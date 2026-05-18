Brutális fosztogatás: a női eladók amazonként vetették magukat a tolvajokra - VIDEÓ

Brutális fosztogatásba kezdett egy fekete kapucnit viselő, símaszkos tinédzser csapat a londoni High Road-i JD Sports áruházban. Az amatőr banda fényes nappal próbálta kirabolni az üzletet, pillanatok alatt szétszedték az áruház alsó emeletét, és a méregdrága ruhákat leakasztva igyekeztek kimenekülni a helyszínről. A boltban dolgozó női eladók azonban nem ijedtek meg a túlerőtől, azonnal a tolvajok nyomába eredtek, és mindent elkövettek annak érdekében, hogy visszaszerezzék tőlük az eltulajdonított darabokat.

A brit hatóságok szerint a 2026 tavaszán berobbant, fosztogatásokba torkolló „link-up” trend megfékezésére már a törvényi szigorítás is elkerülhetetlen.

Az eladók sem hátráltak meg

A bolti rablásról készült felvételeken jól látszik, ahogy a körülbelül kilenc fiatalból álló banda tagjai a fosztogatás pillanatában szinte teljes nyugodtsággal a mozgólépcsők felé kezdtek sétálni a leakasztott árukkal a kezükben, egyikük menet közben még a telefonját is nyomkodta, hogy minél kevésbé keltsen gyanút. Arra azonban a tolvajok sem számítottak, hogy a JD Sports nőkből álló eladói valóságos amazonként vágnak vissza a rablásra. Miután észlelték a műveletet, szinte azonnal a banda tagjai után eredtek, és puszta kézzel igyekeztek visszatartani őket a kijárattól.

Miután sikerült áttörni a biztonságiakon, az eladó lányok minden erejüket és bátorságukat összeszedve rohantak a tolvajok után, majd szó szerint rájuk vetették magukat a mozgólépcsőn, miközben egyesével rángatták ki a ruhadarabokat a kezeik közül.

Elképesztő gyorsaságuknak köszönhetően szinte majdnem minden ellopott ruhadarabot sikerült visszaszerezniük, az eset azonban elképesztő sokként hatott rájuk.

A rablás egy trend része lehetett

A helyi hatóságok szerint a mostani rablás nem számít egyedi esetnek: úgy gondolják, hogy egy olyan újonnan berobbant trend része lehet, amely az utóbbi időben rohamosan terjedni kezdett a különféle platformokon.

A bolti rablások mögött az úgynevezett link-up-trend állhat, aminek pontosan ez a lényege: fiatal csapatok gyűlnek össze különféle helyeken maszkban, majd vandálkodnak az utcákon és a boltokban, miközben kisebb-nagyobb bűncselekményeket követnek el.

Az ilyen találkozók annyira gyorsan zajlanak le, hogy a hatóságok szinte tehetetlenek az elkövetőkkel szemben. Az elmúlt időszakban több hasonló esetre is sor került, ahol hasonló korosztályú fiatalokból álló csoportok pillanatok alatt, szervezetten lepték el és fosztották ki a belvárosi üzleteket. Már a közösségi médiát is elárasztották azok a felvételek, amelyeken korábban Dél-London utcáin végigrohanva félemlítették meg a helyieket, és kényszerítették bezárásra a kisebb üzleteket.