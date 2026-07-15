Andrew Garfield fél évig, Drew Barrymore évekig is bírja szex nélkül: de mi a helyzet egy átlagos felnőtt esetében?

Drew Barrymore és Andrew Garfield nemrég kendőzetlen őszinteséggel beszéltek a hálószobájuk titkairól. A fiatalabbik színész egy interjúban arról nosztalgiázott, hogy élete egyik legnehezebb időszaka volt, amikor a 2016-os Némaság című filmjére 6 hónapos szexmegvonással készült. Erre válaszul a Charlie angyalai színésznője pimaszul kijelentette, hogy fél év az semmi, ő akár évekig is kibírja anélkül, hogy hiányozna neki a testiség.

Drew Barrymore évekig, Andrew Garfield csak fél évig bírja ki szex nélkül

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Drew Barrymore hosszú évek óta szingli, de nem zavarja

Nemrég töltötte 50. születésnapját az Emmy-díjas színésznő, akinek magánéletéről vajmi keveset tudunk az elmúlt évekből. Ami biztos, hogy Drew Barrymore 2016-ban vált el férjétől, Will Kopelmantól, akivel két közös gyermeket nevelnek. Azóta azonban nem volt hivatalosan kapcsolata a színésznőnek, aki korábban kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogy volt olyan időszak az életében, amikor évekig elkerülte a férfiak ágyát. Most az Unilad elevenítette fel a világsztár elhíresült mondatát, amiben kijelentette, hogy 6 hónap szex nélkül az egyáltalán nem is olyan hosszú idő.

„Igen, így fogalmaztam. A több év az már hosszú idő. De nem bánom, undorítónak érzem a gondolatot, hogy egy húszas éveiben járó férfival kerüljek kapcsolatban. Annak ellenére sem, hogy Hollywoodban gyakori a fiatalabb férfival való kavarás. Gyerekeim vannak és helytelennek érezném, ha egy huszonéves fiúval állítanék haza. Ennek ellenére szívesen randizgatom, de nincsenek jó tapasztalataim. Sőt, néha egészen rossz időszakokon mentem keresztül az ismerkedés terén" — árulta el Barrymore. A színésznő kijelentésének hatására utánajártunk, hogy egy átlagos felnőtt meddig bírja paplanerotika nélkül. Bár erre vonatkozó konkrét kutatást nem találtunk, olyan statisztikát igen, amely megmutatja, hogy hányan bírják tovább, mint Andrew Garfield.

A New York Post 2000 fő részvételével tartott felmérést, amely a 18 év feletti felnőttek szexuális életével foglalkozott. Ebből a kutatásból kiderült, hogy a megkérdezettek 52%-a tartott már legalább fél éves szünetet két hancúrozás között. Ebből úgy tűnik, hogy Andrew Garfield szexmegvonása valóban nem számít extrémnek. Ezt támasztja alá a National Library of Medicine 2018-as kutatása is, amely azt vizsgálta, hogy a férfiak és a nők hány százaléka élt már át élete során legalább 1 éves kihagyást. Ebből kiderült, hogy a 18-44 év közötti nők 13,4%-a, a férfiaknak pedig a 17.67%-a tartózkodott már legalább egy évig a szextől.

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