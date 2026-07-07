Hollywood elfeledett szexszimbóluma, akiről Jessica Rabbitet mintázták: Vikki Douganre ma már senki nem emlékszik

Jessica Rabbit az élő – vagyis inkább rajzolt – példa rá, hogy a rajzfilmek nem mindig gyereknek valók. Azonban az animált szexszimbólum nem teljesen a fantázia szülötte, hisz többek között egy nagyon is élő színésznőről mintázták, aki polgárpukkasztó szettekben feszegette Hollywood határait. Vikki Dougan kihívó öltözködésével olyan neveket hívott versenyre, mint Marilyn Monroe vagy Jayne Mansfield. Ideje megismerni az álomgyár elfeledett csillagát!
Vikki Dougan élete dióhéjban
- 1929. január 1-jén született, később pin-up modellkét kezdte karrierjét.
- Vikki Dougan védjegye a hát nélküli, mélyen dekoltált ruha volt.
- A provokatív színésznő inspirálta Jessica Rabbit karakterét.
Jó bornak is kell a cégér, avagy egy pin-up modell felemelkedése
Edith Tooker 1929. január 1-jén született New Yorkban és már igen zsenge korától kezdve a gyöngyvásznon képzelte el jövőjét. Sok pályatársához hasonlóan először ő is modellként kezdte karrierjét, tizenegy évesen pin-up girlnek állt, melyet egy görkorcsolyás szépségverseny robbantott be. Noha modellként bőséggel kapott munkát, és a 172 cm sudár szépségnek minden adottsága megvolt ahhoz, hogy Hollywood következő szexszimbóluma legyen, a filmes castingokon nem kapkodtak érte.
Első filmje az 1956-os Back From Eternityben mindössze statiszta volt, melyet kilenc további kisebb szerep követett. Mielőtt azonban az álomgyár vasajtóin kopogtatott volna Vicki Lester, édesanyja leánykori vezetékneve után Vikki Douganra változtatta nevét.
Egy hollywoodi publicistának, bizonyos Milton Weissnek támadt egy merész ötlete, amivel sikerülhet meghozni számára a világsikert. Az ötvenes évek Hollywoodját olyan, dús idomokkal büszkélkedő színésznők uralták, mint Marilyn Monroe, Jeyne Mansfield vagy Sophia Loren, így az újságíró mással próbálkozott. Három, a hátnál provokatívan mélyen kivágott ruhát varratott a modellnek, amikben kedvére parádézott az álomgyár bulijain és bemutatóin.
Számítása bejött, hisz a bulvárlapokban amúgy is gyakran megforduló Vikki hirtelen rendkívül felkapottá vált. Egy ízben például azért kísérték ki egy bemutatóról, mert provokatív ruhája minden figyelmet magára vont.
Legalább annyian lelkesedtek merész szereléseiért, mint amennyien viszolyogtak tőle. Némelyik darab egészen a fenekéig leért, ázsióját pedig csak tovább növelte a LIFE magazinban megjelent fotósorozata, ahogy jellegzetes viseletében vonul végig az utca forgatagában. Polgárpukkasztó öltözékei miatt aggatták rá a „The Back”, vagyis „a Hát” becenevet, ám a botrányok önmagukban kevésnek bizonyultak a sikerhez.
Vikki Dougan Jessica Rabbit múzsája
Noha teljes hátbedobással támadt, Vikki Dougan számára elmaradt a nagy hollywoodi áttörés, jószerivel megmaradt a kisebb mellékszerepeknél. Inkább volt bulvárhős, és társasági hölgy, mint színésznő, amit az is jól érzékeltet, hogy inkább fotózásokra kérték fel, a Playboy hasábjain két alkalommal is kellette bájait.
Évekig képes volt az újságok címlapján tartani magát, ám 1959-re elvesztette varázsát, sok pin-up modellhez hasonlóan ő is parkolópályára került.
Az újabb felemelkedése 1988-ban jött, ekkor látott napvilágot egy kisfilm Roger nyúl a pácban címmel, mely nem sokkal később egész estés filmként debütált a filmvásznon. A címszereplő felesége a démoni vonzerővel bíró Jessica Rabbit volt, aki búgó hangjával és kihívó öltözékével férfiak millióinak szívét ejtette rabul, elfeledtetve, hogy egy rajzolt karakterről van szó.
Ikonikus piros estélyi ruhája hátul mélyen ki volt vágva, ami Vikki Dougan összetéveszthetetlen stílusjegye volt. A provokatív modell kis időre újra reflektorfénybe került, ám korábbi fényűző életmódját nem tudta fenntartani. Nem ő volt Jessica Rabbit egyetlen múzsája, hisz az ’50-es évek álomgyárának legismertebb szexszimbólumaiból lett „összegyúrva”: Veronica Lake, Lauren Bacall, illetve Rita Hayworth vonásai is felfedezhetők karakterében.
Ennek ellenére Vikki Dougan neve elválaszthatatlan az ikonikus rajzolt karaktertől, hisz leghíresebb idézete is tőle származik: „Én nem vagyok rossz, egyszerűen ilyennek rajzoltak.”
Jessica Rabbit provokatív ihletője
Vikki Dougna karrierje szomorú fejezete lehet Hollywoodnak, azonban ez csak a jéghegy csúcsa. Lányok tízezrei próbáltak és próbálnak szerencsét a mai napig az álomgyárban és csak elenyésző töredéküknek jön össze az áhított siker. Jessica Rabbit múzsájának története ebből a perspektívából már nem is tűnik olyan szomorúnak, hisz ha rövid időre is és nem feltétlen úgy, ahogy elképzelte, de pár év erejéig élvezhette a rivaldafényt.
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