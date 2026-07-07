Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 7., kedd Apollónia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gólyahír

Megszületett Milo Ventimiglia második gyermeke − Meghitt fotók családi fotókon mutatták meg a babát

gólyahír jarah mariano milo ventimiglia
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A pár az Instagramon osztotta meg az örömhírt. Milo Ventimiglia és Jarah Mariano a gyerek nemét is nevét is elárulták.

Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano lányuk, Ke'ala Coral első születésnapján jelentették be, hogy új baba érkezik a családba. A kisfiú megszületett, a Rock-Anthony Makoa nevet kapta. 

Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano kétgyerekes szülők.
Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano kétgyerekes szülők.
Forrás: Northfoto

Milo Ventimiglia kétgyerekes édesapa lett

A 48 éves színész, Milo Ventimiglia és 42 éves felesége, Jarah Mariano július 6-án, hétfőn jelentették be az Instagramon, hogy megszületett második közös gyermekük, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia. A házaspárnak már van egy lánya, Ke'ala Coral, aki 2025 januárjában született, röviddel azután, hogy Ventimigliának és Marianónak el kellett hagynia otthonát a pusztító Los Angeles-i erdőtüzek miatt. „Az elmúlt pár hét káosz volt, de a lehető legjobb értelemben. Isten hozott újra itthon, Rock-Anthony Makoa Ventimiglia” – írta Mariano a közösségi oldalon. Bejegyzését így folytatta: „Alig várom az összes kalandot, ami az öttagú családunk előtt áll.” 

A pár a babáról két képet is közzétett, amit az alábbi lapozós posztban meg is nézhetsz. 

Az apaság a színészi alakításainak is új érzelmi mélységet adott

Ventimiglia a múlt hónapban a People magazinnak elmondta, milyen izgatottan várta második gyermeke érkezését. A beszélgetésbe kutyájuk, Duke hangját is hallanai, amire a színész viccesen úgy reagált: „Ő a mi 45 kilós elsőszülöttünk.” 

Ventimiglia arról is beszélt, hogy boldog, amiért a lányának lesz egy testvére, akivel együtt nőnek fel, és akivel majd később is számíthatnak egymásra. Hozzátette, az apaság a színészi eszköztárát is szélesítette, korábban ismeretlen érzéseket élt meg, ami a munkája során is hasznos, mert a színészi alakításait is új érzelmi mélységgel gazdagította. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Bikiniben mutatta meg csodás alakját az 51 éves Deutsch Anita

A Barátok közt egykori sztárja nyaralásáról posztolt Instagram-oldalán. Deutsch Anita bikiniben mutatta meg csodálatos alakját, miközben Kinizsi Ottóval az évfordulójukat ünnepelték.

Igazi stílusikon: Sarolta hercegnő legfrissebb fotóját imádja a világ − Katalin lánya még sosem volt ennyire menő

Kicsi lányból mára elképesztően stílusos kiskamasszá vált.

Kamilla sem örül Harry herceg visszatérésének – Ezt 4 szóval nyilvánvalóvá is tette

Úgy tűnik, Kamilla királyné sincs elragadtatva attól az ötlettől, hogy Harry herceg újraegyesítené a családot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu