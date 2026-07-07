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Klusovszki Kíra
2026.07.07.
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Örök fiatalságra vágysz? Néhány éven belül elérhető lesz! Egy friss kutatás szerint 7 éven belül az orvostudomány már az öregedés megállítására is képes lesz.

Bár az öregedést jelenleg még képtelenek vagyunk megállítani, most napvilágot látott egy olyan elképesztő jóslat, amely szerint alig néhány éven belül valósággá válhat ez az orvosi csoda. A radikális elmélet ráadásul nemcsak a leépülés megállítását ígéri, hanem azt is, hogy az emberi szervezet évről évre képes lesz a fiatalodásra – így 2032-re pedig akár egyszer és mindenkorra felszámolhatja az emberiség ezt a globális problémát.

A mesterséges intelligencia orvostudományba való bevonásával a kutatók pár éven belül megállíthatják a sejtek öregedését.
A mesterséges intelligencia orvostudományba való bevonásával a kutatók képesek lehetnek akár az öregedést is megállítani. 
Forrás: Shutterstock

 

  • Bár az öregedés a testünk természetes folyamata, egy kutatás szerint a tudósok 7 éven belül akár teljesen képesek lehetnek megállítani. 
  • A mesterséges intelligencia bevonásával az orvostudományba ugyanis olyan újkeletű feltérképezéseket, vagy gyógyszerteszteket készíthetnek, amik örökké megoldhatják a korral járó problémát. 
  • Az öregedés megállítását célzó tesztelések már jelenleg is elképesztő dolgokat értek el állatkísérletek terén. 

Az öregedés akár teljesen megállíthatóvá is válhat

Ray Kurzweil futurista egy megdöbbentő elmélettel állt elő, szerinte ugyanis a mesterséges intelligencia bevonásával képes lehet akár évtizedekkel is meghosszabbítani, sőt akár állandóvá is tenni az életünket az orvostudomány. Következtetését az orvostudomány hihetetlen léptekű fejlődéséből vonta le, hiszen már napjainkban is minden egyes megélt évünkkel újabb 12 hónapnyi plusz élettartamot nyerhetünk a kutatóknak köszönhetően.

 Hogy ez a folyamat felgyorsuljon, Kurzwell úgy véli, hogy a kutatók a mesterséges intelligencia és a számítógépes programoknak köszönhetően, csupán néhány év alatt képesek lehetnek pontosan lemásolni, és szimulálni az emberi test tényleges, belső működését.

Ennek a technikának köszönhetően pedig minden eddiginél egyszerűbben átláthatóvá válnak a legbonyolultabb betegségek is, ráadásul az újabb típusú gyógyszerek felfedezése jelent majd többé akadály. 

A fejlesztések jelenleg is zajlanak

Az öregedés végleges megállítását célzó tesztelések és laboratóriumi kutatások már jelenleg is gőzerővel zajlanak a világ legmodernebb intézeteiben, ráadásul a Harvard egyik kutatója idén tervezi elindítani az első emberi klinikai vizsgálatokat a sejtek újraprogramozása területén. 

Ezzel a módszerrel gyakorlatilag képesek lehetnek tudományosan „visszatekerni” a sejtjeink belső biológiai óráját, ezzel megakadályozva az öregedést, és a szervezetünk változásait.

A módszerrel az állatkísérletek során már korábban is döbbenetes sikereket értek el a tudósok, már laboratóriumi körülmények között nemcsak megállították az öregedést, de idős emlősöknél sikeresen helyreállították a sérült látóidegeket, és teljesen visszafordították az Alzheimer-kór bizonyos tüneteit is. Az öregedés megállítása tekintetében azonban sor került már olyan kísérleti gyógyszerek sikeres tesztelésére is, amelyek képesek voltak célzottan visszafordítani az emberi sejtek biológiai korát. Ezek a készítmények ráadásul nem csak elfedték a korral járó problémákat, hanem képesek arra, hogy sejtszinten megtisztítsák a szervezetet, amivel a sejtek fiatalos, energetikus, egészséges működését is képesek visszaállítani. 

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