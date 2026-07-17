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David Hasselhoff 74 éves – Egész életében a külvilágot akarta meghódítani, most önmagát kell felfedeznie

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Szlovák Eszter
2026.07.17.
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Évtizedeken át ő volt Hollywood egyik leghíresebb szívtiprója. David Hasselhoff nem csupán egy jóképű színész a sok közül: a nyolcvanas-kilencvenes évek igazi férfiideáljává vált, aki sármjával, magabiztosságával és lehengerlő kisugárzásával szinte minden helyzetben uralta a reflektorfényt. Egész életében a külvilág meghódítása hajtotta – a siker, az elismerés, a rajongók imádata, és az újabb kihívások keresése.

David Hasselhoff neve összeforrt a Baywatch legendás vízimentőjével, a Knight Rider vagány hősével, és azzal a sármos, sportos és örökifjú karakterrel, aki soha nem öregszik meg. A számmisztikai képlete azonban azt mutatja, hogy életének következő fejezete már egészen másról szólhat. Ideje lelassítania, mert július 17-én belép a 7-es személyes évébe, amely arra ösztönözheti, hogy a nagyvilág helyett végre önmaga felé forduljon. 

david hasselhoff knight rider
David Hasselhoff neve összeforrt a Knight Rider vagány hősével
Forrás: AFP

David Hasselhoff gyermekkora és a világsiker kezdete

David Hasselhoff 1952. július 17-én született Baltimore-ban, egy jómódú középosztálybeli családban. Édesapja üzleti vezetőként dolgozott, édesanyja a családot tartotta össze – a kis David pedig már gyermekkorában rajongott a színpadért. Musicalekben szerepelt, énekelt, színészetet tanult, és egészen fiatalon eldöntötte, hogy egyszer Hollywoodban szeretne érvényesülni.

Kitartása hamar meghozta a gyümölcsét: televíziós karrierje 1975-ben kezdődött, amikor megkapta Dr. William „Snapper” Foster szerepét a Nyughatatlanok című szappanoperában, amelyben hét évadon keresztül játszott. Ezután jött az igazi áttörés, mikor a Knight Rider tévésorozat Michael Knightjaként világszerte ismertté vált. Ezt követte néhány évvel később a Baywatch, ami tulajdonképpen karrierje ikonikus csúcspontjának tekinthető.  

Kevés sorozatsztár mondhatta el magáról, hogy egyszerre lett akcióhős, szexszimbólum és popkulturális ikon – David Hasselhoffnak azonban ez is sikerült. 

A nyolcvanas és kilencvenes években nők milliói rajongtak érte. Magas termete, sportos alkata, magabiztos fellépése és az  utánozhatatlan kisfiús mosolya miatt sokan a tökéletes, eszményi férfit látták benne. Egész pályafutása arról szólt, hogyan hasson az emberekre: fantasztikus testével a kanapéhoz szegezte a nézőket, egyedi hangjával megtöltötte a koncerttermeket, és újra meg újra bebizonyította, képes folyamatosan a reflektorfényben maradni.

David Hasselhoff baywatch
A Baywatch a karrierje ikonikus csúcspontjának tekinthető.
Forrás: AFP

Az 5-ös sorsszám: a férfi, akit egész életében a szabadságvágy és az élmények hajtottak

David Hasselhoff születési dátuma alapján 5-ös sorsszámú (1+9+5+2+7+1+7 = 32 ; 3+2 = 5), amely a numerológiában a szabadság, a kaland, a változások és az élmények száma.  

Az 5-ös szülöttek nem egyszerűen csak szeretnek élni , valósággal habzsolják az életet. Szinte éheznek a külső ingerekre: új helyeket akarnak felfedezni, új embereket megismerni, utazni, alkotni és érzelmileg gazdagodni. Nehezen viselik a hétköznapok egyhangúságát, ezért általában ösztönösen olyan hivatást választanak maguknak, ahol nem kell szembenézniük a monotonitással.  

