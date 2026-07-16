Ezt a 4 toxikus mondatot soha ne mondd a sportoló gyerekednek, mert mentálisan tönkreteszi

Szülőként természetes, hogy segíteni szeretnél a sportoló gyerekednek, azonban ha motiválni akarod, arra a régi módszerek már nem célravezetők. A modern sportpszichológia már pontosan tudja: az érzelmek elnyomása és az irreális elvárások nem jobb teljesítményhez, hanem feszültséghez, mentális összeomláshoz vezetnek.

Néhány mondat csak árt a sportoló gyerekek mentális egészségére.

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A szülők segíteni szeretnének a sportoló gyereküknek, de sokszor inkább rontanak a helyzeten.

Néhány mondat jó ötletnek tűnhet, de valójában inkább káros a gyerekekre mentálisan.

Íme a részletek!

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A negatív sportszülői magatartások nagyon károsak a gyereksportban. Nem véletlen, hogy sok esetben a szülőket távol tartják az utánpótlás-versenyektől, hiszen nagyon fontos, hogy ilyenkor a gyerekek saját magukra összpontosíthassanak, és ne a külső tényezőkkel foglalkozzanak. A szülők persze általában csak segíteni akarnak, azonban sokszor éppen ellentétes hatást váltanak ki. Ezúttal 5 olyan mondatot hoztunk, ami gyakran elhangzik a gyereksportban, de csak rontja a sportoló gyerekek teljesítményét és – ami még rosszabb – az önbizalmukat is.

1. „Ne izgulj!”

Ez elsőre megnyugtatónak tűnik, azonban valójában az érzelmek elnyomására ösztönöz. Az izgalom teljesen természetes reakció egy versenyhelyzetben, sőt, egy bizonyos szintig még javítja is a teljesítményt – nyilván, ha átmegy szorongásba, az már káros. Mégis, ha szülőként azt mondod, hogy „ne izgulj”, azzal csak felerősíted az érzést. A gyerek ezzel inkább csak azt tanulja meg, hogy az érzései „rosszak”, ezért el kell rejtenie azokat.

2. „Menj ki és nyerj!”

A gyereksport egyik legkárosabb elképzelése, hogy az eredményt a számszerű végeredményben kell mérni. Ez teljesítménykényszert helyez a gyerekre egy olyan dologban, amit nem tud teljesen kontrollálni (más gyerekek jobbak voltak vagy például csapatsportban a többiek teljesítményén is sok múlik stb.). A győzelem sok tényezőtől függ, nem csak tőle, ezért sokkal hasznosabb a folyamatra, a fejlődésre koncentrálni, amit mindig az egyénre lehet szabni.