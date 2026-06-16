Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 16., kedd Jusztin

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
arcápolás

Megelőzik a bőröregedést, és a ránctalanítóknál is többre képesek - Ezekre az új csodakrémekre esküszik most mindenki

Shutterstock - verona studio
arcápolás longevity krém szépségápolás körkép
Váradi Melinda
2026.06.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Nem csak a ráncokat akarják eltüntetni, hanem magát a bőröregedést lassítanák. A longevity krémek ezért lettek a szépségipar legújabb sztárjai.

Ha úgy érzed, hogy szinte lehetetlen lépést tartani a legújabb szépségtrendekkel, nem vagy egyedül. Folyamatosan sorra jönnek az új anti-aging termékek, és épphogy megismerkedtünk mindegyikkel, máris itt a következő nagy őrület: a longevity skincare, magyarul a hosszú életet és a bőr egészségét támogató arcápolás.

longevity krémek
Ha szereted a tudatos bőrápolást és érdekelnek a legújabb innovációk, a longevity krémek izgalmas lehetőséget jelenthetnek.
Forrás: Shutterstock
  • Mostanában már nem az anti-aging van a legnagyobb fókuszban, hanem a bőröregedés megelőzése.
  • Pontosan erre fejlesztették ki a longevity krémeket, amik jelenleg a szépségápolás legnagyobb sztárjai.
  • Mutatjuk a kedvenceinket árakkal!

A közösségi médiában, a luxuskozmetikai márkák kínálatában és a bőrgyógyászok által emlegetett új trendek között egyre gyakrabban találkozhatunk a longevity krémekkel. Ezek nem egyszerűen a ráncok eltüntetését ígérik, hanem sokkal ambiciózusabb célt tűznek ki maguk elé: azt, hogy a bőr minél tovább egészségesen, ellenállóan és fiatalosan működjön. A longevity szó jelentése hosszú élet, azonban a szépségápolásban ennél árnyaltabb jelentéssel bír. A szakértők szerint a longevity skincare célja nem az idő megállítása vagy a bőr visszafiatalítása, hanem az, hogy minél tovább fenntartsa a bőr egészséges működését és fiatalosságát. A hangsúly a megelőzésen, a sejtek védelmén és a regeneráció támogatásán van.

Longevity krémek körképe

A longevity szemlélet ugyanis abból indul ki, hogy nem csupán a bőr felszínén megjelenő öregedési jeleket kell kezelni, hanem azokat a biológiai folyamatokat is, amelyek az öregedés mögött állnak. Ezek a krémek nem gyors, látványos csodát ígérnek, hanem azt célozzák meg, hogy a bőröd minél tovább maradjon ellenálló, hidratált és kiegyensúlyozott. A hangsúly olyan hatóanyagokon van, amelyek támogatják a sejtek működését és védik őket az idő előtti öregedéstől. Ilyenek például az antioxidánsok, a peptidek, a retinol vagy éppen a hialuronsav. Ezek együtt segíthetnek abban, hogy a bőröd ne csak fiatalosabbnak tűnjön, hanem valóban egészségesebb is legyen. Ha beépítenél egy ilyen zseniális újdonságot a bőrápolási rutinodba, a következők közül érdemes választanod.

 

1. VICHY Neovadiol Longevity volumen helyreállító krém, 31 310 Ft 2 .Image MD Biotech Longevity Creme 53 250 Ft 3. Lancôme Absolue Longevity MD Intercept 64 990 Ft 4. Apivita Queen Bee Longevity gazdag krém a ráncok ellen, 36 730 Ft 5. Janssen Cosmetics LONGEVITY CARE Cream, 62.830 Ft
Forrás: notino.hu, douglas.hu, imageskincare.hu, douglas.hu, notino.hu, janssen-cosmetics.hu.

 

A kutatók ma már tudják, hogy az öregedés nem egyetlen folyamat eredménye. Szerepet játszik benne a sejtek energiaellátásának romlása, a kollagéntermelés csökkenése, a DNS-károsodások felhalmozódása és a sejtek regenerációs képességének lassulása is. A longevity krémek ezek közül több mechanizmust próbálnak egyszerre támogatni. Ezek a készítmények gyakran olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek támogatják a sejtek energiatermelését, segíthetik a DNS-javító folyamatokat, fokozhatják a kollagéntermelést, erősíthetik a bőr védőrétegét, és csökkenthetik az oxidatív stressz káros hatásait.

Fontos azonban azt is tudni, hogy a longevity krém sem varázsszer. Az életmód – az alvás, a táplálkozás, a stressz, a fényvédelem – legalább akkora szerepet játszik az öregedés foylamatában. Egy drága krém nem fogja ellensúlyozni a kialvatlanságot vagy a túlzott napozást.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Az alábbi cikkek is érdekelhetnek:

Ha nem bírod, hogy ragad és nehezen szárad a naptej, ezeket próbáld ki: a legjobb fényvédő spray-k

Eleged van a nehéz, sokáig száradó naptejekből, amik miatt egész nap ragacsosnak érzed a bőrödet? Ne aggódj, van más megoldás! Válassz egy szuperkönnyű fényvédő spray-t! Mutatjuk a legjobbakat árakkal.

Így lesz káros UV-sugarak nélkül bronzos a bőröd – A legjobb önbarnítók, amikkel foltmentes lesz az eredmény

Ha azt hiszed, csak két hét trópusi nyaralással élheted el álmaid színét, nagyot tévedsz!

Legyél az elsők között, akik viselik: új nyári parfümök, amikkel te lehetsz a szezon istennője

Legyél az elsők között, akik viselik!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu