Vaddisznót gázolt a 2-es metró a Kossuth térnél.

Vaddisznót gázolt egy metrószerelvény az M2-es vonalon, a Kossuth Lajos téri állomáson.
Vaddisznó szorult a 2-es metró vezetőfülkéje alá
A baleset következtében az állat a vezetőfülke alá szorult. A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett egy vadász is érkezett. A szerelvény elmozdítását, majd az állomás feszültségmentesítését követően az egység kiemelte a vaddisznót az alagútból. A hatósági beavatkozás idejére kiürítették a 2-es metró állomását, a metrók forgalmát mindkét irányban leállították írja a Katasztrófavédelem.
Az állatot megvizsgálták, és a sérülései súlyossága miatt kilőtték.
Egy ideig pótlóbuszok közlekedtek, mostanra helyreállt a forgalom.