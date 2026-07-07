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Így főzd a rizst, hogy eltávolítsd belőle a mérgező arzént – Egy apró trükk a kulcs

Shutterstock - Sergey Dudikov
konyhai praktika rizs arzén főzés
Váradi Melinda
2026.07.07.
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Ez az egyik legnépszerűbb köret, ám kevesen tudják, hogy természetes módon arzént is tartalmazhat. Egy egyszerű főzési trükkel azonban jelentősen csökkenthető a rizsben a káros anyag mennyisége anélkül, hogy az értékes tápanyagok elvesznének.

A rizs világszerte az egyik leggyakrabban fogyasztott gabonaféle, ugyanakkor van egy kevésbé ismert tulajdonsága: a termesztése során a talajból és a vízből természetes módon arzént vesz fel. 

rizs főzés arzén
A rizs természetes módon tartalmazhat arzént, de egy trükkel a mérgező anyag nagy része eltávolítható belőle.
Forrás: Shutterstock
  • Miért található arzén a rizsben, és milyen egészségügyi kockázatot jelenthet? 
  • Miért nem elég az alapos átöblítés?
  • Milyen főzési módszerrel csökkenthető az arzéntartalom? Eláruljuk!

Az arzén eltávolítása a rizsből

Az arzén egy mérgező kémiai elem, amelyet ugyan teljesen nem lehet eltávolítani az élelmiszerekből, de a túlzott bevitele hosszú távon egészségügyi kockázatot jelenthet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a tartós arzénterhelés növelheti bizonyos daganatos betegségek kialakulásának esélyét, bőrelváltozásokat okozhat, valamint összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségekkel, illetve a cukorbetegséggel is. 

A rizs különösen sok arzént képes felhalmozni: akár 10–20-szor több arzént tartalmazhat, mint más gabonafélék. A kutatások arra is rámutattak, hogy a gyakran egészségesebbnek tartott barna rizs általában több arzént és növényvédőszer-maradványt tartalmaz, mint a fehér rizs.

Ez a módszer működik a legjobban

Sokan főzés előtt többször átmossák a rizst, abban bízva, hogy ezzel eltávolítják a káros anyagokat. A szakemberek szerint azonban az egyszerű öblítés alig csökkenti az arzéntartalmat. A hosszabb áztatás valamivel hatékonyabb lehet, de ennél is létezik jobb megoldás. A Sheffieldi Egyetem kutatói egy olyan főzési technikát vizsgáltak, amelyet PBA-módszernek (parboiling with absorption) neveznek. A Science of the Total Environment folyóiratban 2020-ban megjelent kutatás szerint ezzel az eljárással a barna rizs természetes arzéntartalmának több mint 50 százaléka, a fehér rizsének pedig 74 százaléka eltávolítható úgy, hogy közben a fontos vitaminok és ásványi anyagok nagy része megmarad. 

A módszer lényege egyszerű:

  • A rizst már forrásban lévő vízbe kell tenni, és öt percig előfőzni. 
  • Ezután az első főzővizet le kell önteni. 
  • Friss vizet kell hozzáadni, majd alacsony lángon addig főzni, amíg a rizs az összes vizet felszívja.

A kutatás vezetője, Dr. Manoj Menon szerint ez a főzési technika különösen ajánlható kisgyermekes családoknak. A gyermekek ugyanis testméretükből adódóan akár háromszor érzékenyebbek lehetnek az arzén káros hatásaira, mint a felnőttek.

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