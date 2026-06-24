Ezzel az egyszerű kisujjgyakorlattal megelőzhető a demencia? Neurológus elárulta, mit kell tennünk

A demencia tünetei közé tartozik egyrészt a memóriavesztés, de emellett számos más figyelmeztető jele is lehet. Csökken a gondolkodás sebessége, a szellemi éberség és kommunikációs nehézségek is adódhatnak. Ezeken kívül a mozgás és a mindennapi tevékenyégek elvégzése is problémát okozhat az érintetteknek. Nem csoda, hogy sokan szeretnék megelőzni, vagy legalább késleltetni a tüneteket. Ezért vált virálissá egy olyan teszt, ami „kisujjgyakorlat" néven terjedt el, és amely a népszerűsétői szerint késleltetheti a demencia kialakulását, azonban ha nem megy, az akár egy korai jele is lehet a betegségnek.
- Egy egyszerű, virálissá vált ujjgyakorlatot sokan a demencia korai jeleivel hoznak összefüggésbe.
- A közösségi médiában terjedő módszer állítólag az agy frissen tartásában is segíthet.
- Neurológusok szerint valóban van kapcsolat a kézügyesség és az agyműködés között.
- De vajon tényleg alkalmas ez a gyakorlat a demencia felismerésére vagy megelőzésére?
- Megmutatjuk, mit mondanak a szakértők.
A demencia kialakulását késleltető kisujjgyakorlat
A TikTok wellnessinfulenszerei kezdtek el népszerűsíteni egy gyakorlatot, ami a demencia kialakulását hivatott késletetni, emellett azt is állítják, hogy ha az elvégzése már most gondot okoz, az a betegség korai jele is lehet. Mi is ez a kisujjgyakorlat?
Tartsd a kezed magad elé úgy, hogy a tenyerek egymás felé nézzenek. Ezután fond össze a mutató- és a középső ujjaidat, érintsd össze a gyűrűsujjaidat a hüvelykujjaiddal, majd mozgasd a kisujjaidat fel-le néhány másodpercig.
Így csináld:
A gyakorlat mögötti elképzelés az, hogy a finommotorikus képességek elvesztése a kognitív hanyatlás jele. A terjesztői szerint ha nem megy, az pedig egy már kialakult problémára utalhat.
Segít a demencia megelőzésében?
Neurológusok egyetértenek abban, hogy a rendszeres ujjgyakorlatok stimulálhatják az agyat, elősegíthetik a neuroplaszticitást, és enyhíthetik az idősebb felnőttek enyhe kognitív károsodásának tüneteit. Mégpedig azért, mert ezek a tesztek az agy motoros kérgének azon jelentős területét aktiválják, amikhez az ujjak tartoznak, ez pedig javítja a kognitív egészséget. „A kezek az agy motoros és szenzoros kéregének aránytalanul nagy részét teszik ki” – mondta a HuffPostnak Dr. Shaheen Lakhan neurológus. „Azok a tevékenységek, amelyek ügyességet, koordinációt, időzítést és tanulást igényelnek, egyszerre több agyi hálózatot is aktiválnak.” Ezek a tények, azonban ennek a kisujjgyakorlatnak a hatását egyelőre még nem vizsgálták.
Meg kell különböztetnünk az agyi aktivitást és a demencia megelőzését
– mondta. „Az, hogy egy tevékenység serkenti az agy működését, még nem jelenti azt, hogy megelőzi az Alzheimer-kórt.”
„A kérdés nem az, hogy mozog-e a kisujj, hanem az, hogy az agy érdemi kihívás elé kerül-e.” Az agy ugyanis alkalmazkodik a kihívásokhoz, a neuroplaszticitás akkor serkenthető, ha a feladat újdonságnak számít, komplex és ismétlődő.
A szakértő szerint ez a kisujjgyakorlat nem elég összetett ahhoz, hogy valódi eredményeket érjenek el vele az emberek a demencia kialakulásának megelőzésében vagy késleltetésében, de a kialakult probléma megállíptására sem feltétlenül alkalmas.
A kognitív hanyatlást tehát nem egy-egy mozdulat akadályozza meg, hanem egy olyan életmód, amely folyamatos kihívás elé állítja az agyat. Érdemes ezért olyan hobbit választani, ami sok ujjmozgást igényel.
Hobbik, amik csökkenthetik a demecia kialakulásának esélyét
A gitározás egy olyan tevékenység, ami sok ujjmozgást igényel, és bizonyítottan segíthet a demencia kialakulásának a csökkentésében, ahogy a zongorázás is. Az olvasás, a társasjátékok, a kézműves foglalkozások és a tánc is ezek közé a tevékenységek közé tartozik.
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