A hírességek sem voltak mindig divatdiktátorok: íme a világsztárok régi, villantós és botrányosan rossz stílusa

Azt gondolnánk, hogy a fényűző hollywoodi sztárok mindig csodásan festenek, pedig a múlt vörös szőnyeges bakijai ezt súlyosan megcáfolják. A kivillanó dekoltázsok, borzalmas színek és előnytelen ruhák csak a kezdetet jelentik. Összegyűjtöttük a sztárok átalakulásait, azaz Hollywood legnagyobb divat glow upjait.
Sztáros glow upok, amelyeket örökre emlegetni fogunk
- Sokszor a hírességek karrierjük elején saját magukat öltöztetik a vörös szőnyegre, és a legtöbb esetben ez inkább botrányos bakiba torkollik, mintsem csodálatos divatpillanatba.
- A múltban sok elbaltázott stylist-sztár párost láthattunk, így finoman szólva is volt hova fejlődni.
- Többek között összegyűjtöttük Zendaya, Kim Kardashian és Selena Gomez divat-glow-upjait, amelyeket neked is látnod kell!
Az elmúlt évek bebizonyították: egy karizmatikus stylist és egy híresség szerencsés találkozása örök érvényű pillanatokat teremt. A vörös szőnyeges ragyogás mögött ma már profi stylistguruk állnak, hiszen a tökéletes megjelenés divattörténelmet írhat. De ne feledjük: senki sem születik stílusikonnak! Mielőtt Margot Robbie, Kim Kardashian vagy Zendaya a magazinok címlapjára került volna, ők is belefutottak jó pár kínos ruhaválasztásba. Nézd meg Hollywood legnagyobb divatátalakulásait!
Margot Robbie: fogságból a gótikus Barbie-lázig
Sokáig úgy tűnt, Margot Robbie stílusa megrekedt a „biztonsági játék” szintjén. Kate Young irányítása alatt a színésznő gyakran viselt olyan Chanel-szetteket, amelyek bár elegánsak voltak, sokszor öregítették vagy elnyomták vibráló egyéniségét. A divatvilág fellélegzett, amikor 2023-ban Margot átigazolt Andrew Mukamalhoz. A váltás eredménye a filmtörténet egyik legikonikusabb sajtókörútja lett: a Barbie premierjei alatt Mukamal valóságos divattörténeti kutatást végzett, és sorra alkották újra a klasszikus babaszetteket. Mukamal szerint a cél az volt, hogy Margot végre ne csak szép legyen, hanem emlékezetes is. A rózsaszín bájt nemrégiben az Üvöltő szelek sajtóturnéján gótikus romantikára cserélte az alkotópáros. Ezzel bebizonyítva, hogy minden stílusban és esztétikában újat tudnak mutatni.
Zendaya: az image architect és a stíluskirálynő
Zendaya története rendhagyó, hiszen nála nem egy hirtelen váltás, hanem egy 2011 óta tartó, tudatos építkezés hozta meg a sikert. Law Roach, aki magát „image architectnek” (stílusépítésznek) nevezi, egy 14 éves kislányból faragott globális divatikont. A kezdetek nem voltak könnyűek; Roach elmesélte, hogy a nagy divatházak eleinte nem akartak ruhát adni egy „Disney-sztárnak”. A páros azóta minden megjelenésével kockázatot vállal, legyen szó robotpáncélról vagy teniszlabdás magassarkúról, bebizonyítva, hogy a hűség és a közös vízió a legütősebb kiegészítő. A mai divat legtekintélyesebb stylistja Law Roach, aki több, mint 10 éve öltözteti Ariana Grandet és Bella Hadid szupermodellt is.
Kim Kardashian: a valóságshow-hőstől a divatikonig
Kim Kardashian karrierje hajnalán Monica Rose-zal dolgozott, akinek köszönhetően megszületett a klasszikus, 2010-es évekbeli „Kardashian-look”: a nehéz kiegészítők, a leopárdminta és a szűk bandage-ruhák korszaka volt ez. Bár Rose segített Kimnek nevet szerezni, a high fashion világának kapui zárva maradtak előtte. A fordulópontot Kanye West érkezése jelentette, aki szó szerint kiszórta Kim gardróbját, hogy helyet adjon a minimalista, futurisztikus esztétikának. Bár Kim soha nem utasítana vissza egy testre simuló ruhát, ma már Danielle Levi oldalán a vörös szőnyegek megkerülhetetlen alakja lett.
Jennifer Lawrence: önazonosság mesterfokon
Jennifer Lawrence és Kate Young kapcsolata sokáig a klasszikus hollywoodi csillogásról szólt, de a ruhák legtöbbször jellegtelenek maradtak a színésznő nyers és vicces karakteréhez képest. Amikor Jennifer 2023-ban visszatért a szülési szabadságáról, azt már Jamie Mizrahi stylist oldalán tette. Az új irány a „quiet luxury” (csendes luxus) lett: letisztult vonalak, méregdrága anyagok és erőlködésmentes elegancia. Mizrahi segített Lawrence-nek abban, hogy a vörös szőnyegen is ugyanolyan kényelmesen és önazonosan mozogjon, mint a hétköznapokban, elhagyva a túlságosan merev estélyik világát.
Selena Gomez: a felszabadult nőiesség
Selena Gomez stílusútja akárcsak Margot Robbie öltözködése is Kate Youngnál indult, ahol gyakran láthattuk számára nem előnyös, vibráló színekben és szigorú szabásvonalakban, amelyek olykor elnyomták az énekesnő természetes báját. A nagy váltást Erin Walsh hozta el 2023-ban, aki izgalmat vitt Selena ruhatárába. Walsh szerint Selena öltözködése ma már az önelfogadásról és a vidámságról szól. Az új korszakot a merészebb dekoltázsok, a vibráló vörösök és a játékos textúrák jellemzik, amelyek végre hűen tükrözik Selena érett, magabiztos személyiségét.
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