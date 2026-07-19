Komoly vitát váltott ki a hollywoodi filmes szakmában az Eline Van der Velden holland színésznő által megalkotott AI színésznő, miután főszerepet kapott a Misaligned című filmben.
Az első AI színésznő Tilly Norwood
Az AI karakter Tilly Norwood, egy test és gyerekkor nélküli mesterséges lényt fog játszani és hozzáfér az emberiség kollektív tudásához. Tilly egy darkweb-robottal való találkozása után végül emberi érzelmeket és vágyakat kezd kifejleszteni. Ettől azonban a sztárok nem voltak éppen elragadtatva. Emily Blunt például egyenesen rettenetesnek nevezte a kezdeményezést, szerinte ugyanis ezzel a lépéssel száműzik a filmből az emberi jelenlétet és az érzelmi kapcsolatokat. Másképp látja ezt például George Lucas, aki úgy véli, a mesterséges intelligencia a filmgyártás jövője.
Hibrid produkcióról van szó
A filmet hibrid produkcióként írják le, amely a hagyományos filmes és televíziós alkotók tudását ötvözi az új technológiákban jártas mesterségesintelligencia-szakemberekkel − írja a Daily Star.
Továbbra is lesz igény az élő színészekre
A készítők szerint az AI színésznő és a jövő más digitális karakterei nem változtatják meg alapvetően a szakmát, továbbra is lesz igény az élő színészekre, és nem fogja elvenni a munkájukat a mesterséges intelligencia.
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