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Forma-1

Először szólalt meg a mentőhelikopter-pilóta: ilyen állapotban volt Michael Schumacher közvetlenül a síbalesete után

northfoto - firo Sportphoto/
Forma-1 pilóta Michael Schumacher
Simon Péter
2026.06.09.
Közel 13 évvel a többszörös világbajnok F1-es pilóta síbalesete után megszólalt az őt szállító mentőhelikopter pilótája, hogy elmondja, hogyan zajlott a mentés a francia Alpokban. Yannick Daineese a Michael Schumacher balesetét követő órákról beszélt.
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2013. december 29-én Daineese a hegyi mentésre és orvosi sürgősségi repülésekre szakosodott SAF Hélicoptères vállalat pilótájaként dolgozott. Ezen a napon csapata riasztást kapott a méribeli sípályákra. Daineese eleinte nem tudta, hogy a sérült, akiért repülnek, a Forma-1 legendája, Michael Schumacher.

Michael Schumacher
Michael Schumacherről szinte semmit nem tudni súlyos síbalesete óta.
Forrás: Bongarts

„Michael Schumachert mentjük?”

A mentőhelikopter pilótája azt hitte, viccelnek vele, amikor megtudta, hogy Mihael Schumacher a súlyos sérült, akiért mennie kell. Csak akkor hitte el, hogy komoly baj van, amikor azt az utasítást kapták a csapattal, hogy vegyék le a mikrofonjainkat és a GoPro kamerákat, és ne engedjenek a helyszín közelébe újságírókat se.

Daineese szerint a baleset helyszínén különleges hangulat uralkodott. A mentőalakulatok gyorsan lezárták a sípályát. Csak az orvosok, a mentők és Schumacher közeli ismerősei léphettek be. A sérült F1-pilóta ellátása közben alig szólt valaki. Mindenki teljes mértékben a feladatára koncentrált.

A pilóta és egy kollégája vákuumágyon stabilizálták Schumachert. Ezt követően helikopterrel Grenoble-ba szállították a kórházba. A repülés körülbelül 25 percig tartott. A helikopterben szinte teljes csend uralkodott, miközben az orvosok figyelemmel kísérték a hétszeres világbajnok F1-pilóta állapotát. Ekkor még nem tudták, hogy a sérülések valójában milyen súlyosak.

Schumacher a baleset során súlyos koponya-agyi traumát szenvedett, és többször is meg kellett műteni. A síbaleset óta a Forma-1-es ikon soha többé nem jelent meg a nyilvánosság előtt. Családja következetesen védi a ma 56 éves férfi magánéletét, és évek óta nem ad ki információkat az egészségi állapotáról.

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