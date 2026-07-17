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öntözés

Próbáld ki! Elképesztő dolgot művel a döglődő növényekkel ez a filléres fűszer

Shutterstock - New Africa
öntözés fűszeresdoboz szobanövény
Klusovszki Kíra
2026.07.17.
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Létezik egy olyan csodaszer, ami a leginkább megviselt állapotban lévő növényeket is szinte azonnal helyrehozza. Ennek a mindennapi fűszernek köszönhetően pillanatok alatt újjáélesztheted a rossz állapotban lévő virágaid!

Valljuk be, csak az igazi profik képesek megfelelően életben tartani kedvenc növényeiket. Sokan csak nézzük, hogyan hervadnak el gyönyörű virágaink, miközben mi mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy megmentsük őket a pusztulástól, azonban sokszor hiába. Most azonban mutatunk egy olyan csodaszert, ami pofonegyszerűen elkészíthető, filléres, és csupán egy minden háztartásban fellelhető fűszer kell hozzá!

Fűszert tartalmazó főzetet locsol egy nő a muskátlira.
A fűszerből készült főzet a muskátli esetében fejti ki a legintenzívebben a hatását. 
Forrás: Shutterstock
  • Néha akármit próbálunk, semmi sem nyújt megfelelő megoldást haldokló virágink megmentésére. 
  • Létezik egy csodaszer, amivel pillanatok alatt elérhető a kívánt eredmény. 
  • Nemcsak a szobanövény virágzik majd újra tőle, de még a kártevőket is eltünteti a lakásunkból. 

Egyetlen fűszer a megoldás

Számos hibát véthetünk a növények megfelelő gondozásakor; míg néhányan túlöntözzük, és ezzel kirohasztjuk őket, mások nem megfelelően cserélik a táptalajukat. Vannak persze olyan esetek is, amik egyáltalán nem rajtunk múlnak, például ha a fényigényű élőlényeknek egy sötét lakásban nem tudjuk megadni, amire vágynak. De van megoldás!

 Ha a növény már az utolsókat rúgja, és akármivel próbálkozunk, semmi sem segít, elég csak kinyitni a konyhaszekrényt és elővenni az olaszok egyik kedvenc fűszernövényét: a babérlevelet.

Ez a fűszer ugyanis olyan ásványi anyagokban gazdag, mint a magnézium, vagy a kálcium, amik közvetlenül támogatják a növény megfelelő, egészséges fejlődését. A babérlevél emellett jelentősen javítja a táptalaj minőségét, emellett pedig illata a kártevőket, a penészt, és még a káros baktériumokat is elijeszti a növény körül.

Így használd, hogy sikerrel járj

A fűszer használata azonban nem azt jelenti, hogy a fűszert a növények földjébe kell ásnunk, ennél azért kicsit többet kell tennünk, hogy biztosan hatásos legyen. 

  • Első körben áztassunk be nagyjából 10-15 babérlevelet egy liter forrásban levő vízbe, annak megfelelően, mennyi főzetet szeretnénk készíteni, majd fedjük le és hagyjuk állni egy teljes napig. 
  • Ha eltelt a 24 óra, (az sem baj, ha kicsit több) akkor leszűrhetjük. 
  • Keverjük a kapott folyadékot 1:2 arányban sima vízzel, tehát ezt azt jelenti, hogy egy liter folyadékot 2 liter sima vízzel kell vegyíteni.
  • Ha elkészült a főzet, akkor pedig töltsük egy permetező flakonba, és fújjuk közvetlenül a haldokló növény levelére. 

Fontos megjegyezni: ha a táptalajba öntjük a csodaszert, akkor a már éppen túlöntözött növény nem fog javulásnak indulni, éppen ezért csak a permetezéses technika az, ami igazán beválthat.

Az eredmény magáért beszél

Ha rendszeresen, hetente nagyjából 3 alkalommal használjuk ezt a főzetet a már éppen hervadásban lévő, kevésbé lélegző növényeken, egy idő után látványos változásnak lehetünk tanúi. A babérleveles készítménynek köszönhetően ugyanis a növény pikk-pakk megerősödik, dúsabb lesz, élénkebb, és jóval erőteljesebb korábbi állapotához képest. 

Mindemellett attól sem kell tartanunk többet, hogy a kártevők megrohamozzák a lakásunk a virágoknak köszönhetően, ugyanis illóolaj tartalmának köszönhetően örökre elüldözi őket.

Extra tulajdonsága, hogy nemcsak a szobanövényeken és a virágokon használható, a kertünkben termő zöldségekre is rápermetezhetjük. 

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