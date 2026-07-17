David Hasselhoff 74 éves – Egész életében a külvilágot akarta meghódítani, most önmagát kell felfedeznie

David Hasselhoff neve összeforrt a Baywatch legendás vízimentőjével, a Knight Rider vagány hősével, és azzal a sármos, sportos és örökifjú karakterrel, aki soha nem öregszik meg. A számmisztikai képlete azonban azt mutatja, hogy életének következő fejezete már egészen másról szólhat. Ideje lelassítania, mert július 17-én belép a 7-es személyes évébe, amely arra ösztönözheti, hogy a nagyvilág helyett végre önmaga felé forduljon.

David Hasselhoff neve összeforrt a Knight Rider vagány hősével

Forrás: AFP

David Hasselhoff gyermekkora és a világsiker kezdete

David Hasselhoff 1952. július 17-én született Baltimore-ban, egy jómódú középosztálybeli családban. Édesapja üzleti vezetőként dolgozott, édesanyja a családot tartotta össze – a kis David pedig már gyermekkorában rajongott a színpadért. Musicalekben szerepelt, énekelt, színészetet tanult, és egészen fiatalon eldöntötte, hogy egyszer Hollywoodban szeretne érvényesülni.

Kitartása hamar meghozta a gyümölcsét: televíziós karrierje 1975-ben kezdődött, amikor megkapta Dr. William „Snapper” Foster szerepét a Nyughatatlanok című szappanoperában, amelyben hét évadon keresztül játszott. Ezután jött az igazi áttörés, mikor a Knight Rider tévésorozat Michael Knightjaként világszerte ismertté vált. Ezt követte néhány évvel később a Baywatch, ami tulajdonképpen karrierje ikonikus csúcspontjának tekinthető.

Kevés sorozatsztár mondhatta el magáról, hogy egyszerre lett akcióhős, szexszimbólum és popkulturális ikon – David Hasselhoffnak azonban ez is sikerült.

A nyolcvanas és kilencvenes években nők milliói rajongtak érte. Magas termete, sportos alkata, magabiztos fellépése és az utánozhatatlan kisfiús mosolya miatt sokan a tökéletes, eszményi férfit látták benne. Egész pályafutása arról szólt, hogyan hasson az emberekre: fantasztikus testével a kanapéhoz szegezte a nézőket, egyedi hangjával megtöltötte a koncerttermeket, és újra meg újra bebizonyította, képes folyamatosan a reflektorfényben maradni.

A Baywatch a karrierje ikonikus csúcspontjának tekinthető.

Forrás: AFP

Az 5-ös sorsszám: a férfi, akit egész életében a szabadságvágy és az élmények hajtottak

David Hasselhoff születési dátuma alapján 5-ös sorsszámú (1+9+5+2+7+1+7 = 32 ; 3+2 = 5), amely a numerológiában a szabadság, a kaland, a változások és az élmények száma.