Pánikolsz és szorongsz, ha otthon maradt a telefonod? – Korunk legújabb félelmének már neve is van

A telefon ma már nemcsak kommunikációs eszköz, hanem a mindennapi életünk egyik központi része. Ezen keresztül tartjuk a kapcsolatot, dolgozunk, szervezünk és pihenünk is. A nomofóbia egyre több ember életében jelenik meg, és sokszor észrevétlenül alakul át egyszerű megszokásból szorongássá.

A nomofóbia sokaknál már egy rövid telefonmentes időszak alatt is szorongást válthat ki.

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A nomofóbia több, mint telefonfüggőség

Reggel felébredsz, és az első mozdulatoddal a telefonod után nyúlsz. Ha nincs a párnád mellett, azonnal megemelkedik a pulzusod. Ismerős érzés? Nem vagy egyedül. A szakemberek szerint egyre többen küzdenek az úgynevezett nomofóbiával, vagyis azzal az irracionális félelemmel, hogy mobiltelefon nélkül maradnak – írja a Verywell Mind.

A digitális világban a mobil már nem csupán egy eszköz. Kapcsolat a szeretteinkkel, munkaeszköz, naptár, fényképalbum és menekülőút a csend elől. Nem véletlen, hogy a modern kori betegségek között egyre gyakrabban említik ezt az új jelenséget.

Mi a nomofóbia valójában?

A fóbia jelentése szerint olyan tartós és túlzó szorongásról beszélünk, amelyet egy adott helyzet vagy tárgy vált ki. A nomofóbia esetében ez maga a telefon hiánya. Már az a gondolat is kellemetlen lehet, hogy lemerül a készülék, nincs térerő, vagy otthon felejtettük.

A félelem jellemzői ilyenkor nagyon hasonlóak lehetnek más szorongásos állapotokhoz:

gyors szívverés

izzadás

nyugtalanság

koncentrációs nehézség

ingerlékenység

pánikszerű érzések

Sokan nem is gondolnák, hogy ez már kóros félelem lehet, pedig amikor valaki képtelen néhány órát eltölteni a készüléke nélkül, az már túlmutathat a hétköznapi ragaszkodáson.

Honnan ered a félelem?

A pszichológusok szerint a félelem kialakulása mögött több tényező is állhat, de az egyik legerősebb az állandó elérhetőség kényszere.



A mobiltelefon ma már jóval több egyszerű kommunikációs eszköznél, hiszen szinte az egész életünk ezen keresztül zajlik. Ezen intézzük az üzenetküldést, a bankolást, a közösségi média használatát, a navigációt, a vásárlást, sőt sokak számára még a munkahelyi kommunikáció is a telefonhoz kötődik.



Éppen ezért a készülék elvesztése vagy átmeneti hiánya nem csupán kellemetlenséget jelenthet, hanem sokaknál valódi alaptalan félelem érzetét válthatja ki, mintha hirtelen egy fontos részük szakadt volna ki a mindennapjaikból. A szakértők szerint a fóbia kialakulása összefügghet a túlzott digitális jelenléttel és a FOMO-val is, vagyis a kimaradástól való félelemmel.