David Hasselhoff pályafutása és élete szinte tankönyvi példája ennek. Színészként, énekesként, producerként és televíziós személyiségként is nagy sikereket könyvelhet el. Zenei karrierje sokkal komolyabb, mint azt gondolnánk: Európában – főleg Németországban, Ausztriában és Svájcban – igazi popsztárrá vált.  

Az 5-ös sorsszámú emberek rendkívül karizmatikusak. Tudják, hogyan kell magnetikusan hatni másokra, könnyedén teremtenek kapcsolatokat, imádják a társaságot és a flörtöket – általában már puszta jelenlétükkel is betöltik a teret.

Az 5-ösök számára azonban a legnagyobb kihívást a mértéktartás jelenti: számukra nem igazán létezik arany középút, gyakran rendkívül végletesen élik az életüket.  

A szabadságszeretet és a kontroll elutasítása könnyen átcsaphat túlzásokba. A numerológia alapján ennél a sorsszámnál  gyakrabban jelenhet meg a függőségekre való hajlam, az extrém kockázatkeresés vagy az, hogy valaki folyamatosan külső ingerek után sóvárog – ezzel próbálják betölteni a bennük lévő űrt. Ez természetesen nem minden 5-ösre igaz, mégis egy olyan árnyoldal, amelyre érdemes odafigyelni.  

David Hasselhoff életében ez a sötét oldal sajnos teret hódított magának, és fájdalmasan valóságossá vált. Hosszú éveken át bevallottan súlyos alkoholproblémákkal küzdött, 2007-ben pedig életének egyik legmélyebb pontjára zuhant. A világsajtót is bejárta az a videó, amelyen erősen ittas állapotban, a földön ülve próbál megenni egy hamburgert. A felvételt 16 éves lánya, Taylor Ann készítette – nem megszégyenítésből, hanem azért, hogy édesapja szembesüljön azzal, milyen állapotba sodorta őt az alkoholizmusa. A videó végül kiszivárgott, és óriási médiavisszhangot váltott ki. Hasselhoff később elismerte, hogy visszaesett, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ez az eset fordulópontot jelentett számára a felépülés útján.

Pedig a mélyben talán ugyanaz a hajtóerő működött, amely a sikereit is megalapozta. Az 5-ösök ugyanis mindent hiperintenzíven élnek meg. Számukra ritkán létezik félmegoldás: ha szeretnek, csak szenvedélyesen tudnak, ha dolgoznak, teljes erőbedobással teszik, és ha elveszítik a belső egyensúlyukat, annak következményei is igen pusztítóak lehetnek.  

A reflektorfényben eltöltött évtizedek után sok sztár számára komoly kihívást jelent elfogadni az idő múlását. David Hasselhoff hosszú időn át a világ egyik legismertebb szívtiprója volt, ezért nem kizárt, hogy számára is nehéz életfeladatot jelentett megbarátkozni azzal, hogy az évek múlásával a szerepei, a teste és a róla kialakult kép is változni kezdett.  

US singer and actor David Hasselhoff and his wife Hayley Roberts pose on the red carpet upon arrival for the 2022 MTV Europe Music Awards in Düsseldorf, on November 13, 2022. (Photo by Sascha Schuermann / AFP)
2011-ben ismerkedett meg a nála 28 évvel fiatalabb Hayley Robertsszel, akit 2018 – ban feleségül vett Olaszországban. 
Forrás: AFP

David Hasselhoff magánélete: a család mindig biztos pont maradt

David Hasselhoff magánélete korántsem alakult olyan kiegyensúlyozottan, mint amilyennek a kamerák előtt tűnt. 1984-ben vette feleségül Catherine Hickland színésznőt, ám a házasság 1989-ben véget ért. A szakítás pontos okairól egyikük sem beszélt nyilvánosan, de vélhetően az állhatott a háttérben, hogy David a Knight Rider forgatásain beleszeretett Pamela Bach színésznőbe, akit még a válása évében feleségül vett.

Két lányuk született: Taylor Ann 1990-ben, Hayley Amber pedig 1992-ben látta meg a napvilágot.  

Kapcsolatuk kezdetben harmonikusnak látszott, ám az évek során egyre több konfliktus nehezítette a mindennapjaikat. 2006 januárjában a színész kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva beadta a válókeresetet, a házasságot pedig még abban az évben felbontották. Az ezt követő gyermekelhelyezési és anyagi viták hosszú ideig elhúzódtak, miközben Pamela Bach családon belüli erőszakkal vádolta volt férjét, amit a színész következetesen visszautasított – bár alkoholproblémái köztudottan ekkor súlyosbodtak leginkább.  

Úgy tűnik azonban, hogy az élet újabb esélyt adott számára: 2011-ben ismerkedett meg a nála 28 évvel fiatalabb Hayley Robertsszel, akit 2018-ban feleségül vett Olaszországban. A modell azóta is kitart mellette, és az elmúlt évek egészségügyi nehézségei ellenére is biztos támasza maradt

David Hasselhoff ma is dolgozik – de a teste már óvatosságra inti

Mivel keveset hallunk a munkásságáról, azt hihetnénk, David Hasselhoff már visszavonult – valójában azonban a tavalyi esztendőig aktív volt. Az elmúlt években vendégszerepléseket vállalt filmekben és televíziós produkciókban, rendszeresen részt vett rajongói találkozókon, emellett koncertfellépéseket tartott - különösen Európában, ahol a mai napig is rendkívül népszerű.

Láthatóan nehezen engedi el azt az életet, amelyet évtizedeken át élt – de ez egy 5-ös sorsszámú szülöttől nem meglepő.  

Július 17-én David a 7-es személyes évébe lép

David Hasselhoff idei születésnapján belép a 7-es személyes évébe, amely gyökeresen eltér attól az energiától, amely egész eddigi pályafutását jellemezte.

Míg az 5-ös sorsszám a külvilág felé fordítja az embert, addig a 7-es személyes év éppen az ellenkezőjét teszi. Ez az önvizsgálat, az elcsendesedés, a lelki fejlődés és a bölcsesség időszaka. Sokaknál ilyenkor háttérbe szorul a bizonyítási vágy, és előtérbe kerül az egészség, a belső béke, valamint az a kérdés, mi az, ami valóban értékes az életükben.

Ha megnézzük David tavalyi esztendőjét, a személyes éve abszolút összecseng a történtekkel: az elmúlt időszakban több ortopédiai, műtéti beavatkozáson is átesett, térd- és csípőproblémái miatt jelenleg még rehabilitációra szorul. A közelmúltban járókerettel is lefotózták - képviselője szerint azonban ez a műtétek utáni felépülés természetes része, és állapota fokozatosan javul.   

A 7-es személyes év nem feltétlenül a visszavonulásról szól, hanem arról, hogy próbáljunk meg másképpen élni. Kevesebb kívülről érkező visszaigazolásra, de annál több önismeretre lehet szükségünk. A 7- es év megmutatja: nem attól válunk értékessé, hányan tapsolnak nekünk, hanem attól, hogy mennyire tudunk békében élni önmagunkkal.

David Hasselhoff egész életében a közönségre hatott. A megjelenése, a kisugárzása, tökéletes testalkata és a sármja voltak azok az eszközök, amelyekkel milliókat nyűgözött le. Egy ilyen életút után különösen nehéz lehet elfogadni, hogy a test idővel már más tempót diktál. Talán éppen ezért olyan beszédes, hogy a számmisztika szerint most egészen más minőség következik az életében. A teste talán olyan üzenetet próbál közvetíteni, amelyet a mindig előre rohanó elméje eddig nem akart meghallani: itt az ideje lassítani... 

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