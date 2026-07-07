Megszületett Milo Ventimiglia második gyermeke − Meghitt fotók családi fotókon mutatták meg a babát

Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano lányuk, Ke'ala Coral első születésnapján jelentették be, hogy új baba érkezik a családba. A kisfiú megszületett, a Rock-Anthony Makoa nevet kapta.

Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano kétgyerekes szülők.

Forrás: Northfoto

Milo Ventimiglia kétgyerekes édesapa lett

A 48 éves színész, Milo Ventimiglia és 42 éves felesége, Jarah Mariano július 6-án, hétfőn jelentették be az Instagramon, hogy megszületett második közös gyermekük, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. A házaspárnak már van egy lánya, Ke'ala Coral, aki 2025 januárjában született, röviddel azután, hogy Ventimigliának és Marianónak el kellett hagynia otthonát a pusztító Los Angeles-i erdőtüzek miatt. „Az elmúlt pár hét káosz volt, de a lehető legjobb értelemben. Isten hozott újra itthon, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia” – írta Mariano a közösségi oldalon. Bejegyzését így folytatta: „Alig várom az összes kalandot, ami az öttagú családunk előtt áll.”

A pár a babáról két képet is közzétett, amit az alábbi lapozós posztban meg is nézhetsz.

Az apaság a színészi alakításainak is új érzelmi mélységet adott

Ventimiglia a múlt hónapban a People magazinnak elmondta, milyen izgatottan várta második gyermeke érkezését. A beszélgetésbe kutyájuk, Duke hangját is hallanai, amire a színész viccesen úgy reagált: „Ő a mi 45 kilós elsőszülöttünk.”

Ventimiglia arról is beszélt, hogy boldog, amiért a lányának lesz egy testvére, akivel együtt nőnek fel, és akivel majd később is számíthatnak egymásra. Hozzátette, az apaság a színészi eszköztárát is szélesítette, korábban ismeretlen érzéseket élt meg, ami a munkája során is hasznos, mert a színészi alakításait is új érzelmi mélységgel gazdagította.

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