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Ha ezeket tapasztalod, ne vedd meg a ruhát! Így ismerheted fel a minőségi és a silány terméket pillanatok alatt

tippek-tanácsok vásárlás minőségérzet ruha
Jónás Ágnes
2026.07.19.
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Nem kell ahhoz Guccinak születni, hogy megállapítsd, melyik a hosszú évekre szóló prémium ruhadarab és melyik a gyorsan felejthető, silányabb áru. Az üzletben töltött idő alatt bátran vesd be az alábbi „tapintós-szaglós" trükköket a minőségi ruhaanyag felismerése érdekében.

Gondolj a gardróbodra úgy, mint egy VIP-szentélyre, ahol csak a legjobb ruhadaraboknak van helyük. Honnan tudhatod, melyik a minőségi ruhaanyag és ruha? Ehhez még az árcédulát sem kell csekkolnod, bőven elég, ha az érzékeidre, ezen belül pedig a tapintásodra és az orrodra hagyatkozol. A finom, jó minőségű ruhákat ugyanis könnyen kiszagolhatod, kitapinthatod. 

Minőségi ruhaanyag a boltban a vásárló előtt.
Trükkök a minőségi ruhaanyag megállapításához.
Forrás: Shutterstock
  • A prémium anyag sima, puha és rugalmas, akkor is, ha összenyomod a tenyeredben.
  • Az erős vegyszer- vagy dohszag a silány ruha árulkodó jele.
  • Ne érd be silány minőséggel! Alkalmazd az alábbi teszteket, mielőtt megvennéd a kiszemelt ruhát.

Trükkök a minőségi ruhaanyag megállapításához

Arról már korábban írtunk, hogy az igazi luxus nem a logóknál, hanem az anyagok textúrájánál és szabásánál kezdődik, szóval lépjük is át ezt a részt és nézzük a trükköt, amit bevethetsz az üzletekben, hogy lecsekkold, megéri-e az árát a kiszemelt szoknya.

Tapintásos ruhaanyagteszt

Futtasd végig az ujjaidat az anyagon. Ha finom sima, egyenletes és kellemes, ahogy a bőrödhöz ér, nyert ügyed van. A hernyóselyem, a puha kasmír, a finom merinó gyapjú vagy a prémium pamut pontosan ezt a komfortos érzést nyújtják. Ha enyhén összeszorítod az anyagot a tenyeredben, nem törik meg és nem is lesz azonnal ráncos. 

Ezzel szemben a silány darabok durvább, érdesebb anyagból készülnek – még egy kívánatosnak tűnő tweed zakó is –, épp ezért jobban teszed, ha inkább a vállfán hagyod őket.

A boltban töltött percek alatt érdemes még egy-két gyors tesztet elvégezned, hogy kiderítsd, jóban lesztek-e hosszú távon a szoknyával vagy a blézerrel: finoman húzd meg az anyagot. Hogyan viselkedik a ruhaanyag? 

  • Ha minőségi az anyag, akkor a szálak visszaugranak az eredeti formájukba. 
  • Ha a textil némileg kinyúlik, esetleg a szélei hullámosak lesznek, a ruha sajnos nem érné meg veled az 1 évet sem. 
  • Amennyiben a zakó vagy a nadrág bélése selymes viszkózból, minőségi pamutból, vagy finom szövetből készült, irány a pénztár. Ha azonban a bélés merev és nem mozog együtt a testeddel, akkor bizony közönséges poliészterrel van dolgod. 
  • Végül emeld a ruhát a természetes fény felé. A sűrű szövés – még a lenge nyári ruhák esetében is – jelzi, hogy minőségi, szakértelemmel előállított termékkel állsz szemben. 
Nő a boltban: minőségi ruhaanyag
Tartd a természetes fény felé a ruhát. Átlátszik a szövet? Az baj. 
Forrás: Shutterstock

Vegyszer- és dohszag, textilszínezékkel

Amikor egy boltba betérve átható, kellemetlen „anyagszagot” érzel, az már gyanús jel kell legyen. Ha az új ruhadaraboknak már a boltban markáns „illata” van, az szinte mindig az olcsó és igénytelen gyártási technológia bizonyítéka.

Szaglásteszt: minőségi ruhaanyag
Egy minőségi ruhaanyag sosem bűzlik.
Forrás: Shutterstock

Mielőtt a ruhákat a plázákba „beöntenék, konténerekbe zsúfolva, hosszú heteken át szállítják, magas páratartalom mellett. Ha az anyag nem kap megfelelő védelmet, a nedvesség beszívódik, ami nem neked, hanem csakis a baktériumoknak lesz jó

Bízz az érzékeidben: tapogatózz, láss, szimatolj, és hidd el, egy idő után anélkül is meg tudod majd saccolni a ruha árát és minőségét, hogy ránéznél az árcédulára. 

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