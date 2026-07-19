Meghitt, szerelmes fotókon Szandi lánya, a várandós Blanka és férje − A kismama ragyog a boldogságtól

Szandi lánya nemsokára életet ad első gyermekének. Az énekesnő a közösségi oldalán mutatta meg, milyen gyönyörű az utolsó trimeszterben lévő Bogdán Blanka.

Szandi lánya, Bogdán Blanka nemsokára életet ad első gyerekének.

Forrás: TV2

Szandi lánya hamarosan édesanya lesz

Tavaly nyáron robbant a hír, hogy a jó ideje külföldön élő Blanka hozzáment brazil párjához, Ricardóhoz. Szandi 25 éves lánya idén márciusban jelentette be, hogy első gyermekét várja, azóta az is kiderült, hogy kislányt hord a szíve alatt. Szandi és Bogdán Csaba most a tengerparton készítettek egy fotósorozatot a várandós Blankáról és férjéről, amelyet az énekesnő így kommentált: Édeseim. Az élet csodája. Már csak néhány hét…

Az énekesnő alig várja, hogy megszülessen a baba

Az énekesnő 50 évesen válik nagymamává, a kicsi a Hazel nevet kapja, amit korábban a babaváró ünnepségen árultak el. „Nagyon-nagyon nehéz volt magamban tartanom, mert röpülünk a boldogságtól. Azt gondolom, a család a legnagyobb érték, és a legcsodálatosabb az, ha bővül a család. Nagyon boldog vagyok, hogy nagymama leszek”– nyilatozta korábban Szandi a Blikknek.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: