Ha ezt a mondatot hallod nyaralás közben, ki akarnak rabolni: a zsebtolvajok titkos trükkje

A nyári szabadságok idején a legtöbben önfeledten fedezik fel az új városokat, vásárolnak a helyi üzletekben vagy épp a nevezetességeket csodálják. Éppen ezt a felszabadultságot használják ki a zsebtolvajok is, akik évről évre egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megszerezni az értékeket.

A nyaralások során érdemes különösen óvatosnak lenni, mert sok zsebtolvaj direkt a turistákra leselkedik.

Forrás: Shutterstock

Egy teljesen hétköznapinak tűnő mondattal kezdődik az egész.

A csalók a figyelemelterelésre építenek, és pillanatok alatt eltűnhetnek az értékeiddel.

Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkentheted annak esélyét, hogy áldozattá válj.

A zsebtolvajok mondata: ismerd fel, ha ki akarnak rabolni!

A turisták által kedvelt helyszíneken – például bevásárlóközpontokban, üzletek közelében vagy bankautomatáknál – gyakran szervezetten dolgoznak a bűnözők. Ismét terjed egy régi, de rendkívül hatékony technika, amely már számos áldozatot követelt. Újra egyre gyakrabban alkalmazzák ugyanis az úgynevezett „koszos kabát" trükköt.

Ennek lényege, hogy a csalók odalépnek a kiszemelt turistához, és azt kiáltják: „Koszos a kabátja!" A váratlan figyelmeztetés hallatán a legtöbben ösztönösen a ruhájukra néznek, megpróbálják letörölni a foltot vagy segítséget fogadnak el az idegentől. Ez a néhány másodperc azonban elegendő ahhoz, hogy egy másik elkövető észrevétlenül kiemelje a pénztárcát, a telefont vagy más értéket a táskából, zsebből.

A módszert elsősorban olyan helyeken alkalmazzák, ahol sok turista fordul meg, és az emberek pénzt vagy értéktárgyakat vesznek elő. Ilyenek például a szupermarketek, az üzletek környéke, a bankautomaták, a forgalmas sétálóutcák vagy a turistalátványosságok. Ha egy idegen váratlanul arra hivatkozik, hogy folt van a ruhádon, vagy megpróbál hozzád érni, mindenekelőtt ellenőrizd, hogy nálad vannak-e az értékeid, és ne engedd, hogy bárki a táskádhoz vagy a zsebeidhez férjen.

Amennyiben azt gyanítod, hogy lopási kísérlet történt, vagy észreveszed, hogy eltűntek az értékeid, azonnal értesítsd a helyi rendőrséget.

Ezek is érdekelhetnek még: