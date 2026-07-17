Nőként is bombabiztos választás: ezek az autók a legtartósabbak egy kutatás szerint

A nők autókhoz való viszonya általában egyszerű: beülnek és vezetnek. A lényeg, hogy műszaki szempontból minél kevesebbet kelljen foglalkozni a járművel. Egy kutatásban most azt keresték, hogy mely autók a legmegbízhatóbbak a piacon. Íme a lista!

A nők számára az autók megbízhatósága nagyon fontos.

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Miért számít az autók tartóssága?

A modern autópiacon könnyű elveszni a technológiai újítások és látványos extrák között, ugyanis a valódi érték gyakran csak az évek múlásával mutatkozik meg. Egy megbízható autó nemcsak kevesebb stresszt jelent, hanem jelentős összegeket is megspórolhatunk a szervizköltségeken. A több millió autó adatait vizsgáló iSeeCars kutatása szerint egyértelmű trend rajzolódik ki: a japán gyártók, különösen a Toyota és a Honda modelljei kiemelkednek tartósságukkal. Nem feltétlenül a legmodernebbek – viszont pontosan tudják, mitől működik hosszú távon egy autó. Mutatjuk, milyen járműveken érdemes elgondolkodnod nőként, ha autóvásárláson töröd a fejed!

Toyota Sequoia

A Toyota Sequoia a nagyméretű SUV-k között igazi túlélő. Az iSeeCars kutatása szerint 39,1% eséllyel éri el a 250 000 mérföldet (kb. 400 000 km), ami több mint nyolcszorosa az iparági átlagnak. Ez nemcsak statisztika: a gyakorlatban is rengeteg példány fut extrém magas futásteljesítménnyel.

Toyota Corolla

A Corolla neve szinte egyet jelent a megbízhatósággal. Nem ritka, hogy 400-500 ezer kilométer felett is gond nélkül elmennek ezek az autók. Egyszerű, kiforrott technológiája és visszafogott elektronikája miatt ritkán hibásodik meg – nem véletlen, hogy a szerelők egyik kedvence!

Honda Jazz

A Jazz nem feltűnő, viszont rendkívül megbízható autó. Gyakran még 10-15 év után is eredeti alkatrészekkel járja az utakat, méghozzá komolyabb meghibásodás nélkül. Praktikus, takarékos és tartós autó. Tökéletes választás nőknek is!

Toyota Yaris

A Yaris a kisautók között az etalon. Városi használatban különösen jól teljesít: alacsony hibaarány, minimális szervizigény, roppant alacsony fogyasztás és könnyű kezelhetőség. Nem véletlen, hogy a szerelők ritkán találkoznak vele, ami tökéletes ajánlólevél!