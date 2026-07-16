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Ezt a 4 toxikus mondatot soha ne mondd a sportoló gyerekednek, mert mentálisan tönkreteszi

Getty Images - AleksandarNakic
káros hatás Gyereksport gyereknevelés
Life.hu
2026.07.16.
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Sportszülőként sokszor nem tudod, mit mondj a gyermekednek egy verseny előtt? Állandóan izgul, de nem tudod, hogyan segíts? Íme 4 mondat, amit semmiképp se mondj a sportoló gyerekednek! Mutatjuk, mit csinálj helyette!

Szülőként természetes, hogy segíteni szeretnél a sportoló gyerekednek, azonban ha motiválni akarod, arra a régi módszerek már nem célravezetők. A modern sportpszichológia már pontosan tudja: az érzelmek elnyomása és az irreális elvárások nem jobb teljesítményhez, hanem feszültséghez, mentális összeomláshoz vezetnek. 

Nagyon fontos a sportoló gyerekek támogatása szülőként.
Néhány mondat csak árt a sportoló gyerekek mentális egészségére. 
Forrás:  Getty Images
  • A szülők segíteni szeretnének a sportoló gyereküknek, de sokszor inkább rontanak a helyzeten.
  • Néhány mondat jó ötletnek tűnhet, de valójában inkább káros a gyerekekre mentálisan.
  • Íme a részletek!

Sportoló gyereked van? Ezeket sose mond neki!

A negatív sportszülői magatartások nagyon károsak a gyereksportban. Nem véletlen, hogy sok esetben a szülőket távol tartják az utánpótlás-versenyektől, hiszen nagyon fontos, hogy ilyenkor a gyerekek saját magukra összpontosíthassanak, és ne a külső tényezőkkel foglalkozzanak. A szülők persze általában csak segíteni akarnak, azonban sokszor éppen ellentétes hatást váltanak ki. Ezúttal 5 olyan mondatot hoztunk, ami gyakran elhangzik a gyereksportban, de csak rontja a sportoló gyerekek teljesítményét és – ami még rosszabb – az önbizalmukat is.

1. „Ne izgulj!”

Ez elsőre megnyugtatónak tűnik, azonban valójában az érzelmek elnyomására ösztönöz. Az izgalom teljesen természetes reakció egy versenyhelyzetben, sőt, egy bizonyos szintig még javítja is a teljesítményt – nyilván, ha átmegy szorongásba, az már káros. Mégis, ha szülőként azt mondod, hogy „ne izgulj”, azzal csak felerősíted az érzést. A gyerek ezzel inkább csak azt tanulja meg, hogy az érzései „rosszak”, ezért el kell rejtenie azokat.

2. „Menj ki és nyerj!”

A gyereksport egyik legkárosabb elképzelése, hogy az eredményt a számszerű végeredményben kell mérni. Ez teljesítménykényszert helyez a gyerekre egy olyan dologban, amit nem tud teljesen kontrollálni (más gyerekek jobbak voltak vagy például csapatsportban a többiek teljesítményén is sok múlik stb.). A győzelem sok tényezőtől függ, nem csak tőle, ezért sokkal hasznosabb a folyamatra, a fejlődésre koncentrálni, amit mindig az egyénre lehet szabni. 

3. „Mindenki számít rád!”

Ez különösen csapatsportoknál jellemző szülői hozzáállás, ami hatalmas mentális terhet rak a gyermek vállára. A sportoló gyerek ilyenkor úgy érezheti, hogy ha hibázik, akkor az egész csapatot cserbenhagyja. Ez szorongást és görcsös játékot eredményezhet, ami jelentősen rontja a teljesítményt, ráadásul mentálisan is tönkreteszi a gyermeket. Mellesleg, a csapatsport lényege többek között az is, hogy a felelősség megoszlik, valamint, hogy a gyerekek megtanuljanak együttműködni a siker elérésének érdekében. 

4. „Ne hallgass az edzőre!”

Ennél a mondatnál kevés rosszabbat mondhatsz. Ha rábíztad a gyereked egy edzőre, akkor kötelességed ugyanazt kommunikálni, mint amit a sportszakember. Ha permanensen mást kérsz vagy közölsz a gyereked felé, akkor kettősség alakulhat ki benne, ez pedig mindennél jobban összezavarja mentálisan. Ha mégsem értesz egyet az edzővel, ne ásd alá a tekintélyét, egyszerűen írasd be máshova a gyereket, oda, ahol jobban egyetértesz a módszerekkel. 

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