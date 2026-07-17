A hírességek sem voltak mindig divatdiktátorok: íme a világsztárok régi, villantós és botrányosan rossz stílusa

Azt gondolnánk, hogy a fényűző hollywoodi sztárok mindig csodásan festenek, pedig a múlt vörös szőnyeges bakijai ezt súlyosan megcáfolják. A kivillanó dekoltázsok, borzalmas színek és előnytelen ruhák csak a kezdetet jelentik. Összegyűjtöttük a sztárok átalakulásait, azaz Hollywood legnagyobb divat glow upjait.

Sztárok stílus glow upjai, amelyeket örökre emlegetni fogunk.

Forrás: Getty Images South America

Sztáros glow upok, amelyeket örökre emlegetni fogunk Sokszor a hírességek karrierjük elején saját magukat öltöztetik a vörös szőnyegre, és a legtöbb esetben ez inkább botrányos bakiba torkollik, mintsem csodálatos divatpillanatba.

A múltban sok elbaltázott stylist-sztár párost láthattunk, így finoman szólva is volt hova fejlődni.

Többek között összegyűjtöttük Zendaya, Kim Kardashian és Selena Gomez divat-glow-upjait, amelyeket neked is látnod kell!

Az elmúlt évek bebizonyították: egy karizmatikus stylist és egy híresség szerencsés találkozása örök érvényű pillanatokat teremt. A vörös szőnyeges ragyogás mögött ma már profi stylistguruk állnak, hiszen a tökéletes megjelenés divattörténelmet írhat. De ne feledjük: senki sem születik stílusikonnak! Mielőtt Margot Robbie, Kim Kardashian vagy Zendaya a magazinok címlapjára került volna, ők is belefutottak jó pár kínos ruhaválasztásba. Nézd meg Hollywood legnagyobb divatátalakulásait!

Margot Robbie: fogságból a gótikus Barbie-lázig

Sokáig úgy tűnt, Margot Robbie stílusa megrekedt a „biztonsági játék” szintjén. Kate Young irányítása alatt a színésznő gyakran viselt olyan Chanel-szetteket, amelyek bár elegánsak voltak, sokszor öregítették vagy elnyomták vibráló egyéniségét. A divatvilág fellélegzett, amikor 2023-ban Margot átigazolt Andrew Mukamalhoz. A váltás eredménye a filmtörténet egyik legikonikusabb sajtókörútja lett: a Barbie premierjei alatt Mukamal valóságos divattörténeti kutatást végzett, és sorra alkották újra a klasszikus babaszetteket. Mukamal szerint a cél az volt, hogy Margot végre ne csak szép legyen, hanem emlékezetes is. A rózsaszín bájt nemrégiben az Üvöltő szelek sajtóturnéján gótikus romantikára cserélte az alkotópáros. Ezzel bebizonyítva, hogy minden stílusban és esztétikában újat tudnak mutatni.