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Így öltözz nyáron, hogy vékonyabbnak tűnj – A francia nő tippjei 50 felett is beválnak

Shutterstock - T.Den_Team
karcsúsítás francia öltözködés stílus
Váradi Melinda
2026.07.17.
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Néhány egyszerű stílustrükkel optikailag karcsúbbnak és magasabbnak is látszódhatsz. A francia nő elárulta, hogy tűnj vékonyabbnak a nyáron.

A francia nők öltözködését világszerte irigylik: elegánsak, kifinomultak, mégis könnyednek tűnnek. Arra is figyelnek, hogy minden darab előnyösen álljon rajtuk, sőt néha kicsit csalnak is a szettjeikkel. Néhány egyszerű trükkel optikailag vékonyabbnak és magasabbnak is képesek tűnni – életkortól függetlenül.

A megfelelően kiválasztott ruhák vékonyabbnak mutathatnak
A megfelelően kiválasztott ruhák vékonyabbnak mutathatnak.
Forrás: Shutterstock
  • Nem a ruhaméret, hanem a szabás számít a legtöbbet. 
  • Apró tippekkel látványos változást érhetsz el. 
  • Mutatjuk a francia nők kedvenc trükkjeit, amelyek 50 felett is remekül működnek.

A francia nők divatfilozófiája nem a trendek hajszolásáról szól, hanem arról, hogy olyan ruhadarabokat választanak, amelyek kiemelik az előnyös vonásaikat. Ehhez nincs szükség teljes ruhatárcserére: néhány jól megválasztott fazon elegendő lehet ahhoz, hogy az alak optikailag karcsúbbnak hasson. A francia nő megmutatta öltözködési trükkjeit, amiket megnézhetsz az alábbi videóban, de röviden mi is összefoglaljuk őket neked.

Vékonyabbnak tűnsz a francia stylist tippjeivel

A megfelelő fehérnemű sokat számít

A tökéletesen passzoló melltartó és bugyi a karcsúsító öltözködés alapjai. Ha ugyanis nem találod meg azt, ami szinte második bőrként olvad rád, az bizony a ruhán is átlátszik. A túl szoros melltartópántok vagy a szűk alsónemű olyan hurkákat csinálhatnak, amik valójában nincsenek is ott, és ez borzasztó előnytelen. Figyelj arra, hogy ne feszüljenek túlságosan, de ne is álljon el a melltartó. Persze, viselhetsz magas derekú bugyit vagy alakformálót is, ha ahhoz van kedved, de a lényeg, hogy igazán jól illeszkedjen a testedre.

A színek és a nadrág hossza

Az erős kontrasztok előnyösek lehetnek, de csak akkor, ha jól használod őket. A vastag csíkok szélesítenek és összenyomják az alakot, és az is előnytelen tud lenni, ha fekete nadrágot párosítasz fehér felsővel, mert optikailag elvágja a testet. Az viszont hatásos, ha teljesen egy színbe, vagy csak leheletnyi különbséggel rendelkező árnyalatokba öltözöl. A monokróm szettek igazi jolly jokerek. A nadrág pedig mindig legyen magas derekú és hosszú szárú: a cropped és a háromnegyedes fazonok előnytelenek.

Az anyag és a fazon is számít

A poliészter, a nejlon vagy a dzsörzé anyagok vékonyak, nem szellősek és annyira ráfeszülnek a testre, hogy minden apró részletét megmutatják. A természetesebb hatású és fogású anyagok azonban nagyon jól működnek, főleg akkor, ha A vonalú szoknyában vagy ruhában választod őket. Homokóra alakot varázsolnak, és optikailag centiket faragnak le a derékból.

Az asszimetria trükkje

A stylist szerint ha valami asszimetrikus szabású, az automatikusan magára vonzza a tekintetet. Éppen ezért elterei a figyelmet az úgymond előnytelenebb részekről, és szuperül lehet vele csalni. Egy szoknya, ami az egyik oldalon hosszabb, a másikon pedig rövidebb, szuper választás lehet. De az átlapolós fazonok is mindig jól működnek, hiszen kiemelik a dekoltázst, elfedik a hasat és elrejtik az esetleges pocakot.

Le a zsákfazonú ruhákkal!

Bár szellősek, kényelmesek és sokak szerint szépen takarnak, attól még borzasztó előnytelenek lehetnek a bő szabású ruhák. Szélesebbnek, vaskosabbnak láttatják az alakot, ezért jobb, ha olyat választasz, ami derékban szűkített – mind egészruhában, mind felsőben.

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