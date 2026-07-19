Komoly vitát váltott ki a hollywoodi filmes szakmában az Eline Van der Velden holland színésznő által megalkotott AI színésznő, miután főszerepet kapott a Misaligned című filmben.

Forrong Hollywood − Főszerepet kapott az első AI színésznő.

Forrás: NORTHFOTO

Az első AI színésznő Tilly Norwood

Az AI karakter Tilly Norwood, egy test és gyerekkor nélküli mesterséges lényt fog játszani és hozzáfér az emberiség kollektív tudásához. Tilly egy darkweb-robottal való találkozása után végül emberi érzelmeket és vágyakat kezd kifejleszteni. Ettől azonban a sztárok nem voltak éppen elragadtatva. Emily Blunt például egyenesen rettenetesnek nevezte a kezdeményezést, szerinte ugyanis ezzel a lépéssel száműzik a filmből az emberi jelenlétet és az érzelmi kapcsolatokat. Másképp látja ezt például George Lucas, aki úgy véli, a mesterséges intelligencia a filmgyártás jövője.

Hibrid produkcióról van szó

A filmet hibrid produkcióként írják le, amely a hagyományos filmes és televíziós alkotók tudását ötvözi az új technológiákban jártas mesterségesintelligencia-szakemberekkel − írja a Daily Star.

Továbbra is lesz igény az élő színészekre

A készítők szerint az AI színésznő és a jövő más digitális karakterei nem változtatják meg alapvetően a szakmát, továbbra is lesz igény az élő színészekre, és nem fogja elvenni a munkájukat a mesterséges intelligencia.

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