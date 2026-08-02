Vaddisznót gázolt egy metrószerelvény az M2-es vonalon, a Kossuth Lajos téri állomáson.

Vaddisznót gázolt a 2-es metró a Kossuth térnél.

Fotó: MTI

Vaddisznó szorult a 2-es metró vezetőfülkéje alá

A baleset következtében az állat a vezetőfülke alá szorult. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett egy vadász is érkezett. A szerelvény elmozdítását, majd az állomás feszültségmentesítését követően az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették a 2-es metró állomását, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították írja a Katasztrófavédelem.

Az állatot megvizsgálták, és a sérülései súlyossága miatt kilőtték.