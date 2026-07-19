Fürdőkádban elengedett szellentéshez hasonlította nevét Benedict Cumberbatch − 3 sokkoló tény a színészről: VIDEÓ

Bár a ma ötvenéves Benedict Cumberbatch nevét már mindannyian jól ismerjük, a kezdetekkor még egészen másképp futott be. A producerek szerint ugyanis az igazi neve annyira kiejthetetlen és nevetséges volt, hogy Ben Carltonként szerepelt korai munkáiban.

Benedict Cumberbatch 50 éves lett.

Forrás: Northfoto

Benedict Cumberbatch vérszerinti rokonát is alakította

Ami a neve furcsaságát illeti, azzal a színész is egyetértett, aki egy interjúban szó szerint egy fürdőkádban elengedett szellentéshez hasonlította a saját vezetéknevét. De pályafutása alatt is történtek érdekességek. Benedict Cumberbatch egyik leghíresebb filmjében például véletlenül pont azt a történelmi figurát alakította, akivel a valóságban vérszerinti rokonságban áll. A DNS-kutatások ugyanis bebizonyították, hogy III. Richárd király a színész közvetlen, 16. századi felmenője volt.

Nem mindig vonzotta a showbiznisz világa

Mielőtt színésznek állt, Benedict egy eldugott tibeti kolostorba vonult egy időre, ahol buddhista szerzeteseket tanított angolra, miközben ő maga csendet és meditációt gyakorolta.

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