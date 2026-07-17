Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 17., péntek Elek, Endre

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

György herceg nem az apjára hasonlít – Ennek a rokonnak a kiköpött mása

Northfoto -
királyi család Charles Spencer György herceg
Nagy Anna
2026.07.17.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A következő trónörökös nem az apjára hasonlít a legjobban. Természetesen György herceg le sem tagadhatná, hogy Vilmos herceg gyereke, de van egy rokon, akivel sokkal több a közös vonásuk.

A 12 éves György herceg 2013. július 22-én született, a büszke szülők, Katalin hercegné és Vilmos herceg pedig másnap már a kórház lépcsőjén állva be is mutatták a kis trónörököst az embereknek. Azóta tinédzserré vált, és bár természetesen hasonlít szüleire, sokak szerint egy másik rokon kiköpött mása a kis György.

Katalin hercegné és Vilmos herceg György herceggel.
Katalin hercegné és Vilmos herceg 2013. július 23-án a St Mary's Hospital lépcsőjén az egynapos György herceggel.
Forrás: ANDREW COWIE / AFP

Erre a rokonra hasonlít a legjobban György herceg – Nem Vilmos herceg az

A kis György hercegnek évről évre egyre karakteresebb az arca, és bár természetesen Katalin hercegné és Vilmos herceg vonásai felfedezhetőek benne, sokak szerint nem a szüleire hasonlít a legjobban, hanem egy másik rokonra.

A személy, akinek a kiköpött mása György herceg nem más, mint nagyanyja, vagyis Diana hercegné testvére, Charles Spencer, aki nemrég házasodott meg titokban. A gróf Instagram-oldalán közzétett gyerekkori képét látva pedig máris érthető, miért gondolják ezt sokan.

A 12 éves György herceg – akinek élete hamarosan gyökeresen megváltozik – valóban nagyon sok hasonlóságot mutat a nagybátyjával. A kis trónörökös minden bizonnyal erős Spencer-géneket örökölt, amire a királyi szakértők már többször is rámutattak. 

György herceg 2024-ben.
György herceg 2024-ben.
Forrás: INA FASSBENDER / AFP

Érdekes, hogy szinte semmilyen információ nincsen arról, hogy György herceg milyen kapcsolatot ápol Charles Spencerrel. A hírek arról szólnak, szokványos nagybácsi-unokaöccs viszonyban vannak, közös fotó róluk azonban még soha nem készült annak ellenére, hogy a Spencer család állítólag fontos részét képezi György örökségének. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Összesúgtak és nagyon lebuktak: Katalin hercegné és Sarolta ezért kacarásztak Wimbledonban

Cuki anya-lánya pillanatnak lehettek szemtanúi a teniszmérkőzés nézői. Katalin hercegné és Sarolta Wimbledonban mosolyogtak össze, és az is kiderült, hogy min.

Miért kell a 12 éves György hercegnek kánikulában is öltönyt viselnie?

György herceg elegánsan, öltönyben és nyakkendőben jelent meg Wimbledonban, pedig a férfi egyes döntője alatt nagy hőség volt Londonban. Katalin hercegné és Vilmos herceg 12 éves fia (július 22-én tölti be 13. életévét) a királyi páholyban ült, és a meccs alatt vízzel, kézi ventilátorral és kalappal próbálta hűteni magát.

Mindenki ugyanazt kérdezi: miért nem vitték Lajos herceget is Wimbledonba? Ezét maradt ki a mókamester

A királyi család legfiatalabb tagjai rendre megjelennek a nyilvános eseményeken, de egyvalaki olykor-olykor kimarad. Míg Sarolta hercegnő és György herceg szinte folyton elkísérik szüleiket, a legkisebb, Lajos herceg sokszor hiányzik. Pedig a mókamestert az egész világ imádja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu