4 nyári ruhadarab, amit egy elegáns nő semmilyen körülmények között nem viselne

A meleg idő beköszöntével előkerülnek a könnyű anyagok, a szellős szabások és a kényelmes viseletek. Egy jól megválasztott nyári ruha egyszerre lehet praktikus és stílusos, de akadnak olyan darabok, amelyek még a legdivatosabb összeállítást is olcsó hatásúvá tehetik. Az elegáns nők általában nem a legfeltűnőbb trendeket követik, hanem olyan ruhákat választanak, amelyek időtállóak, nőiesek és harmonikusak. Mutatjuk azt a négy ruhadarabot, amely ritkán kap helyet a gardróbjukban.

Nyári ruhadarabok, amiket egy elegáns nő sosem viselne.

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Nem minden népszerű nyári trend számít elegáns választásnak.

A túl sokat mutató vagy formátlan darabok könnyen rontják az összképet.

Egy jól megválasztott nyári ruha mindig többet ér, mint egy pillanatnyi divathullám.

A kifinomult stílus a szabásban és az arányokban rejlik.

Vannak ruhadarabok, amelyeket a legtöbb elegáns nő inkább elkerül.

1. A túl rövid nyári ruha vagy short, amelyből szinte minden kilátszik

A nyári hőségben érthető, hogy sokan minél kevesebb anyagot szeretnének magukon viselni, de az extrém rövid shortok nem mindig jó választások. Azok a fazonok, amelyekből a fenék alsó része is látszik, egy fesztiválra elfogadott lehet, de irodában már nem megfelelő.

Egy kifinomult stílusú nő általában olyan nyári ruha vagy rövidnadrág mellett dönt, amely kényelmes, mégis elegáns megjelenést kölcsönöz. A magas derekú, strukturált szabású modellek sokkal előnyösebbek lehetnek.

A túlságosan rövid ruhadarabok sosem lehetnek elegánsak.

Forrás: 123rf.com

2. Az állatmintás nyári ruha és felső könnyen túlzóvá válhat

A leopárd-, zebra- vagy kígyóminta időről időre visszatér a divatba, mégis sok stílusszakértő szerint nehéz igazán elegánsan viselni. Egy feltűnő állatmintás felső vagy nyári ruha gyakran elvonja a figyelmet az összképről, és könnyen túlzsúfolttá teheti a megjelenést.

Az elegáns öltözködés inkább a visszafogott mintákról és a letisztult színekről szól. Egy egyszínű lenruha vagy klasszikus szabású blúz sokkal időtállóbb választás lehet.

Az állatminták sem tartoznak az időtlen eleganciát sugrázó ruhadarabok közé.

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3. A sportos leggings helyett egy elegáns nyári ruha sokkal kifinomultabb

A rövid sportos leggings kényelmes viselet edzéshez vagy aktív programokhoz, de a hétköznapi elegáns öltözködésben ritkán működik jól. A testre simuló szabása és sportos jellege miatt nehezen illeszthető egy nőies, kifinomult szetthez.