A Z generáció már nem vágyik vezetői pozícióra – Nyomós okuk van arra, hogy nemet mondanak az előléptetésre

Sokáig természetesnek számított, hogy a karrier csúcsa egy vezetői pozíció megszerzése. A Z generáció azonban egyre inkább átírja ezt a szabályt. Friss kutatások szerint sok fiatal munkavállaló tudatosan utasítja vissza az előléptetést, mert úgy érzi, a vezetői szereppel járó plusz felelősség és stressz nincs arányban az érte kapott előnyökkel.
A Z generáció nem akar karriert?
- A fiatalok is akarnak karriert, csak másképp képzelik el.
- A munka fontos, de nem van, ami fontosabb.
- A cégek számára kihívás a Z generáció hozzáállása.
- A Z generáció szerint a siker.
Nem a karrierrel van baj
A szakértők szerint fontos különbséget tenni aközött, hogy valaki nem akar fejlődni, vagy egyszerűen másképp képzeli el a sikeres karriert.
A Z generáció tagjai továbbra is szeretnének jól keresni, új készségeket elsajátítani és szakmailag fejlődni, de sokan inkább specialistaként építenék a pályájukat, mintsem embereket irányítsanak.
Szerintük egy vezetőnek ma már nemcsak a szakmai feladatokért kell felelnie, hanem konfliktusokat kezel, motiválja a csapatát, adminisztratív terheket visel, miközben gyakran ugyanúgy teljesítenie kell a saját munkáját is.
A munka már nem minden
A fiatal generáció számára a munka fontos, de nem kizárólagos része az életnek. Egyre többen mondják azt, hogy a magasabb fizetés nem ér annyit, ha cserébe esténként is dolgozni kell, állandó készenlétben kell lenni, vagy a stressz rámegy a magánéletre.
A munka-magánélet egyensúlya, a kiszámítható munkaidő és a mentális egészség sokak számára előrébb került a ranglétrán való gyors előrejutásnál.
Fejtörést okozhat a cégeknek
A vállalatok számára ugyanakkor komoly kihívást jelenthet ez a szemlélet. Ha egyre kevesebben szeretnének vezetők lenni, idővel nehezebb lesz betölteni a középvezetői pozíciókat, pedig ezek kulcsszerepet játszanak egy szervezet működésében.
Éppen ezért több cég már most újragondolja, hogyan lehet vonzóbbá tenni a vezetői munkát. Nemcsak magasabb fizetéssel próbálják ösztönözni az előrelépést, hanem képzésekkel, mentorprogramokkal, valamint a vezetőkre nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével is.
A Z generáció új szemlélete a siker fogalmáról
A Z generáció hozzáállása jól mutatja, hogy a karrier fogalma is átalakulóban van. Míg korábban a vezetői cím sokak számára egyet jelentett a sikerrel, ma egyre többen érzik úgy, hogy a valódi előrelépés nem feltétlenül a beosztottak számában vagy a névjegykártyán szereplő titulusban mérhető.
Lehet, hogy a jövő munkahelyein már nem az lesz a legnagyobb kérdés, ki szeretne főnök lenni, hanem az, hogyan lehet olyan vezetői szerepet kialakítani, amelyet valóban érdemes elvállalni.
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