Egyetlen kérdés, amivel már az első randin kiderítheted, hogy lehet-e közös jövőtök

Jól olvastad! Egy egyszerű kérdés elég lehet az első randin ahhoz, hogy kiderüljön, hogy lehet-e közös jövőtök. Nem hiszed el? Akkor tarts velünk és megmutatjuk, hogy egy randiguru milyen következtetéseket tud levonni egy jól időzített kérdésre adott válaszból.

Egy első randis kérdés, amivel megspórolhatod magadnak a feleslegesen eltöltött időt

Egy kérdés, ami eldönti, hogy az első randi egyben az utolsó-e

Egy párkapcsolati szakértő segítségével jártunk utána, hogy léteznek-e olyan beszédtémák és kérdések, amelyekkel már az ismerkedés elején kiderítheted, hogy kompatibilis vagy-e a randipartnereddel. Miért van erre szükség? Azért, mert a felgyorsult világunkban az internetes társkeresésnek hála már pillanatok alatt megismerkedhetsz új emberekkel, akik közül sokan csak laza kapcsolatra, vagy valami egészen másra vágynak, mint te. Ha pedig mindenkivel végigjárod ugyanazokat a köröket, akkor egy idő után belefásulhatsz a félresikerült randikba és a csalódásokba. De mi van, ha azt mondjuk, hogy elég egy randevú és egy ismerkedős kérdés ahhoz, hogy már az elején tisztázni tudjátok, hogy a másikkal kialakulhat-e komoly kapcsolat? A Dragon Toys randitanácsadó cég igazgatója, Emily Conway szerint egyetlen kifejtős kérdés elég lehet ennek kiderítésére.

„Felgyorsíthatjuk a kompatibilitás folyamatát. Az első randin lényegében kiderülhet, hogy a randipartnered érzelmi mintái és a párkapcsolatokról alkotott gondolatai klappolnak-e a tieiddel. Ehhez csupán az kell, hogy a felszínes témák és beszélgetések közé beszúrj egy fontos kérdést: „neked milyen a kötődési stílusod?" Az erre adott válasz rengeteg mindent elárul" – kezdte beszámolóját a szakértő. A randiguru elárulta, hogy a társkeresők 60%-a az őszinte kommunikáció híve, ezért a megnyílást és az egyenes beszédet tartja a legfontosabbnak. Ha pedig valaki őszintén kifejti az első randin, hogy mit keres és mire vágyik, azzal gyorsan kiderítheti, hogy a másik partner-e ebben. Ráadásul, ha tetszik, amit hallasz, akkor az sokkal jobban összehangolhat téged a másikkal.

„Ezzel elkerülhetitek a félreértéseket. Ha ugyanis a másiknak a függetlensége a fontos, neked pedig az elköteleződés, akkor ezután már felesleges folytatnotok a randizgatást. Ha pedig úgy érzed, hogy neki állandó megerősítésre van szüksége, miközben te tisztában vagy azzal, hogy milyen ember vagy és milyen ember tudna boldoggá tenni, akkor elkerülhetsz egy pótanyuka szerepet. Nyilván nagyon terápiásnak tűnhet ez a kérdés, ezért ajánlott akkor bevetned, amikor már túl vagytok a kötelező körökön és kezd bizalmasabbá vagy nyitottabbá válni a beszélgetés" – adott tanácsot a randiguru.