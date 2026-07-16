Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 16., csütörtök Valter

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
veszély

Ha ezt a mondatot hallod nyaralás közben, ki akarnak rabolni: a zsebtolvajok titkos trükkje

Shutterstock - StockLab
veszély zsebtolvaj utazás lopás nyaralás
Váradi Melinda
2026.07.16.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy ártatlannak tűnő figyelmeztetés is egy jól kitervelt lopás része lehet a népszerű nyaralóhelyeken. Érdemes ismerni a zsebtolvajok egyik legelterjedtebb trükkjét.

A nyári szabadságok idején a legtöbben önfeledten fedezik fel az új városokat, vásárolnak a helyi üzletekben vagy épp a nevezetességeket csodálják. Éppen ezt a felszabadultságot használják ki a zsebtolvajok is, akik évről évre egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megszerezni az értékeket.

zsebtolvaj
A nyaralások során érdemes különösen óvatosnak lenni, mert sok zsebtolvaj direkt a turistákra leselkedik.
Forrás: Shutterstock
  • Egy teljesen hétköznapinak tűnő mondattal kezdődik az egész. 
  • A csalók a figyelemelterelésre építenek, és pillanatok alatt eltűnhetnek az értékeiddel. 
  • Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkentheted annak esélyét, hogy áldozattá válj. 

A zsebtolvajok mondata: ismerd fel, ha ki akarnak rabolni!

A turisták által kedvelt helyszíneken – például bevásárlóközpontokban, üzletek közelében vagy bankautomatáknál – gyakran szervezetten dolgoznak a bűnözők. Ismét terjed egy régi, de rendkívül hatékony technika, amely már számos áldozatot követelt. Újra egyre gyakrabban alkalmazzák ugyanis az úgynevezett „koszos kabát" trükköt. 

Ennek lényege, hogy a csalók odalépnek a kiszemelt turistához, és azt kiáltják: „Koszos a kabátja!" A váratlan figyelmeztetés hallatán a legtöbben ösztönösen a ruhájukra néznek, megpróbálják letörölni a foltot vagy segítséget fogadnak el az idegentől. Ez a néhány másodperc azonban elegendő ahhoz, hogy egy másik elkövető észrevétlenül kiemelje a pénztárcát, a telefont vagy más értéket a táskából, zsebből.

A módszert elsősorban olyan helyeken alkalmazzák, ahol sok turista fordul meg, és az emberek pénzt vagy értéktárgyakat vesznek elő. Ilyenek például a szupermarketek, az üzletek környéke, a bankautomaták, a forgalmas sétálóutcák vagy a turistalátványosságok. Ha egy idegen váratlanul arra hivatkozik, hogy folt van a ruhádon, vagy megpróbál hozzád érni, mindenekelőtt ellenőrizd, hogy nálad vannak-e az értékeid, és ne engedd, hogy bárki a táskádhoz vagy a zsebeidhez férjen

Amennyiben azt gyanítod, hogy lopási kísérlet történt, vagy észreveszed, hogy eltűntek az értékeid, azonnal értesítsd a helyi rendőrséget.

Ezek is érdekelhetnek még:

Egyetlen dolog, amit kötelező magaddal vinned a nyaralásra – Milliókat bukhatsz, ha nem teszed

A legtöbben gondosan összekészítik az útlevelet, a fürdőruhát és a naptejet, mégis van egy fontos dokumentum, amelyről meglepően sokan megfeledkeznek.

Ezek Európa legjobb strandjai 2026-ban – a listán spanyol, portugál és görög üdülőparadicsom is szerepel

Mutatjuk, hova érdemes ellátogatnod idén, ha kristálytiszta vízre és lélegzetelállító panorámára vágysz.

Egyetlen ruha, ami mindenkinek kötelező nyárra - Karcsúsít és előnyös a fiatalító darab

Van darab, ami szinte varázsütésre nőiesebb sziluettet kölcsönöz, miközben a hőségben is kényelmes viselet. Nem véletlenül lett ez a nyári ruha a szezon kedvence.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu