Te hogyan állnál bosszút? Derítsd ki, melyik filmes karakter bosszúhadjárata illik hozzád

A bosszúfilmek különleges ereje abban rejlik, hogy egyszerre szolgálnak filmvégi katarzissal és morális dilemmákkal. Néha csak azt szeretnénk látni, hogy a gonoszok megkapják méltó büntetésüket, máskor viszont az érdekel, meddig képes elmenni valaki az igazságért. Összegyűjtöttünk 5 emlékezetes bosszúfilmet, amelyek történetei egészen különböző módon mutatják meg, milyen sok arca lehet a megtorlásnak.

A Kill Bill igazi bosszúfilm.

Forrás: Northfoto

A bosszúfilmek különleges ereje abban rejlik, hogy egyszerre hoznak filmvégi katarzist és komoly morális dilemmákat.

Összegyűjtöttünk 5 emlékezetes bosszúfilmet, amelyek különböző módon mutatják meg, milyen sok arca lehet a megtorlásnak.

Gondolkodtál már azon, melyik karakter módszere állna hozzád a legközelebb? Most kiderül!

Személyiségteszt: te milyen filmes bosszúhadjárat mellett döntenél?

A bosszú kétségtelenül nem egy példás emberi reakció, azonban kár lenne tagadni, hogy nagyon is létező dolog. Te elgondolkodtál már azon, melyik filmes karakter bosszúhadjárata illene hozzád leginkább a személyiséged alapján? Nos, ha eddig még nem tetted, akkor itt az ideje, hogy kiderítsd!

Gladiátor

A Gladiátor című filmben az idős császár halála után a hataloméhes Commodus elveszi azt, ami Maximus számára a legfontosabb: a családját. A szebb napokat látott hadvezér ezután rabszolgaként gladiátorrá válik, de az arénában vívott harcai mögött egyetlen cél húzódik meg: a bosszú. Maximus története a klasszikus hős bosszúja. A becsület, az igazság és a család elvesztése hajtja előre, miközben a közönség végig érzi, hogy a régi életéhez már nincs visszaút. Azokhoz áll közel Maximus története, akik erős igazságérzettel rendelkeznek, és a becsület számukra mindennél fontosabb. Ők nem a düh miatt forralnak bosszút, hanem azért, mert úgy érzik, hogy az igazságtalanságot helyre kell állítani és az igazságnak mindig győznie kell – még akkor is, ha ezért néha nagy árat kell fizetniük.

Kill Bill

Ha bosszúfilmekről van szó, Quentin Tarantino neve is megkerülhetetlen. A Kill Bill történetének középpontjában a Menyasszony áll, akit egykori bérgyilkos társai brutálisan elárulnak. A kómából felébredve kiderül, hogy mindenkit elveszített, aki fontos volt számára, ezért egyetlen célja marad: egyenként levadászni azokat, akik elvették tőle a jövőjét. A Uma Thurman által alakított karakter könyörtelen, kitartó és elképesztően céltudatos. Ez a bosszúfilm azokhoz áll közel, akik rendkívül céltudatosak, akaratosak és kitartóak az életben. Nem felejtenek, azonban nem is kapkodnak, és képesek hosszú ideig várni a megfelelő pillanatra. Ha egyszer eldöntik, hogy valamit végigvisznek, akkor addig mennek előre, amíg el nem érik a céljukat.