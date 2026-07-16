A Nagy Ő sztárja sokkoló bejelentést tett: „Most agyműtétre van szükségem"

Mindenkit sokkolt az, amit a Nagy Ő sztárja bejelentett. Agytumor miatt kés alá kell feküdnie. „Nos, elég mozgalmas pár hét volt. Erre biztosan nem számítottam” – mondta.

A Nagy Ő sztárja bejelentette, agydaganata van.

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A Nagy Ő sztárja bejelentette: agydaganat miatt műtétre szorul

Joe Amabile az amerikai Nagy Ő, vagyis a The Bachelorette sztárja volt és Grocery Store Joe becenéven vált ismertté. A híresség most sokkoló bejelentést tett a rajongóinak Instagram-oldalán, miután résztvett egy rutin MRI-vizsgálaton. Sajnos nem azt az eredményt kapta, amit várt. „Nem osztottam meg a vizsgálati eredményeimet, mert végül elváltozást találtak az agyamban” – osztotta meg az információt. „Aztán el kellett mennem egy agyi MRI-vizsgálatra, és kiderült, hogy az agyamban van egy áfonyaméretű elváltozás, ami úgy tűnik, glióma, vagyis daganat” – tettehozzá a valóságshow-sztár. Az eredmények után a lehető leghamarabb át kell esnie egy agyműtéten. „Most agyműtétre van szükségem, hogy eltávolítsák és megvizsgálják, aztán meglátjuk, mi lesz. Elég mozgalmas pár hét volt. Erre biztosan nem számítottam” – mondta még Joe.

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