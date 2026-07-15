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Életveszélyes fémcsúszdák és sisak nélküli bringázás: így töltötték a szabadidőt a 70-es évek gyerekei

Getty Images - Geri Lavrov
nosztalgia suli iskola 70-es évek retró
Tóth Bori
2026.07.15.
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A 70-es években a gyerekek iskola után sokszor felügyelet nélkül játszottak, sisak nélkül bringáztak, vagy órákig voltak otthon egyedül. A retró gyerekkor szabadsága ma már elképzelhetetlen. De mi az, ami az évek alatt ennyire megváltozott?

Az a retró nemzedék, amely túlélte a fémcsúszdákat és a sisak nélküli bringázást, ma már a gyámügyet hívja arra a szülőre, aki hagyja, hogy a gyereke egyedül sétáljon a parkban. Az úgynevezett „kulcsos generáció” – azok, akik az 1970-es években üres házakba tértek haza – nemcsak túlélte mindezt, hanem büszkén viselte a függetlenségét. Valahol azonban időközben az a nemzedék, amely egykor szabadon barangolt iskola után, helikopterszülővé vált, és ma felelőtlenséggel vádolják azokat, aki úgy próbálják nevelni gyerekeiket, mintha még mindig a 70-es években élnének. 

suli utáni retró kalandok
A gyerekekre számtalan veszély leselkedett a retró játszótereken.
Forrás: Getty Images

Gyerekkori retró kalandok a 70-es évekből, amik ma nagy port kavarnának

1. Kockázatos kalandok a régi játszótereken

Biztosan benned is élénken él még a kép az 1970-es évek retró játszótereiről: a nyári napsütésben forrón izzó fémcsúszdák, a sebesen száguldó körhinták, a beton fölött magasodó mászókák, amihez egyből rohantunk suli után. A régi játékok zöme olyan súlyos eséseket okozott, hogy többet betiltottak és mára már szinte mind el is tűnt. A mai modern játszóterek, lekerekített élekkel és gumiréteggel, biztonsági emlékműveknek számítanak a ’70-es évek fém- és beton sérülésgyáraihoz képest. Ám azok a szülők, akik vígan játszottak még a korabeli játszótereken, ma pánikba esnek, ha gyerekeik túl magasra másznak a modern eszközökön. 

Az a nemzedék, amely fájdalmas próbálkozások során tanulta meg a fizikát, nem engedi, hogy gyereke akár csak egy kis kockázatot is megtapasztaljon.

2. Egyedül hazamenni 7 évesen

A nyakban lógó kulcs nem csupán egy használati tárgy volt, ez volt a felnőtté válás első jele. A hétévesek maguk mentek haza suli után, nyitották ki az ajtót, készítettek maguknak nassolnivalót akár veszélyes konyhai eszközök használatával, majd órákon át teljesen egyedül voltak otthon. A „kulcsos gyerek” kifejezés a X generáció tagjaira utalt, akik gyerekkoruk nagy részét az egyik legkevésbé felügyelt nemzedékeként élték meg. 

Manapság? Egy hétéves gyereket három percre egyedül hagyni már elegendő lehet ahhoz, hogy a Gyermekvédelmi Szolgálat közbelépjen.

A társadalmi megítélésről nem is beszélve, ami gyakran még szigorúbb, mint a jogi szabályok. Azok a szülők, akik gyerekként délutánonként egyedül nézték a tévét otthon, ma már kamerákat szerelnek fel, hogy a tinédzsereiket is figyelhessék. Pedig az otthon, egyedül töltött idő a gyerekeket önállóságra és függetlenségre tanította. Ezek olyan készségek, amelyeket a helikopterszülők gyerekei ma már nem kapnak meg, hiszen folyamatosan felügyelet alatt tartják őket.

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3. A biciklizés szabadsága

Iskola után ha nem a játszótéren, vagy otthon múlattuk az időt, akkor felpattantunk a kerékpárunkra, és irány a legközelebbi domb, ahol a legbátrabbak fékezés nélkül száguldottak le. Menő volt, aki képes volt nulla kézzel, azaz a kormány fogása nélkül bekanyarodni, vagy felugratni egy magasabb patkára. Persze mindenféle védőfelszerelés nélkül. Ugyanis a 70-es években biciklis sisakot még csak a profi versenyzők viseltek.

Ugyanazok a szülők, akik régen a cipőtalpukat használták fékezésre, ma már úgy öltöztetik gyerekeiket, mintha a Tour de France-ra indulnának, pedig csak a szomszédba tekernének át. 

4. Órákra eltűnni, mindenféle kapcsolat nélkül

„Legyél otthon, amikor felkapcsolják az utcai lámpákat” volt az egyetlen nyomkövető rendszer, amire a szülőknek szükségük volt. A gyerekek iskola után elindultak, és legtöbbször csak sötétedés előtt keveredtek haza. 

Nem volt mobiltelefon. Nem volt GPS. Nem kellett bejelentkezni. A szüleidnek abszolút fogalmuk sem volt arról, hol vagy négy-öt órán keresztül, és ez teljesen normális volt.

Ehhez képest a mai szülők megszállottan követik gyerekeik minden lépését. Ugyanazok a felnőttek, akik egész szombatokat töltöttek szülői felügyelet nélkül, ma szorongásos rohamot kapnak, ha a gyerekük nem válaszol azonnal az üzeneteikre. A mai gyerekek életéből eltűnt az a fajta szabadság, amikor felfedezhetnek, eltévedhetnek és problémákat oldhatnak meg segítség nélkül. Ez az egykor alapvető gyerekkori élmény mára a folyamatos kapcsolattartás és felügyelet világára cserélődött.

Nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy régen jobb volt gyereknek lenni, de tény, hogy a mai gyerekek sok kalandból kimaradnak. Bár a suli utáni órák gyakran veszélyesek voltak, felmerül a kérdés: milyen szülőkké válnak majd a mostani generáció tagjai? Vajon visszatérhet még a retró gyerekkor szabadsága?

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