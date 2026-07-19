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Meghitt, szerelmes fotókon Szandi lánya, a várandós Blanka és férje − A kismama ragyog a boldogságtól

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Hamarosan édesanya lesz Bogdán Blanka. Szandi lánya pocakja gyönyörűen kerekedik, heteken belül megszülethet a baba.

Szandi lánya nemsokára életet ad első gyermekének. Az énekesnő a közösségi oldalán mutatta meg, milyen gyönyörű az utolsó trimeszterben lévő Bogdán Blanka. 

Szandi lánya, Bogdán Blanka nemsokára életet ad első gyerekének.
Szandi lánya, Bogdán Blanka nemsokára életet ad első gyerekének. 
Forrás: TV2

Szandi lánya hamarosan édesanya lesz

Tavaly nyáron robbant a hír, hogy a jó ideje külföldön élő Blanka hozzáment brazil párjához, Ricardóhoz. Szandi 25 éves lánya idén márciusban jelentette be, hogy első gyermekét várja, azóta az is kiderült, hogy kislányt hord a szíve alatt. Szandi és Bogdán Csaba most a tengerparton készítettek egy fotósorozatot a várandós Blankáról és férjéről, amelyet az énekesnő így kommentált: Édeseim. Az élet csodája. Már csak néhány hét…

Az énekesnő alig várja, hogy megszülessen a baba

Az énekesnő 50 évesen válik nagymamává, a kicsi a Hazel nevet kapja, amit korábban a babaváró ünnepségen árultak el. „Nagyon-nagyon nehéz volt magamban tartanom, mert röpülünk a boldogságtól. Azt gondolom, a család a legnagyobb érték, és a legcsodálatosabb az, ha bővül a család. Nagyon boldog vagyok, hogy nagymama leszek”– nyilatozta korábban Szandi a Blikknek

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