Mennyi a dinnye kalóritartalma? Belefér a diétába?

A hazai dinnyeszezon rendszerint június végén kezdődik, az igazán édes magyar dinnye azonban július közepétől augusztus végéig kerül nagyobb mennyiségben a piacokra és az üzletekbe. Mivel a dinnye kalória- és cukortartalma fajtánként eltérhet, érdemes azt is tudni, mennyi fér belőle a napi étrendbe.

A dinnye kalóriatartalma nem magas, de nem mindegy, mennyit eszünk belőle

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A dinnye kalóriatartalma nem magas, ám nem mindegy, mennyit eszünk belőle

Száz gramm görögdinnye körülbelül 30 kilokalóriát tartalmaz, míg ugyanennyi sárgadinnye energiatartalma 34–36 kilokalória. Mindkét fajta 90–92 százalékban vízből áll, így nemcsak frissít, hanem a folyadékpótláshoz is hozzájárulhat. Néhány szelet dinnye tehát gond nélkül beilleszthető a nyári étrendbe. A kalóriatartalom azonban természetesen összeadódik, így már nem ugyanaz a helyzet, ha valaki egyszerre egy fél dinnyét is elfogyaszt.

A görögdinnye A-, B6- és C-vitamint, likopint, valamint kisebb mennyiségben káliumot is tartalmaz. A likopin egy antioxidáns, amely többek között a paradicsomban is megtalálható. A káliumnak a szervezet elektrolit-egyensúlyának fenntartásában van szerepe, ami a nyári melegben különösen fontos lehet.

A sárgadinnye hasonló tápanyagokat tartalmaz, ugyanakkor valamivel több benne a rost és a karotin. Utóbbi a szem egészségének megőrzéséhez is hozzájárulhat.

Dinnye a diétában

A dinnye fogyókúra alatt sem tiltólistás, de érdemes odafigyelni arra, mennyit eszünk belőle. Rosttartalma viszonylag alacsony, a benne lévő cukor pedig gyorsan felszívódik, ezért önmagában nem ad hosszan tartó jóllakottságot.

Tízóraira vagy uzsonnára túróval, illetve joghurttal párosítva is fogyasztható, így fehérje is kerül mellé. Edzés után is jól eshet, amikor gyorsan hasznosítható szénhidrátra van szükség, de könnyű vacsoraként is szóba jöhet néhány szelet a forró napokon.

Az úgynevezett dinnyedetoxot viszont jobb elkerülni. Az ilyen kúráktól valóban csökkenhet a testsúly, ám ez leginkább a szervezet víztartalmának változásából adódik, hosszú távú eredményt nem hoz. Célszerűbb a dinnyét mértékkel, a kiegyensúlyozott étrend részeként fogyasztani.