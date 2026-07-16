Igazi alfahímmel randizol? Szakértők szerint jobb, ha pár dologra odafigyelsz

Az alfahím típust magabiztos, sikeres és domináns férfiként képzelik el a legtöbben, de a párkapcsolati szakértők szerint ez az ideál egyáltalán nem mindig igaz. Mutatjuk, mit tegyél egy szakértő szerint, ha alfahímmel randizol!

Az alfahímeket már az első randin érdemes felismerni, hogy kiderüljön, működhet-e a párkapcsolat.

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Az „alfahím” fogalma egy elavult, vitatott eredetű elméletből származik, amelyet a farkasok viselkedésére alapozva később a férfi szerepekre is kiterjesztettek.

A szakértők szerint az alfahímtípus gyakran domináns, kontrolláló és érzelmileg zárkózott viselkedéssel járhat a párkapcsolatokban.

Ez a dinamika hosszú távon egyenlőtlen erőviszonyokat és érzelmi távolságot okozhat a felek között.

De nem minden „alfa” tulajdonság negatív.

A fiatalabb generációk egyre inkább másféle karakterű férfiakat keresnek.

Randizás egy alfahímmel: így viselkedj vele

Az alfahím fogalma évtizedek óta jelen van a közbeszédben, mint a domináns, vezetői képességekkel és társadalmi státusszal bíró férfiak álneve. Eredete azonban erősen vitatott: a kifejezés elavult farkaskutatásokból származik, amelyeket később tudományosan is megkérdőjeleztek. Ennek ellenére a mai napig hatással van arra, hogyan gondolkodunk a férfi szerepekről és a párkapcsolati dinamikákról.

Bár az alfahímek gyakran határozott és céltudatos személyiségek, a pszichológusok szerint ez a működés sokszor kontrolláló viselkedéssel, érzelmi zárkózottsággal és egyenlőtlen erőviszonyokkal jár együtt egy párkapcsolatban. Éppen ezért már az első randik alatt érdemes felmérni, hogy a másik fél képes-e megőrizni saját határait és szükségleteit.

Milyenek pontosan az alfahímek és mit tehetsz, ha találkozol eggyel?

A párkapcsolati szakértők az alfahímeket általában domináns, irányító személyiségként írják le, akik nehezen engednek a kontrollból, és ritkán mutatnak gyengeséget, sebezhetőséget. Ezt a hozzáállást az a gyakori nézet is erősíti, miszerint egy férfinak mindig, minden körülmények között erősnek kell mutatkoznia, és egyszerűen nem „illik” érzelmeket kimutatnia – különösen mások előtt. Ez a hozzáállás azonban hosszú távon érzelmi távolságot teremt a felek között, valamint gátolja az egészséges párkapcsolat kialakítását.