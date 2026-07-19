A Z generáció már nem vágyik vezetői pozícióra – Nyomós okuk van arra, hogy nemet mondanak az előléptetésre

Sokáig természetesnek számított, hogy a karrier csúcsa egy vezetői pozíció megszerzése. A Z generáció azonban egyre inkább átírja ezt a szabályt. Friss kutatások szerint sok fiatal munkavállaló tudatosan utasítja vissza az előléptetést, mert úgy érzi, a vezetői szereppel járó plusz felelősség és stressz nincs arányban az érte kapott előnyökkel.

A Z generációsók is akarnak karriert, csak másképp képzelik el.

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A Z generáció nem akar karriert? A fiatalok is akarnak karriert, csak másképp képzelik el.

A munka fontos, de nem van, ami fontosabb.

A cégek számára kihívás a Z generáció hozzáállása.

A Z generáció szerint a siker.

Nem a karrierrel van baj

A szakértők szerint fontos különbséget tenni aközött, hogy valaki nem akar fejlődni, vagy egyszerűen másképp képzeli el a sikeres karriert.

A Z generáció tagjai továbbra is szeretnének jól keresni, új készségeket elsajátítani és szakmailag fejlődni, de sokan inkább specialistaként építenék a pályájukat, mintsem embereket irányítsanak.

Szerintük egy vezetőnek ma már nemcsak a szakmai feladatokért kell felelnie, hanem konfliktusokat kezel, motiválja a csapatát, adminisztratív terheket visel, miközben gyakran ugyanúgy teljesítenie kell a saját munkáját is.

A munka már nem minden

A fiatal generáció számára a munka fontos, de nem kizárólagos része az életnek. Egyre többen mondják azt, hogy a magasabb fizetés nem ér annyit, ha cserébe esténként is dolgozni kell, állandó készenlétben kell lenni, vagy a stressz rámegy a magánéletre.

A munka-magánélet egyensúlya, a kiszámítható munkaidő és a mentális egészség sokak számára előrébb került a ranglétrán való gyors előrejutásnál.

Fejtörést okozhat a cégeknek

A vállalatok számára ugyanakkor komoly kihívást jelenthet ez a szemlélet. Ha egyre kevesebben szeretnének vezetők lenni, idővel nehezebb lesz betölteni a középvezetői pozíciókat, pedig ezek kulcsszerepet játszanak egy szervezet működésében.

Éppen ezért több cég már most újragondolja, hogyan lehet vonzóbbá tenni a vezetői munkát. Nemcsak magasabb fizetéssel próbálják ösztönözni az előrelépést, hanem képzésekkel, mentorprogramokkal, valamint a vezetőkre nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével is.