6 árulkodó arcvonás, amelyekből azonnal látod, jó férj lesz-e a pasidból − A te párod átmegy a teszten?

Egy párkapcsolat evolúciójának természetes része, hogy egy idő után magasabb szintre lép. Igen ám, csakhogy nem mindig egyszerű eldönteni, hogy szívünk választottja házastársunkként is megállja-e a helyét. A kínaiaknak emiatt nem fáj a fejük, mivel a Mian Xiang ősi módszerét már 4700 éve sikerrel alkalmazzák. Eredetileg a császári udvari hivatalnokok rátermettségét határozták meg ezzel az arcolvasással, napjainkban viszont inkább az használja, aki a jó férjet keresi a nagyvilágban. Vajon a te pasid átmenne a teszten?

Kínai arcolvasással kiderítheted, jó férj lesz-e a párod.

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A Mian Xiang 4700 éves, a kínai orvoslásban és filozófiában gyökerezik.

A modern arcolvasás 6 részt vizsgál: szemet, orrot, szemöldököt, szájat, homlokot és füleket.

Ősi kínai arcolvasás, avagy a jó férj 6 arcvonása

Az eredeti verzió 12 részre osztotta az arcot, ám napjainkban egy egyszerűsített, hat szektorra osztott verziót alkalmaznak. Az egyes arcvonások többek között az illető jövőjéről, alapvető tulajdonságairól, megbízhatóságáról ad képet, amiből az is nagyszerűen kiderül, milyen férj lenne az illető.

1. Nagy, széles orr

Az arcolvasás ősi tudománya alapján a széles, húsosabb orr a jó férj ismérvei közé tartozik. Ugyanis ez az arcvonás összefüggésben áll a magas munkamorállal, tulajdonosa képes hosszútávú anyagi biztonságot teremteni. Az is jó jel, ha szívünk választottjának lekerekített az orrhegye, mivel az kedvességről, nagylelkűségről és egy nagy kanál szerencséről tanúskodik, amely remek lehetőségeket vonz be számukra.

2. Vastag szemöldök

Ha valakinek vastag, tömött, egészséges szemöldöke van a Mian Xiang tanai szerint nyugodt, megbízható személyiség, aki racionálisan gondolkodik és mindig körültekintően tervez. Amennyiben lágyan ível és még hosszú is, az mély empátiát, türelmet, támogatást jelez, mely igencsak hasznos a hosszú távú kapcsolatokban.

Ajánlott azonban óvakodni a kurta, rendezetlen szemöldökű egyénektől, mivel ez heves vérmérsékletet, dühös magatartást tükröz. Igaz, szenvedélyről is tanúskodik.

3. Kerek szem

„A szem a lélek tükre” – ez az ősi bölcsesség a Mian Xiang egyik alappillére, ami belső világunkat, személyiségünk legmélyebb regisztereit tárja a világ elé. Az ősi módszer szerint a legjobb férjek a kerek, mandulavágású szemű férfiakból lesznek, hisz érzékenységet, empátiát, élén képzelőerőt és kreativitást illusztrál. Képesek mély érzelmi kapcsolatot kialakítani, emellett jószerivel igazi művészlelkek.