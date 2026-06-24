Ezzel az egyszerű kisujjgyakorlattal megelőzhető a demencia? Neurológus elárulta, mit kell tennünk

A demencia tünetei közé tartozik egyrészt a memóriavesztés, de emellett számos más figyelmeztető jele is lehet. Csökken a gondolkodás sebessége, a szellemi éberség és kommunikációs nehézségek is adódhatnak. Ezeken kívül a mozgás és a mindennapi tevékenyégek elvégzése is problémát okozhat az érintetteknek. Nem csoda, hogy sokan szeretnék megelőzni, vagy legalább késleltetni a tüneteket. Ezért vált virálissá egy olyan teszt, ami „kisujjgyakorlat" néven terjedt el, és amely a népszerűsétői szerint késleltetheti a demencia kialakulását, azonban ha nem megy, az akár egy korai jele is lehet a betegségnek.

Demencia kialakulása elkerülhető egy kisujjgyakorlattal?

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Egy egyszerű, virálissá vált ujjgyakorlatot sokan a demencia korai jeleivel hoznak összefüggésbe.

A közösségi médiában terjedő módszer állítólag az agy frissen tartásában is segíthet.

Neurológusok szerint valóban van kapcsolat a kézügyesség és az agyműködés között.

De vajon tényleg alkalmas ez a gyakorlat a demencia felismerésére vagy megelőzésére?

Megmutatjuk, mit mondanak a szakértők.

A demencia kialakulását késleltető kisujjgyakorlat

A TikTok wellnessinfulenszerei kezdtek el népszerűsíteni egy gyakorlatot, ami a demencia kialakulását hivatott késletetni, emellett azt is állítják, hogy ha az elvégzése már most gondot okoz, az a betegség korai jele is lehet. Mi is ez a kisujjgyakorlat?

Tartsd a kezed magad elé úgy, hogy a tenyerek egymás felé nézzenek. Ezután fond össze a mutató- és a középső ujjaidat, érintsd össze a gyűrűsujjaidat a hüvelykujjaiddal, majd mozgasd a kisujjaidat fel-le néhány másodpercig.

Így csináld:

#fyp #diabetes #metabolichealth #weightloss ♬ The Champion - Lux-Inspira @glucose.speaks Simple pinky movements = powerful brain stimulation 🧠✋ Finger and hand movement exercises — even something as small as moving the pinky — can be very helpful for people with Alzheimer’s and other cognitive decline. These movements: • Activate the motor cortex • Increase blood flow to the brain • Maintain fine motor skills • Keep neural pathways engaged Try these pinky-focused exercises: 🔹 Pinky lifts Place your hand flat on a table. Slowly lift only the pinky finger. Hold 2–3 seconds, relax. ➡️ 10 reps each hand 🔹 Finger tapping Tap the pinky to the thumb, then return. Repeat with other fingers, but give extra reps to the pinky. 🔹 Music rhythm taps 🎶 Play a simple tune and tap your pinky to the rhythm. This engages memory, coordination, and auditory processing. These small movements help support independence in daily tasks like buttoning clothes, holding utensils, and writing — while keeping the brain engaged through movement. Small movements. Big impact. #insulinresistance

A gyakorlat mögötti elképzelés az, hogy a finommotorikus képességek elvesztése a kognitív hanyatlás jele. A terjesztői szerint ha nem megy, az pedig egy már kialakult problémára utalhat.

Segít a demencia megelőzésében?

Neurológusok egyetértenek abban, hogy a rendszeres ujjgyakorlatok stimulálhatják az agyat, elősegíthetik a neuroplaszticitást, és enyhíthetik az idősebb felnőttek enyhe kognitív károsodásának tüneteit. Mégpedig azért, mert ezek a tesztek az agy motoros kérgének azon jelentős területét aktiválják, amikhez az ujjak tartoznak, ez pedig javítja a kognitív egészséget. „A kezek az agy motoros és szenzoros kéregének aránytalanul nagy részét teszik ki” – mondta a HuffPostnak Dr. Shaheen Lakhan neurológus. „Azok a tevékenységek, amelyek ügyességet, koordinációt, időzítést és tanulást igényelnek, egyszerre több agyi hálózatot is aktiválnak.” Ezek a tények, azonban ennek a kisujjgyakorlatnak a hatását egyelőre még nem vizsgálták.

Meg kell különböztetnünk az agyi aktivitást és a demencia megelőzését

– mondta. „Az, hogy egy tevékenység serkenti az agy működését, még nem jelenti azt, hogy megelőzi az Alzheimer-kórt.”