Nőként is bombabiztos választás: ezek az autók a legtartósabbak egy kutatás szerint

A nők autókhoz való viszonya általában egyszerű: beülnek és vezetnek. A lényeg, hogy műszaki szempontból minél kevesebbet kelljen foglalkozni a járművel. Egy kutatásban most azt keresték, hogy mely autók a legmegbízhatóbbak a piacon. Íme a lista!
Miért számít az autók tartóssága?
A modern autópiacon könnyű elveszni a technológiai újítások és látványos extrák között, ugyanis a valódi érték gyakran csak az évek múlásával mutatkozik meg. Egy megbízható autó nemcsak kevesebb stresszt jelent, hanem jelentős összegeket is megspórolhatunk a szervizköltségeken. A több millió autó adatait vizsgáló iSeeCars kutatása szerint egyértelmű trend rajzolódik ki: a japán gyártók, különösen a Toyota és a Honda modelljei kiemelkednek tartósságukkal. Nem feltétlenül a legmodernebbek – viszont pontosan tudják, mitől működik hosszú távon egy autó. Mutatjuk, milyen járműveken érdemes elgondolkodnod nőként, ha autóvásárláson töröd a fejed!
Toyota Sequoia
A Toyota Sequoia a nagyméretű SUV-k között igazi túlélő. Az iSeeCars kutatása szerint 39,1% eséllyel éri el a 250 000 mérföldet (kb. 400 000 km), ami több mint nyolcszorosa az iparági átlagnak. Ez nemcsak statisztika: a gyakorlatban is rengeteg példány fut extrém magas futásteljesítménnyel.
Toyota Corolla
A Corolla neve szinte egyet jelent a megbízhatósággal. Nem ritka, hogy 400-500 ezer kilométer felett is gond nélkül elmennek ezek az autók. Egyszerű, kiforrott technológiája és visszafogott elektronikája miatt ritkán hibásodik meg – nem véletlen, hogy a szerelők egyik kedvence!
Honda Jazz
A Jazz nem feltűnő, viszont rendkívül megbízható autó. Gyakran még 10-15 év után is eredeti alkatrészekkel járja az utakat, méghozzá komolyabb meghibásodás nélkül. Praktikus, takarékos és tartós autó. Tökéletes választás nőknek is!
Toyota Yaris
A Yaris a kisautók között az etalon. Városi használatban különösen jól teljesít: alacsony hibaarány, minimális szervizigény, roppant alacsony fogyasztás és könnyű kezelhetőség. Nem véletlen, hogy a szerelők ritkán találkoznak vele, ami tökéletes ajánlólevél!
+1 Mazda 3
A Mazda3 azoknak ideális, akik nem szeretnének lemondani a vezetési élményről sem. A japán mérnöki filozófia itt is működik: egyszerűbb, tartós konstrukció, amely hosszú távon is stabil teljesítményt nyújt.
Az iSeeCars 2025-ös elemzése közel 400 millió autó adatain alapul, és azt vizsgálja, mely modelleknek van a legnagyobb esélyük elérni a 250 000 mérföldes (kb. 400 000 km) futásteljesítményt. Márkák szerinti rangsor a következő lett:
- Toyota – 17,8%
- Lexus – 12,8%
- Honda – 10,8%
- Acura – 7,2
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