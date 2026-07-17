György herceg nem az apjára hasonlít – Ennek a rokonnak a kiköpött mása

A 12 éves György herceg 2013. július 22-én született, a büszke szülők, Katalin hercegné és Vilmos herceg pedig másnap már a kórház lépcsőjén állva be is mutatták a kis trónörököst az embereknek. Azóta tinédzserré vált, és bár természetesen hasonlít szüleire, sokak szerint egy másik rokon kiköpött mása a kis György.

Katalin hercegné és Vilmos herceg 2013. július 23-án a St Mary's Hospital lépcsőjén az egynapos György herceggel.

Forrás: ANDREW COWIE / AFP

Erre a rokonra hasonlít a legjobban György herceg – Nem Vilmos herceg az

A kis György hercegnek évről évre egyre karakteresebb az arca, és bár természetesen Katalin hercegné és Vilmos herceg vonásai felfedezhetőek benne, sokak szerint nem a szüleire hasonlít a legjobban, hanem egy másik rokonra.

A személy, akinek a kiköpött mása György herceg nem más, mint nagyanyja, vagyis Diana hercegné testvére, Charles Spencer, aki nemrég házasodott meg titokban. A gróf Instagram-oldalán közzétett gyerekkori képét látva pedig máris érthető, miért gondolják ezt sokan.

A 12 éves György herceg – akinek élete hamarosan gyökeresen megváltozik – valóban nagyon sok hasonlóságot mutat a nagybátyjával. A kis trónörökös minden bizonnyal erős Spencer-géneket örökölt, amire a királyi szakértők már többször is rámutattak.

György herceg 2024-ben.

Forrás: INA FASSBENDER / AFP

Érdekes, hogy szinte semmilyen információ nincsen arról, hogy György herceg milyen kapcsolatot ápol Charles Spencerrel. A hírek arról szólnak, szokványos nagybácsi-unokaöccs viszonyban vannak, közös fotó róluk azonban még soha nem készült annak ellenére, hogy a Spencer család állítólag fontos részét képezi György örökségének.

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