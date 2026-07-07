Katalin hercegné mindenhová magával viszi ezt az egy dolgot: sosem indul el nélküle sehová

A nyilvánosság előtt töltött hosszú napok során nincs helye a bakiknak – ezt pedig Katalin hercegné is pontosan tudja. Bár a királyi család tagjainak szigorú protokoll szerint kell megjelenniük és viselkedniük a hivatalos eseményeken, vannak olyan apró praktikák, amelyek nem a szabályokból, hanem a tapasztalatból születtek.

Katalin hercegné rengeteget utazik, ezért nem csoda, hogy már megtanult pár praktikus trükköt.

Forrás: Northfoto

Nem táska, nem ékszer: Katalin hercegné egy apró „vészhelyzeti készletet” visz magával minden hivatalos útjára.

Egy hosszú nap megmentője lehet a kis csomag.

A legjobb benne pedig az, hogy ez a királyi trükk bárki számára könnyen elleshető, és rengeteg kellemetlen helyzetet előzhet meg.

Katalin hercegné utazás során ezt mindig magával viszi

Az egyik ilyen a hercegné saját „vészhelyzeti készlete”, amelyet a beszámolók szerint szinte minden hivatalos útjára magával visz. A kis csomag nem része a hivatalos királyi előírásoknak, sokkal inkább egy praktikus megoldás arra, hogy egy váratlan helyzet se zökkentse ki a napját.

A gondosan összeállított neszesszerben olyan alapvető kellékek találhatók, amelyek bármikor jól jöhetnek egy többórás rendezvény vagy utazás során. A legfontosabb darabok közé tartozik egy tartalék harisnya, ha a viselt darab kiszakadna; néhány alap sminktermék, például púder, rúzs vagy korrektor, amelyekkel pillanatok alatt felfrissíthető a smink; illetve kisebb szépségápolási kellékek, amelyek segítenek megőrizni a kifogástalan megjelenést a nap végéig is.

A királyi család életében rengeteg íratlan szabály létezik. A vészhelyzeti készlet azonban nem ezek közé tartozik – egyszerűen egy olyan rutin, amely az évek során alakult ki, és megkönnyíti a hercegné mindennapjait. Egy hivatalos program akár több órán át is tarthat, ráadásul gyakran egymást követik a találkozók, fotózások és nyilvános szereplések. Ilyenkor nincs mindig lehetőség hosszabb készülődésre, ezért különösen hasznos, ha minden fontos kellék kéznél van.

Katalin hercegné praktikája nemcsak a királyi család tagjai számára lehet hasznos. Egy apró neszesszer tartalék harisnyával, rúzzsal, púderrel, hajgumival vagy akár sebtapasszal sok kellemetlen helyzetet előzhet meg egy esküvőn, üzleti megbeszélésen vagy akár egy egész napos városnézés során.

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