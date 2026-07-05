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Robert Downey Jr-t többször fotózták a rendőrségen, mint a vörös szőnyegen: sztárok, akik ültek már börtönben

botrány bűntény világsztárok börtön
Life.hu
2026.07.05.
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A luxusvillákból a rideg zárkába! Robert Downey Jr-tól Lindsay Lohanig, összegyűjtöttük azokat a sztárokat, akik ültek már rács mögött.

Vajon a törvény Hollywood legnagyobb csillagait is utoléri? Bár a vörös szőnyeg csillogása elvakítja a nagyközönséget, a múltat nem lehet teljesen kitörölni. Meglepő, de egyes Oscar-díjas színészek és ünnepelt celebek is ültek már börtönben. Összegyűjtöttük azokat a sztárokat, akiknek a rendőrségi fotója legalább annyira híres lett, mint a legutóbbi filmjük! 

világsztárok börtönben
Világsztárok, akik már a börtönt is megjárták.
Forrás:   shutterstock, Northfoto

Sztárok, akik ültek már börtönben 

  • Bár a hírességek általában kiváltságosabb helyzetben vannak, egyes nagy nevek még is rács mögé kerültek.  
  • Robert Downey Jr-tól egészen a vadóc Lindsay Lohanig sokan megjárták már a börtönt. 
  • Nézd meg, mit követtek el és mennyit ültek a világsztárok! 

Amikor Hollywood legnagyobb sztárjaira gondolunk, általában a luxusélet, a csillogó gálák és a dollármilliós gázsik jutnak eszünkbe. Sokszor azt hisszük, hogy a hírnév és a vagyon egyfajta láthatatlan pajzsot képez a törvénnyel szemben, a valóságban azonban a bilincs a leghíresebb csuklókon is ugyanúgy kattan. A következőkben lerántjuk a leplet a múlt bűneiről: összegyűjtöttük, mely világsztárok kerültek valóban börtönbe, milyen vétséget követtek el, és pontosan mennyi időt kellett rácsok mögött tölteniük.

Sztárok a rács mögött 

Robert Downey Jr. – 18 hónap 

A kilencvenes években Robert Downey Jr. annyi zűrbe keveredett, hogy gyakrabban fotózták a rendőrségi nyilvántartás részére, mint a vörös szőnyegen. Apja alig hatévesen szoktatta rá a drogokra, a bűnlajstroma pedig durva volt: fegyverbirtoklás, meztelenül vezetés, sőt, egyszer drogmámorban betört a szomszédjához, és elaludt a kisfiuk ágyában! Miután sorra hagyta ki a kötelező drogteszteket, végül lecsukták. Amikor szabadulása után megkapta Iron Man szerepét, a világ megőrült érte. Downey Hollywood egyik legjobban fizetett sztárja lett, nemrég pedig az Oppenheimerért a szakma legcsillogóbb Oscar-díját is bezsebelte. 

Robert Downey Jr börtön
Robert Downey Jr. börtön büntetése.
Forrás:  Getty Image

Martha Stewart – 5 hónap 

Amerika abszolút kedvenc életmódguruja és a tökéletes otthon arca 2004-ben sokkolta a világot, amikor bennfentes tőzsdei kereskedés és a hatóságok félrevezetése miatt 5 hónap letöltendő szövetségi börtönbüntetésre ítélték. Mindenki azt hitte, hogy a lekvárfőző- és dekorbirodalomnak örökre vége, és a háziasszonyok elfordulnak a bűnözővé vált ikontól. Stewart nemhogy összeomlott volna, de a börtönben az elítélt nők mentora lett, mikrohullámú sütős recepteket fejlesztett, szabadulása után pedig erősebben tért vissza, mint valaha. 

Martha Stewart
Martha Stewart is ült már börtönben.
Forrás:  Getty Image

Mark Wahlberg – 45 nap 

Mielőtt ünnepelt színész lett, „Marky Mark” néven, kigyúrt alsónadrágmodellként ő volt a szórakoztatóipar hivatalos rosszfiúja. Wahlberg azonban a magánéletben sem színlelt: 13 évesen már utcai bandák tagja volt. A legdurvább balhéja az volt, amikor fényes nappal, szitkokat kiabálva baseballütővel vert meg két vietnámi férfit – egyikük a támadás miatt megvakult az egyik szemére. A javítóintézetben töltött 45 nap teljesen megváltoztatta. „Ekkor találtam vissza a hithez, és kezdtem el misére járni” – vallotta be. Ma hithű katolikus, mintaapa és sikeres producer, aki olyan sikerekkel tarol, mint a Ted vagy a Transformers.  

Mark Wahlberg
Fiatalként Mark Wahlberg is rács mögé került.
Forrás:  Getty Image

Lindsay Lohan – 14 nap 

A kilencvenes évek végén az Apád-anyád idejöjjön! sztárjaként még mindenki imádta, de a 2000-es évekre Lindsay Lohan már csak a Paris Hiltonnal és Britney Spearsszel közös éjszakai bulizásairól volt híres. Ittas vezetés, drogbirtoklás, menetrendszerű autóbalesetek: több mint 20-szor állt bíróság előtt, és a próbaidők megszegése miatt végül lecsukták. Mai napig próbálja visszaépíteni a romba döntött karrierjét, eddig több kevesebb sikerrel. 

Lindsay Lohan börtön
Lindsay Lohan letartóztatási fotói.
Forrás: Getty Images North America

Paris Hilton – 23 nap 

A 2000-es évek legnagyobb bulvárkirálynőjét 2007-ben csukták le, miután bevont jogosítvánnyal, a próbaideje alatt is részegen száguldozott Los Angelesben. Bár 45 napot kapott, a celebeknek járó kedvezmények miatt alig több mint három hét után szabadult. Miközben a sajtó a bukását várta, Paris Hilton zseniális marketingfogást csinált a botrányból. A rácsok mögött töltött idő megfontoltabbá tette: a „buta szőke” karaktert hátrahagyva kőkemény üzletasszonnyá vált. 

Paris Hilton
Paris Hilton kínos letartoztatása.
Forrás: Getty Images North America

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