Életveszélyes fémcsúszdák és sisak nélküli bringázás: így töltötték a szabadidőt a 70-es évek gyerekei

Az a retró nemzedék, amely túlélte a fémcsúszdákat és a sisak nélküli bringázást, ma már a gyámügyet hívja arra a szülőre, aki hagyja, hogy a gyereke egyedül sétáljon a parkban. Az úgynevezett „kulcsos generáció” – azok, akik az 1970-es években üres házakba tértek haza – nemcsak túlélte mindezt, hanem büszkén viselte a függetlenségét. Valahol azonban időközben az a nemzedék, amely egykor szabadon barangolt iskola után, helikopterszülővé vált, és ma felelőtlenséggel vádolják azokat, aki úgy próbálják nevelni gyerekeiket, mintha még mindig a 70-es években élnének.

A gyerekekre számtalan veszély leselkedett a retró játszótereken.

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Gyerekkori retró kalandok a 70-es évekből, amik ma nagy port kavarnának

1. Kockázatos kalandok a régi játszótereken

Biztosan benned is élénken él még a kép az 1970-es évek retró játszótereiről: a nyári napsütésben forrón izzó fémcsúszdák, a sebesen száguldó körhinták, a beton fölött magasodó mászókák, amihez egyből rohantunk suli után. A régi játékok zöme olyan súlyos eséseket okozott, hogy többet betiltottak és mára már szinte mind el is tűnt. A mai modern játszóterek, lekerekített élekkel és gumiréteggel, biztonsági emlékműveknek számítanak a ’70-es évek fém- és beton sérülésgyáraihoz képest. Ám azok a szülők, akik vígan játszottak még a korabeli játszótereken, ma pánikba esnek, ha gyerekeik túl magasra másznak a modern eszközökön.

Az a nemzedék, amely fájdalmas próbálkozások során tanulta meg a fizikát, nem engedi, hogy gyereke akár csak egy kis kockázatot is megtapasztaljon.

2. Egyedül hazamenni 7 évesen

A nyakban lógó kulcs nem csupán egy használati tárgy volt, ez volt a felnőtté válás első jele. A hétévesek maguk mentek haza suli után, nyitották ki az ajtót, készítettek maguknak nassolnivalót akár veszélyes konyhai eszközök használatával, majd órákon át teljesen egyedül voltak otthon. A „kulcsos gyerek” kifejezés a X generáció tagjaira utalt, akik gyerekkoruk nagy részét az egyik legkevésbé felügyelt nemzedékeként élték meg.

Manapság? Egy hétéves gyereket három percre egyedül hagyni már elegendő lehet ahhoz, hogy a Gyermekvédelmi Szolgálat közbelépjen.

A társadalmi megítélésről nem is beszélve, ami gyakran még szigorúbb, mint a jogi szabályok. Azok a szülők, akik gyerekként délutánonként egyedül nézték a tévét otthon, ma már kamerákat szerelnek fel, hogy a tinédzsereiket is figyelhessék. Pedig az otthon, egyedül töltött idő a gyerekeket önállóságra és függetlenségre tanította. Ezek olyan készségek, amelyeket a helikopterszülők gyerekei ma már nem kapnak meg, hiszen folyamatosan felügyelet alatt tartják őket.