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A Nagy Ő sztárja sokkoló bejelentést tett: „Most agyműtétre van szükségem"

operáció Nagy Ő agyműtét
Nagy Anna
2026.07.16.
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Egy tumor miatt kell kés alá feküdnia a reality-szereplőnek. A Nagy Ő sztárja Instagram-oldalán jelentette be, hogy agyműtétje lesz.

Mindenkit sokkolt az, amit a Nagy Ő sztárja bejelentett. Agytumor miatt kés alá kell feküdnie. „Nos, elég mozgalmas pár hét volt. Erre biztosan nem számítottam” – mondta.

A Nagy Ő sztárja agyműtétre szorul.
A Nagy Ő sztárja bejelentette, agydaganata van.
Forrás: 123rf.com

A Nagy Ő sztárja bejelentette: agydaganat miatt műtétre szorul

Joe Amabile az amerikai Nagy Ő, vagyis a The Bachelorette sztárja volt és Grocery Store Joe becenéven vált ismertté. A híresség most sokkoló bejelentést tett a rajongóinak Instagram-oldalán, miután résztvett egy rutin MRI-vizsgálaton. Sajnos nem azt az eredményt kapta, amit várt. „Nem osztottam meg a vizsgálati eredményeimet, mert végül elváltozást találtak az agyamban” – osztotta meg az információt. „Aztán el kellett mennem egy agyi MRI-vizsgálatra, és kiderült, hogy az agyamban van egy áfonyaméretű elváltozás, ami úgy tűnik, glióma, vagyis daganat” – tettehozzá a valóságshow-sztár. Az eredmények után a lehető leghamarabb át kell esnie egy agyműtéten. „Most agyműtétre van szükségem, hogy eltávolítsák és megvizsgálják, aztán meglátjuk, mi lesz. Elég mozgalmas pár hét volt. Erre biztosan nem számítottam” mondta még Joe.

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