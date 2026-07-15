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Te hogyan állnál bosszút? Derítsd ki, melyik filmes karakter bosszúhadjárata illik hozzád

Northfoto - 90061/KPA
hollywood Gladiátor john wick film Kill Bill bosszúhadjárat
Life.hu
2026.07.15.
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„A bosszú hidegen tálalva a legjobb” – olvashatjuk a Kill Bill legelején. A mozitörténelem egyik legizgalmasabb dramaturgiai eszköze a bosszú, hiszen a személyes sérelem által hajtott főhősök történeteivel könnyen azonosulnak a nézők is. Vajon te melyik bosszút választanád?

A bosszúfilmek különleges ereje abban rejlik, hogy egyszerre szolgálnak filmvégi katarzissal és morális dilemmákkal. Néha csak azt szeretnénk látni, hogy a gonoszok megkapják méltó büntetésüket, máskor viszont az érdekel, meddig képes elmenni valaki az igazságért. Összegyűjtöttünk 5 emlékezetes bosszúfilmet, amelyek történetei egészen különböző módon mutatják meg, milyen sok arca lehet a megtorlásnak.

UMA THURMAN a Kill Bill című filmben, ami az egyik legnépszerűbb bosszúfilm.
A Kill Bill igazi bosszúfilm. 
Forrás:  Northfoto 
  • A bosszúfilmek különleges ereje abban rejlik, hogy egyszerre hoznak filmvégi katarzist és komoly morális dilemmákat.
  • Összegyűjtöttünk 5 emlékezetes bosszúfilmet, amelyek különböző módon mutatják meg, milyen sok arca lehet a megtorlásnak.
  • Gondolkodtál már azon, melyik karakter módszere állna hozzád a legközelebb? Most kiderül!

Személyiségteszt: te milyen filmes bosszúhadjárat mellett döntenél?

A bosszú kétségtelenül nem egy példás emberi reakció, azonban kár lenne tagadni, hogy nagyon is létező dolog. Te elgondolkodtál már azon, melyik filmes karakter bosszúhadjárata illene hozzád leginkább a személyiséged alapján? Nos, ha eddig még nem tetted, akkor itt az ideje, hogy kiderítsd!

Gladiátor

A Gladiátor című filmben az idős császár halála után a hataloméhes Commodus elveszi azt, ami Maximus számára a legfontosabb: a családját. A szebb napokat látott hadvezér ezután rabszolgaként gladiátorrá válik, de az arénában vívott harcai mögött egyetlen cél húzódik meg: a bosszú. Maximus története a klasszikus hős bosszúja. A becsület, az igazság és a család elvesztése hajtja előre, miközben a közönség végig érzi, hogy a régi életéhez már nincs visszaút. Azokhoz áll közel Maximus története, akik erős igazságérzettel rendelkeznek, és a becsület számukra mindennél fontosabb. Ők nem a düh miatt forralnak bosszút, hanem azért, mert úgy érzik, hogy az igazságtalanságot helyre kell állítani és az igazságnak mindig győznie kell – még akkor is, ha ezért néha nagy árat kell fizetniük.

Kill Bill

Ha bosszúfilmekről van szó, Quentin Tarantino neve is megkerülhetetlen. A Kill Bill történetének középpontjában a Menyasszony áll, akit egykori bérgyilkos társai brutálisan elárulnak. A kómából felébredve kiderül, hogy mindenkit elveszített, aki fontos volt számára, ezért egyetlen célja marad: egyenként levadászni azokat, akik elvették tőle a jövőjét. A Uma Thurman által alakított karakter könyörtelen, kitartó és elképesztően céltudatos. Ez a bosszúfilm azokhoz áll közel, akik rendkívül céltudatosak, akaratosak és kitartóak az életben. Nem felejtenek, azonban nem is kapkodnak, és képesek hosszú ideig várni a megfelelő pillanatra. Ha egyszer eldöntik, hogy valamit végigvisznek, akkor addig mennek előre, amíg el nem érik a céljukat.

A Védelmező

Robert McCall első ránézésre teljesen hétköznapi életet él: nappal barkácsboltban dolgozik, éjszaka pedig egy bisztróban olvasgat. Amikor azonban egy fiatal lányt brutálisan bántalmaznak a maffia emberei, a férfi úgy dönt, hogy nem nézi tétlenül az igazságtalanságot. A Denzel Washington által megformált igazságosztó története azokhoz áll közel, akik alapvetően békés emberek, de ha ártatlanokat bántanak, képesek határozottan fellépni, és a lovagiasság, a társadalmi egyenlőségek kiemelkedően fontosak számukra. 

John Wick

A visszavonult bérgyilkos, John Wick nyugodt életét egy betörés borítja fel. A támadók ellopják az autóját, és megölik a kutyáját – azt az ajándékot, amelyet nem sokkal korábban elhunyt feleségétől kapott. Ezzel egy olyan bosszúhadjárat veszi kezdetét, amelyben Keanu Reeves karaktere kegyetlen hatékonysággal számol le mindenkivel, aki részt vett a támadásban. Nagyon hasonló, mint a Gladiátor esetében Maximus karakterének bosszúja, csakhogy John Wicknek nem fontos az erkölcs, a hősiesség és az eposzi végkifejlet. Az ő karakterével azok a gyakorlatias emberek tudnak azonosulni, akiknek az életben minden fekete vagy fehér, és nem gondolják túl a dolgokat. Egyszerű gondolkodásúak és kíméletlenek, ha kell. 

Csajok bosszúja

Néha a bosszú nem kardokkal, fegyverekkel vagy látványos akciójelenetekkel érkezik, hanem okosan kitervelt csínyekkel. A Csajok bosszúja című film pontosan ezt mutatja be: mi történik, amikor három nő rájön, hogy ugyanaz a férfi csapta be őket? Carly (Cameron Diaz), Kate (Leslie Mann) és Amber (Kate Upton) bosszúja azokhoz a személyiségekhez illik, akik nem erőből, hanem okosan és kreatívan vágnak vissza. Az ilyen emberek szeretik kézben tartani a helyzetet és kicsit játszani az „áldozattal”, és gyakran valamilyen találékony bosszút eszelnek ki, amivel átadják ugyanazt a rossz érzést, amit ők is átéltek. Számukra az igazi elégtétel az, amikor az, aki ártott nekik, a saját bőrén érzi ugyanazt. 

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