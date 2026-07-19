Ha ezeket tapasztalod, ne vedd meg a ruhát! Így ismerheted fel a minőségi és a silány terméket pillanatok alatt

Gondolj a gardróbodra úgy, mint egy VIP-szentélyre, ahol csak a legjobb ruhadaraboknak van helyük. Honnan tudhatod, melyik a minőségi ruhaanyag és ruha? Ehhez még az árcédulát sem kell csekkolnod, bőven elég, ha az érzékeidre, ezen belül pedig a tapintásodra és az orrodra hagyatkozol. A finom, jó minőségű ruhákat ugyanis könnyen kiszagolhatod, kitapinthatod.

Trükkök a minőségi ruhaanyag megállapításához.

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A prémium anyag sima, puha és rugalmas, akkor is, ha összenyomod a tenyeredben.

Az erős vegyszer- vagy dohszag a silány ruha árulkodó jele.

Ne érd be silány minőséggel! Alkalmazd az alábbi teszteket, mielőtt megvennéd a kiszemelt ruhát.

Trükkök a minőségi ruhaanyag megállapításához

Arról már korábban írtunk, hogy az igazi luxus nem a logóknál, hanem az anyagok textúrájánál és szabásánál kezdődik, szóval lépjük is át ezt a részt és nézzük a trükköt, amit bevethetsz az üzletekben, hogy lecsekkold, megéri-e az árát a kiszemelt szoknya.

Tapintásos ruhaanyagteszt

Futtasd végig az ujjaidat az anyagon. Ha finom sima, egyenletes és kellemes, ahogy a bőrödhöz ér, nyert ügyed van. A hernyóselyem, a puha kasmír, a finom merinó gyapjú vagy a prémium pamut pontosan ezt a komfortos érzést nyújtják. Ha enyhén összeszorítod az anyagot a tenyeredben, nem törik meg és nem is lesz azonnal ráncos.

Ezzel szemben a silány darabok durvább, érdesebb anyagból készülnek – még egy kívánatosnak tűnő tweed zakó is –, épp ezért jobban teszed, ha inkább a vállfán hagyod őket.

A boltban töltött percek alatt érdemes még egy-két gyors tesztet elvégezned, hogy kiderítsd, jóban lesztek-e hosszú távon a szoknyával vagy a blézerrel: finoman húzd meg az anyagot. Hogyan viselkedik a ruhaanyag?