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Azt hiszed, jó vagy földrajzból? Ez az igaz-hamis kvíz gyorsan helyre teszi az önbizalmad!

tudás földrajz kvízek nehéz kvízek
Life.hu
2026.07.06.
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Az igaz-hamis kvízeket mindenki szereti, mert csak két választási lehetőség van. Ebben a földrajzi kvízben azonban így sem lesz könnyű dolgod!

Földrajzi kvízünben 10 állítást találsz, amelyekről neked kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Jól gondold át a válaszaid, mert bizony vannak trükkös, becsapós és gondolkodós kérdések is. Íme az igaz-hamis földrajzi kvízünk!

Földrajzi kvíz: földgömb iskola osztályteremben.
Teszteld magad az igaz-hamis földrajzi kvízünkben!
Forrás:  Getty Images
  • Azt hiszed egy igaz-hamis kvíz könnyű? 
  • Kívülről fújod a földrajzot?
  • Tedd magad próbára ebben a nehéz földrajzi kvízben, ami tele van becsapós kérdésekkel!

Igaz-hamis földrajzi kvíz

Sokan azt gondolják, hogy jók földrajzból, mert magabiztosan felismerik az országokat a térképen, vagy tudják a fővárosok neveit. Ebben az igaz-hamis földrajzi kvízben már előre szólunk, hogy ez kevés lesz! Elsőre talán könnyűnek tűnnek a kérdések, de ez a földrajz-kvíz valóban próbára teszi a tudásodat. A kérdések sokszor becsapósak, és pont arra építenek, amit a legtöbben elrontanak. Neked sikerül az összes kérdésre helyesen válaszolni?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Kanada területe két százalékkal nagyobb, mint egész Európa.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 A Holt-tenger partja a Föld legmélyebben fekvő szárazföldi pontja.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Argentína fővárosa Buenos Aires.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Az Amazonas a világ leghosszabb folyója.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Európa legnagyobb városa London.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 A Duna 10 országon folyik keresztül, ami világrekord.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Afrika a világ legnépesebb kontinense.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Vatikán a világ legkisebb népességű független országa.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Ausztrália fővárosa Sydney.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Az Amerikai Egyesült Államok 50 államból áll.

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