyanis olyan mély bizalomvesztés alakult ki, ami miatt a sógorok mára egyáltalán nem keresik egymás társaságát.

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