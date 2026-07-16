Ez történik a testeddel, ha elhagyod az édesítőszereket: óriási változásokat tapasztalhatsz

A mesterséges és alacsony energiatartalmú édesítőszerek – például az aszpartám, a szukralóz, az aceszulfám-K vagy a szacharin – évtizedek óta népszerű alternatívái a cukornak. Sokak számára ezek jelentik az egészséges vagy diétás életmód alapját, de egyre többen döntenek úgy, hogy teljesen kiiktatják őket az étrendjükből. Szakértők szerint ennek rövid és hosszú távon is lehetnek hatásai, amelyek azonban egyénenként eltérőek.

Az édesítőszerek fogyasztását sem érdemes túlzásba vinni.

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Az engedélyezett napi beviteli értéken belül fogyasztva biztonságosnak tekinthetők, ugyanakkor egyre több kutatás vizsgálja, milyen hatással lehetnek az anyagcserére, a bélflórára és az étvágyra. A szakértők szerint az édesítőszerek nemcsak az étvágyat és az anyagcserét befolyásolhatják, hanem a hangulatra, az energiaszintre, sőt még az agyműködésre is hatással lehetnek. Éppen ezért meglepő változásokat vehetsz észre, ha lemondasz a mesterséges édesítőszerekről.

Az édesítőszerek elhagyása: ilyen változásokat tapasztalhatsz

Megváltozik az ízérzékelés

Ha rendszeresen fogyasztottad őket hosszú időn keresztül, akkor eleinte szokatlannak érezheted, hogy kevésbé intenzív az ételek és italok édes íze. Az ízlelőbimbók azonban idővel alkalmazkodhatnak, így sokan néhány hét után már természetesebbnek érzik a gyümölcsök vagy más, enyhén édes ételek zamatát.

Kevésbé vágysz majd az édességekre

Amikor a szervezet érzékeli az édes ízt, automatikusan energiára, vagyis glükózra számít. A mesterséges édesítőszereknél azonban azonban ez nem érkezik meg a testbe. Ez a „hamis jelzés” hatással lehet az éhségérzetre, növelheti a sóvárgást és a stresszhormonok működését is megváltoztatja. Ráadásul a nagyon intenzív édes ízek fenntarthatják az édesség iránti vágyat. Sokan arról számolnak be, hogy az édesítőszerek elhagyása után kevésbé kívánják a desszerteket és a cukros ételeket.

Visszaáll a bélflóra, javulhat a hangulat

Az utóbbi években több kutatás is vizsgálta, hogy bizonyos mesterséges édesítőszerek befolyásolhatják-e a mikrobiom összetételét. Egyes típusok képesek megváltoztatni a bélmikrobiom összetételét, ami a hangulatszabályozásra is kihat. Elhagyásukkal javulhat az emésztés, csökkenhet a puffadás és akár a közérzet is javulhat.

Sem a cukor, sem a mesterséges édesítőszerek túlzott fogyasztása nem ideális. Ha valaki szeretné csökkenteni az édes ízek iránti igényét, fokozatosan mérsékelheti mind a hozzáadott cukor, mind az édesítőszerek mennyiségét.

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