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Sárga foltok az ágyneműn? Ezzel a filléres módszerrel könnyen eltávolíthatod

Shutterstock - Drazen Zigic
előmosás takarítási tippek ágynemű
Klusovszki Kíra
2026.07.05.
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A folttisztítás sosem egyszerű, pláne nem a párnán és a takarón megjelenő makacs elszíneződések tekintetében. Az ágyneműn megjelenő sárga foltokat azonban egy egyszerű, házi trükkel könnyen eltüntetheted.

Az éjszakai izzadás után az ágyneműn jelentkező, sárga, makacs foltok ellen még a huzatok sem nyújtanak kellő védelmet. Ezek a vékony anyagok csupán a felületi kosztól óvják meg a párnát és a takarót, az olajos szerek és dezodorok azonban könnyen átáztatják. Egy filléres, házi praktikával pofonegyszerűen megszabadulhatsz az ágyneműn jelentkező makacs foltoktól anélkül, hogy tisztítóba vinnéd őket. 

Sárga, makacs foltoktól hemzsegő ágyneműt mutat egy férfi.
Az ágyneműn megjelenő sárga foltok szinte mágnesként vonzzák a poratkákat, így amint megjelennek az elszíneződések célszerű minél hamarabb kitisztítani.
Forrás: Shutterstock
  • Az éjszakai izzadás gyakran sárga foltok formájában hagy nyomot az ágyneműn. 
  • Sokan fertőtlenítővel próbálják ezeket eltüntetni, azonban a benne található erős anyagok könnyen tönkretehetik a pamutot.
  • Egy filléres házi praktika azonban egyszerű megoldást nyújthat a makacs foltok eltávolításához.

A foltok még a huzat ellenére is nyomot hagynak az ágyneműn

Biztosan veled is előfordult már, hogy a hófehér ágyneműdön egyszer csak bosszantó, sárgás foltok jelentek meg. 

A párnák és takarók elsárgulása kifejezetten gyakori jelenség a háztartásokban, és amellett, hogy esztétikátlanok, még ápolatlan hatást is keltenek.

Ráadásul húzhatunk akármilyen tiszta huzatot is az ágyneműinkre, az éjszakai izzadás, a különféle hajformázókban található olaj vagy a tetápolók az ágyneműhuzatokon át, alvás közben mélyen beleivódhatnak a textíliaszálak közé. Bár eltávoltásuk érdekében sokan azonnal az erős fertőtlenítők vagy a bolti fehérítők után nyúlnak, az elszíneződések ellen ritkán hoznak látványos változást, ráadásul még az anyagot is pillanatok alatt tönkretehetik. Létezik azonban egy hatékony házi praktika, amellyel pofonegyszerűen és kíméletesen távolíthatjuk el ezeket a makacs elszíneződéseket.

Egy filléres praktikával könnyen eltávolítható

A sárgás elszíneződések ellen az egyik leghatékonyabb megoldást a szódabikarbóna és a mosogatószer kombinációja jelenti, amellyel szinte pillanatok alatt megszabadulhatunk a foltoktól.

Ezek az anyagok képesek hatékonyan lebontani a párnákba és takarókba ivódott olajos, zsíros maradványokat, ráadásul a fertőtlenítőkkel ellentétben a pamutszálakat sem károsítják.

Ennek az előáztatási módszernek az elkészítése pedig roppant egyszerű, első lépésként tölts meg egy kádat vagy egy nagyobb vödröt meleg vízzel, adj hozzá fél csésze szódabikarbónát, negyed csésze mosogatószert, majd keverd jól össze az elegyet. Ha különösen makacs szennyeződésekkel állsz szemben, a szódabikarbónás alap helyett használhatsz citromleves és ecetes keveréket is, amit forró vízbe öntve könnyen feloldhatsz az előáztatáshoz. Miután mérlegeltük a folt állapotát, és kiválasztottuk hozzá a megfelelő kombinációt, nincs más dolgunk, mint a keverékbe tenni a kritikus darabokat, és állni hagyni minimum egy éjszakán át. Másnap pedig már mehet is a mosógépbe, ahova a mosószer mellé bónuszként 2 csésze ecetet is tölthetsz, hogy méghatékonyabb legyen az eredmény, és garantáltan eltűnjenek a makacs sárga foltok.

 Ha lejárt a mosás, pedig ha tetehed tedd ki az ágyneműket a napra, és hagyd őket ott megszáradni, hiszen a napsugarak természetes módon képesek kifehéríteni az anyagot. 

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