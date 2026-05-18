Brutális fosztogatás: a női eladók amazonként vetették magukat a tolvajokra - VIDEÓ

Klusovszki Kíra
2026.05.18.
Sokkoló TikTok-trend tarolja le Anglia utcáit, a fiatalokból álló maszkos bandák fényes nappal, szervezetten rabolják ki a belvárosi üzleteket. A legutóbbi londoni eset során azonban az üzlet eladói azonnal közbeléptek, és sikeresen megakadályozták a fosztogatást.

Brutális fosztogatásba kezdett egy fekete kapucnit viselő, símaszkos tinédzser csapat a londoni High Road-i JD Sports áruházban. Az amatőr banda fényes nappal próbálta kirabolni az üzletet, pillanatok alatt szétszedték az áruház alsó emeletét, és a méregdrága ruhákat leakasztva igyekeztek kimenekülni a helyszínről. A boltban dolgozó női eladók azonban nem ijedtek meg a túlerőtől, azonnal a tolvajok nyomába eredtek, és mindent elkövettek annak érdekében, hogy visszaszerezzék tőlük az eltulajdonított darabokat. 

A link-up trend miatt megjelent maszkos fosztogatás egyik elkövetőjét tartóztatnak le a rendőrök egy eladó bejelentése után.
A brit hatóságok szerint a 2026 tavaszán berobbant, fosztogatásokba torkolló „link-up” trend megfékezésére már a törvényi szigorítás is elkerülhetetlen.
  • Kapucnis rablók fosztottak ki egy londoni üzletet.
  • A fokozott bűncselekmények mögött egy új TikTok-trend állhat. 
  • A rendőrség elképesztő szigorításokat vezet be a rablásokat érintően. 

Az eladók sem hátráltak meg

A bolti rablásról készült felvételeken jól látszik, ahogy a körülbelül kilenc fiatalból álló banda tagjai a fosztogatás pillanatában szinte teljes nyugodtsággal a mozgólépcsők felé kezdtek sétálni a leakasztott árukkal a kezükben, egyikük menet közben még a telefonját is nyomkodta, hogy minél kevésbé keltsen gyanút. Arra azonban a tolvajok sem számítottak, hogy a JD Sports nőkből álló eladói valóságos amazonként vágnak vissza a rablásra. Miután észlelték a műveletet, szinte azonnal a banda tagjai után eredtek, és puszta kézzel igyekeztek visszatartani őket a kijárattól. 

Miután sikerült áttörni a biztonságiakon, az eladó lányok minden erejüket és bátorságukat összeszedve rohantak a tolvajok után, majd szó szerint rájuk vetették magukat a mozgólépcsőn, miközben egyesével rángatták ki a ruhadarabokat a kezeik közül. 

Elképesztő gyorsaságuknak köszönhetően szinte majdnem minden ellopott ruhadarabot sikerült visszaszerezniük, az eset azonban elképesztő sokként hatott rájuk. 

A rablás egy trend része lehetett 

A helyi hatóságok szerint a mostani rablás nem számít egyedi esetnek: úgy gondolják, hogy egy olyan újonnan berobbant trend része lehet, amely az utóbbi időben rohamosan terjedni kezdett a különféle platformokon.

A bolti rablások mögött az úgynevezett link-up-trend állhat, aminek pontosan ez a lényege: fiatal csapatok gyűlnek össze különféle helyeken maszkban, majd vandálkodnak az utcákon és a boltokban, miközben kisebb-nagyobb bűncselekményeket követnek el. 

Az ilyen találkozók annyira gyorsan zajlanak le, hogy a hatóságok szinte tehetetlenek az elkövetőkkel szemben. Az elmúlt időszakban több hasonló esetre is sor került, ahol hasonló korosztályú fiatalokból álló csoportok pillanatok alatt, szervezetten lepték el és fosztották ki a belvárosi üzleteket. Már a közösségi médiát is elárasztották azok a felvételek, amelyeken korábban Dél-London utcáin végigrohanva félemlítették meg a helyieket, és kényszerítették bezárásra a kisebb üzleteket. 

A hatóságok nem nézik tovább tétlenül

A sokkoló incidenst követően a londoni rendőrség azonnal mozgósítani kezdte az egységeit, akik jelentős erőkkel vonultak ki a helyszínre, és szinte teljesen blokád alá vették a környéket. A nyomozás még jelenleg is gőzerővel zajlik, kiterjedt hajtóvadászatot indítottak az elkövetők azonosítása és elfogása érdekében.

Úgy tűnik, az incidens után végleg letelt a türelmi idő a bolti tolvajokkal szemben, ugyanis a hatóságok azt is közölték, hogy végérvényesen eltörlik a 200 font (körülbelül 95 ezer forint) alatti lopásokra vonatkozó enyhébb szabályozásokat, és helyette drasztikus szigorításokat vezetnek be a piti tolvajokkal szemben, hogy egyszer és mindenkorra megszüntessék ezt a trendet, és büntetőügyi felelősségre vonják az elkövetőket. 

A rablásról készült felvételeket itt nézheted meg:

