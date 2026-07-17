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IQ-teszt – Ha 7 másodperc alatt megtalálod a hibát a képen, a legokosabb 5 százalékhoz tartozol

feladvány IQ-teszt hiba
Life.hu
2026.07.17.
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Első pillantásra teljesen hétköznapinak tűnik a jelenet: lányok készülődnek a vacsorához az étkezőben. A képen azonban van egy apró hiba, és ezt mindössze 7 másodperc alatt kell megtalálnod, ha a legokosabb 5 százalékba akarsz tartozni.

Készen állsz egy kihívásra, amelyet az emberek mindössze 5%-a képes teljesíteni? Tedd próbára a megfigyelőképességedet, és találd meg a hibát a képen mindössze hét másodperc alatt! Érdemes alaposan végignézni a helyiséget, és minden részletre figyelni, mert a megoldás nem ott rejtőzik, ahol elsőre keresnéd. Az IQ-tesztet éppen az teszi nehézzé, hogy látszólag minden a helyén van. 

IQ-teszt: megtalálod a hibát a képen 3 másodperc alatt?
IQ-teszt: megtalálod a hibát a képen 3 másodperc alatt?
Forrás: jagranjosh.com

Kiszúrtad, mi nem stimmel a képen? Ha nem, segítünk, érdemes a tükör környékét alaposabban megvizsgálni.

Az IQ-teszt megoldása

A hiba a tükörképben van: a nő alakja fordítva jelenik meg. 

Aki néhány másodperc alatt rájött a megoldásra, annak valóban remek a megfigyelőképessége és gyorsan jár az esze. Az sem jelent azonban semmit, ha valakinek több időre volt szüksége. Az ilyen feladványok éppen arra valók, hogy próbára tegyékés fejlesszék a figyelmet és a problémamegoldó képességet.

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