Azt hiszed, jó vagy földrajzból? Ez az igaz-hamis kvíz gyorsan helyre teszi az önbizalmad!

Földrajzi kvízünben 10 állítást találsz, amelyekről neked kell eldöntened, hogy igaz vagy hamis. Jól gondold át a válaszaid, mert bizony vannak trükkös, becsapós és gondolkodós kérdések is. Íme az igaz-hamis földrajzi kvízünk!

Teszteld magad az igaz-hamis földrajzi kvízünkben!

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Azt hiszed egy igaz-hamis kvíz könnyű?

Kívülről fújod a földrajzot?

Tedd magad próbára ebben a nehéz földrajzi kvízben, ami tele van becsapós kérdésekkel!

Igaz-hamis földrajzi kvíz

Sokan azt gondolják, hogy jók földrajzból, mert magabiztosan felismerik az országokat a térképen, vagy tudják a fővárosok neveit. Ebben az igaz-hamis földrajzi kvízben már előre szólunk, hogy ez kevés lesz! Elsőre talán könnyűnek tűnnek a kérdések, de ez a földrajz-kvíz valóban próbára teszi a tudásodat. A kérdések sokszor becsapósak, és pont arra építenek, amit a legtöbben elrontanak. Neked sikerül az összes kérdésre helyesen válaszolni?